Отправьтесь в незабываемое путешествие в сердце природы — в тропический лес Янода, один из пяти крупнейших и самых живописных лесов острова Хайнань.
Это место, где свежий воздух, кристально чистые ручьи и шум водопадов создают атмосферу спокойствия и вдохновения.
Описание экскурсииПриключения в тропическом раю Парк Янода знаменит своей долиной Сандао, протяжённостью около 3 км. Водопады, скалы, гигантские деревья и минеральные источники формируют здесь десять уникальных природных ландшафтов, среди которых особое место занимает Долина Мечты — рай водопадов. Здесь вы увидите знаменитые каскады Иньбинь, Тяньмэнь и Лианэнь, окружённые тропическими джунглями и густыми лианами. Главная изюминка парка — стеклянный мост, парящий над живописной долиной. Прогуливаясь по прозрачному настилу на высоте десятков метров, вы сможете насладиться завораживающими видами на лес, горы и водопады — впечатление, которое невозможно забыть! Во время экскурсии вы познакомитесь с редкими видами растений: гигантскими баньянами, столетними лозами, «живыми ископаемыми» — алсофилами и подофилами, а также необычными представителями флоры, такими как огромная глянцевая ганодерма, анчер — «хладнокровный убийца» тропиков, и дикая сахарная пальма.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк Янода
- Долина Сандао
- Долина Мечты
- Каскады Иньбинь, Тяньмэнь и Лианэнь
- Стеклянный мост
Что включено
- Трансфер
- Услуги русскоязычного гида
Что не входит в цену
- Входной билет: взрослый - 45 $, детский 120-140 см - 37 $, до 120 см - бесплатно
Место начала и завершения?
Обговаривается лично
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
