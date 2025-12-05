Мои заказы

Мосты Саньи

Найдено 3 экскурсии в категории «Мосты» в Санье на русском языке, цены от $120. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
Пешая
5 часов
19 отзывов
Водная прогулка
Лучший выбор
Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
Отдохнуть среди дикой природы, пройти по стеклянному мосту и ощутить драйв на аттракционах
Начало: У вашего отеля
«Стеклянный мост, расположенный на высоте 480 метров над уровнем моря»
14 дек в 09:30
16 дек в 09:30
от $152 за человека
Тропический лес Янода и стеклянный мост (о. Хайнань)
6 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Тропический лес Янода и стеклянный мост (о. Хайнань)
Начало: Обговаривается лично
«Тропический лес Янода и стеклянный мост (о»
$280 за всё до 12 чел.
Тропический парк Янода: приключение в сердце джунглей (всё включено)
На машине
7 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Тропический парк Янода: приключение в сердце джунглей (всё включено)
Стеклянный мост, подвесные тропы, водопады и встреча с капибарами - из Саньи
Начало: У вашего отеля
«Стеклянный мост — впечатляющее инженерное сооружение с прозрачным полом»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и пятницу в 08:30
15 дек в 08:30
16 дек в 08:30
$120 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    5 декабря 2025
    Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
    Из отеля нас забрал гид Андрей (по национальности китаец хорошо говорящий на русском языке, но не без акцента). По дороге
    до парка рассказывал о Китае, об острове Хайнань. По канатной дороге поднялись к стеклянному мосту. Мост - полный восторг! Затем был мини зоопарк, парк орхидей, горное озеро и подвесной мост. Воздух в парке очень свежий, легко дышалось. Прогулка получилась отличная!

  • А
    Александр
    3 декабря 2025
    Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
    Боря лучший экскурсовод за всю мою историю путешествий!
  • Е
    Елена
    19 ноября 2025
    Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
    Мне очень понравилось. Гид очень всё хорошо рассказывает и много красивых локаций показал.
  • L
    LYUBOV
    16 ноября 2025
    Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
    Нас встретила у отеля русско-говорящая девушка. Мы поехали на машине вдвоём с сыном.
    В дороге она рассказывала про остров, историю и
    обычаи, показывала по дороге плантации с чаем и манго. Было очень интересно.
    В джунглях мы ходили по стекляному мосту, летали над ждунглями, гуляли, кормили рыбок. Везде наш гид Катя подсказывала, покупала корм, фотографировала нас с сыном, организовала обед, угощала фруктами и молочнвм коктейлем. Было очень душевно и интересно.
    Дополнительно Катя откликнулась на мою просьбу отвезти в центр китайской медицины, хотя это было за рамками экскурсии.

    Всем рекомендуем, незабываемые впечатления и высокий уровень организации.

  • Е
    Есения
    16 ноября 2025
    Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
    Экскурсия прошла прекрасно, в особенности благодаря гиду Борису (Цянь), русскоговорящему китайцу. Успели обойти все локации без очередей (выезд был в
    08:30 из ялонга), вся экскурсия была на комфортабельном автомобиле. Гид отвечал на все интересующие вопросы, сделал нам совместные фотографии, в общем все в лучшем виде. Всем рекомендую!!!

  • М
    Майя
    8 ноября 2025
    Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
    Экскурсия не состоялась!
  • А
    Алексей
    6 ноября 2025
    Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
    Всё прошло отлично. Гид Николай, будучи китайцем, отлично говорит по-русски, так как долгое время жил в России. Поэтому смог рассказать
    очень много интересного. Успели до массового приезда групповых туров, везде были практически одни. На обратном пути заехали на змеиную ферму и поучаствовали в чайной церемонии. Всем советую

