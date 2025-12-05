Водная прогулка
Лучший выборТропические джунгли Янода - путешествие из Саньи
Отдохнуть среди дикой природы, пройти по стеклянному мосту и ощутить драйв на аттракционах
Начало: У вашего отеля
«Стеклянный мост, расположенный на высоте 480 метров над уровнем моря»
14 дек в 09:30
16 дек в 09:30
от $152 за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Тропический лес Янода и стеклянный мост (о. Хайнань)
Начало: Обговаривается лично
«Тропический лес Янода и стеклянный мост (о»
$280 за всё до 12 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Тропический парк Янода: приключение в сердце джунглей (всё включено)
Стеклянный мост, подвесные тропы, водопады и встреча с капибарами - из Саньи
Начало: У вашего отеля
«Стеклянный мост — впечатляющее инженерное сооружение с прозрачным полом»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и пятницу в 08:30
15 дек в 08:30
16 дек в 08:30
$120 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир5 декабря 2025Из отеля нас забрал гид Андрей (по национальности китаец хорошо говорящий на русском языке, но не без акцента). По дороге
- ААлександр3 декабря 2025Боря лучший экскурсовод за всю мою историю путешествий!
- ЕЕлена19 ноября 2025Мне очень понравилось. Гид очень всё хорошо рассказывает и много красивых локаций показал.
- LLYUBOV16 ноября 2025Нас встретила у отеля русско-говорящая девушка. Мы поехали на машине вдвоём с сыном.
В дороге она рассказывала про остров, историю и
- ЕЕсения16 ноября 2025Экскурсия прошла прекрасно, в особенности благодаря гиду Борису (Цянь), русскоговорящему китайцу. Успели обойти все локации без очередей (выезд был в
- ММайя8 ноября 2025Экскурсия не состоялась!
- ААлексей6 ноября 2025Всё прошло отлично. Гид Николай, будучи китайцем, отлично говорит по-русски, так как долгое время жил в России. Поэтому смог рассказать
- ДДмитрий24 октября 2025Большое спасибо гиду Кате за чудесную экскурсию и прекрасную поездку) было очень познавательно и красиво.
- ООльга6 октября 2025Очень понравилась экскурсия с гидом Ваней. Всё было комфортно и познавательно. Спасибо большое!
- ИИгорь1 октября 2025Всё было замечательно!
- ЕЕлена23 сентября 2025Какие же у Вас прекрасные гиды😀😀😀Как нам понравилась экскурсия с Борисом,на данную экскурсию отправились с Ваней.
Прекрасный гид,отличный русский язык,а юмор…..
- ТТамара1 сентября 2025Это было круто 👍 Спасибо большое Ване за смех, шутки и классное настроение 🔥🔥🔥и главное была забота о туристах 👌
- ННаталья8 августа 2025Очень хорошая экскурсия! С нами была экскурсовод Катя, китаянка с очень хорошим русским. Забрала нас из отеля, провела по парку,
- ЕЕкатерина29 июля 2025Все очень понравилось
- NNailia12 июня 2025Нам нужен был индивидуальный маршрут на хорошей машине)- мы получили что хотели)). Янода и Олень повернул голову- абсолютно разные! Тропики,
- ММарина3 июня 2025Это была наша вторая экскурсия с ребятами. Красивый природный, облагороженный парк. Здесь наш гид был Андрей. Все экскурсии индивидуальные, вы
- ЕЕвгения1 мая 2025Брала индивидуальную экскурсию «Тропические джунгли Янода — путешествие из Саньи». Гид Коля по дороге и в самом парке интересно рассказывал
- ООльга8 апреля 2025Утром в 9:30 нас забрал из отеля гид Андрей (по национальности китаец хорошо говорящий на русском языке, но не без
