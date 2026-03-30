Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Отправьтесь в незабываемое путешествие в сердце природы — в тропический лес Янода, один из пяти крупнейших и самых живописных лесов острова Хайнань.



Это место, где свежий воздух, кристально чистые ручьи и шум водопадов создают атмосферу спокойствия и вдохновения.

Денис Ваш гид в Санье Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 6 часов Размер группы 1-12 человек $280 за экскурсию Цена за 1-12 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Приключения в тропическом раю Парк Янода знаменит своей долиной Сандао, протяжённостью около 3 км. Водопады, скалы, гигантские деревья и минеральные источники формируют здесь десять уникальных природных ландшафтов, среди которых особое место занимает Долина Мечты — рай водопадов. Здесь вы увидите знаменитые каскады Иньбинь, Тяньмэнь и Лианэнь, окружённые тропическими джунглями и густыми лианами. Главная изюминка парка — стеклянный мост, парящий над живописной долиной. Прогуливаясь по прозрачному настилу на высоте десятков метров, вы сможете насладиться завораживающими видами на лес, горы и водопады — впечатление, которое невозможно забыть! Во время экскурсии вы познакомитесь с редкими видами растений: гигантскими баньянами, столетними лозами, «живыми ископаемыми» — алсофилами и подофилами, а также необычными представителями флоры, такими как огромная глянцевая ганодерма, анчер — «хладнокровный убийца» тропиков, и дикая сахарная пальма.

