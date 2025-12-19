Описание экскурсии
Тропический лес Янода и стеклянный мост (о. Хайнань, Китай) Отправьтесь в незабываемое путешествие в сердце природы — в тропический лес Янода, один из пяти крупнейших и самых живописных лесов острова Хайнань. Это место, где свежий воздух, кристально чистые ручьи и шум водопадов создают атмосферу спокойствия и вдохновения. Парк Янода знаменит своей долиной Сандао, протяжённостью около 3 км. Водопады, скалы, гигантские деревья и минеральные источники формируют здесь десять уникальных природных ландшафтов, среди которых особое место занимает Долина Мечты — рай водопадов. Здесь вы увидите знаменитые каскады Иньбинь, Тяньмэнь и Лианэнь, окружённые тропическими джунглями и густыми лианами. Главная изюминка парка — стеклянный мост, парящий над живописной долиной. Прогуливаясь по прозрачному настилу на высоте десятков метров, вы сможете насладиться завораживающими видами на лес, горы и водопады — впечатление, которое невозможно забыть! Во время экскурсии вы познакомитесь с редкими видами растений: гигантскими баньянами, столетними лозами, «живыми ископаемыми» — алсофилами и подофилами, а также необычными представителями флоры, такими как огромная глянцевая ганодерма, анчер — «хладнокровный убийца» тропиков, и дикая сахарная пальма. 🌿 Продолжительность: 6 часов 💬 Включено: русскоязычный гид, трансфер 💸 Не включено:
Входной билет: взрослый — 45 $, детский 120–140 см.
- 37 $, до 120 см.
- бесплатно 📍 Время посещения согласовывается с гидом 📸 Янода — это место, где тропический лес, горные пейзажи и стеклянный мост соединяются в одно незабываемое приключение.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Обговаривается лично
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Саньи
Похожие экскурсии из Саньи
Водная прогулка
Лучший выборТропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
Отдохнуть среди дикой природы, пройти по стеклянному мосту и ощутить драйв на аттракционах
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
21 дек в 09:30
от $152 за человека
Водная прогулка
Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
Посетить центр на острове Хайнань, увидеть величественные статуи и увезти с собой «счастье»
Начало: У вашего отеля
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
от $160 за человека
Водная прогулка
Фольклорная деревня народностей Ли и Мяо на Хайнане - из Саньи
Погрузиться в быт и обряды островного народа
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $145 за человека