  • Д
    Дмитрий
    24 октября 2025
    Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
    Большое спасибо гиду Кате за чудесную экскурсию и прекрасную поездку) было очень познавательно и красиво.
  • О
    Ольга
    6 октября 2025
    Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
    Очень понравилась экскурсия с гидом Ваней. Всё было комфортно и познавательно. Спасибо большое!
  • И
    Игорь
    1 октября 2025
    Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
    Всё было замечательно!
  • Е
    Елена
    23 сентября 2025
    Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
    Какие же у Вас прекрасные гиды😀😀😀Как нам понравилась экскурсия с Борисом,на данную экскурсию отправились с Ваней.
    Прекрасный гид,отличный русский язык,а юмор…..
    превосходный!!!
    Ощущение,что это наш старый друг и мы с ним давно не виделись,такое теплое отношение к нам было,что даже и не передать. Время просто пронеслось.
    Мы были очень счастливы и довольны тем,что увидели,а самое главное сколько информации мы получили. Спасибо Вам большое!!!

  • Т
    Тамара
    1 сентября 2025
    Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
    Это было круто 👍 Спасибо большое Ване за смех, шутки и классное настроение 🔥🔥🔥и главное была забота о туристах 👌
  • Н
    Наталья
    8 августа 2025
    Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
    Очень хорошая экскурсия! С нами была экскурсовод Катя, китаянка с очень хорошим русским. Забрала нас из отеля, провела по парку,
    по пути рассказала много интересного о местных народностях, обычаях, интересных местах и фактах. Очень много нас фотографировала, за что отдельное спасибо)) Парк очень классный, там можно целый день провести. Но с гидом удобнее конечно. Рекомендуем!!! PS заранее стоит обсудить билет на небесные качели - на них на месте билетов уже нет. Это адреналиновая версия. На лайтовые можно купить на месте.

  • Е
    Екатерина
    29 июля 2025
    Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
    Все очень понравилось
  • N
    Nailia
    12 июня 2025
    Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
    Нам нужен был индивидуальный маршрут на хорошей машине)- мы получили что хотели)). Янода и Олень повернул голову- абсолютно разные! Тропики,
    конечно, понравились больше. На Оленя надо на закате все говорят. Мы были днем.
    Съездили на остров Феникс (можно пропустить, но все же галочку поставили)).
    Гид по нашей просьбе после экскурсии отвез нас в китайскую кафешку, где едят только сами китайцы)- приезжих туристов там нет! На нас выходили посмотреть и выводили детей поздороваться с нами))).
    Спасибо за все! Было прикольно!

  • М
    Марина
    3 июня 2025
    Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
    Это была наша вторая экскурсия с ребятами. Красивый природный, облагороженный парк. Здесь наш гид был Андрей. Все экскурсии индивидуальные, вы
    все смотрите в своем темпе. Гиды все рассказывают по теме, а также всегда готовы ответить на все ваши вопросы. Проблем с пониманием друг друга не возникало. Спасибо за впечатления!

  • Е
    Евгения
    1 мая 2025
    Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
    Брала индивидуальную экскурсию «Тропические джунгли Янода — путешествие из Саньи». Гид Коля по дороге и в самом парке интересно рассказывал
    про Яноду, Китай, культуру, давал советы на мои вопросы по о. Хайнань, общение было легкое и веселое. На Янода пофоткал меня на мой телефон, получилось супер! В парке восхитила райская природа, стеклянный мост, инфраструктура, сад орхидей, озеро с камнями и попугаи. Очень понравилось, экскурсия прошла комфортно и познавательно, рекомендую данную экскурсию и гида.

  • О
    Ольга
    8 апреля 2025
    Тропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
    Утром в 9:30 нас забрал из отеля гид Андрей (по национальности китаец хорошо говорящий на русском языке, но не без
    акцента). По дороге до парка рассказывал о Китае, об острове Хайнань. Когда подъехали к парку, пошел мелкий дождик. Андрей взял в парк зонтики. По канатной дороге поднялись к стеклянному мосту. Тут дождик перестал, что позволило нам полюбоваться окрестностями и по фотографироваться на мосту. Мост - полный восторг! Если б еще солнечная погода была, то вообще было бы супер!
    Затем был мини зоопарк, парк орхидей, горное озеро и подвесной мост. Воздух в парке очень свежий, легко дышалось. Прогулка получилась отличная!

