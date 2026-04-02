Мои заказы

Буддистские храмы Саньи

Найдено 3 экскурсии в категории «Буддистские храмы» в Санье на русском языке, цены от $92. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
Пешая
Сплавы и рафтинг
5 часов
9 отзывов
Индивидуальная
Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
Посетить центр на острове Хайнань, увидеть величественные статуи и увезти с собой «счастье»
Начало: У вашего отеля
12 апр в 08:00
14 апр в 08:00
от $187 за человека
Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи в группе
Пешая
Сплавы и рафтинг
5 часов
Индивидуальная
Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи в группе
Посетить центр на острове Хайнань, увидеть величественные статуи и увезти с собой «счастье»
Начало: У вашего отеля
Расписание: в пятницу в 08:00
17 апр в 08:00
24 апр в 08:00
$92 за человека
Центр буддизма Наньшань: духовное путешествие в сердце Хайнаня
На машине
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Центр буддизма Наньшань: духовное путешествие в сердце Хайнаня
Отправиться из Саньи к статуе Гуаньинь и древним храмам, чтобы прикоснуться к вечным ценностям
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 09:00
9 апр в 09:00
10 апр в 09:00
$110 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    2 апреля 2026
    Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
    С гидом Надеждой путешествовать комфортно и интересно, много рассказывала о буддизме и истории острова Хайнань, сам храмовый комплекс очень величественное зрелище.
  • Н
    Наталья
    3 февраля 2026
    Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
    Очень рекомендуем данную экскурсию и данного организатора! Нашим экскурсоводом была милейшая девушка Катя. Все было прекрасно организовано, во время экскурсии
    читать дальше

    Катя вообще ни минуты не молчала, постоянно что-то рассказывала - и про Наньшань, и про Хайнань в целом. Знает много, по-русски говорит понятно. Нас нигде не торопила, гуляли столько, сколько хотели. Сам комплекс - очень атмосферное место, статуя богини находится в красивейшем, очень ухоженном парке. Прогуляли там несколько часов, время пролетело незаметно. У кого маленькие дети - им точно понравится кормить рыбок и сотни черепах, которые выползают греться на солнышке. И кататься на паровозике по территории парка. Однозначно всем ехать!)

  • Н
    Наталья
    20 января 2026
    Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
    Приехала комфортная машина. Лучше договариваться выезжать в 7 утра, мы выехали в 8, захотели спокойно позавтракать. Примерно час ехать до
    читать дальше

    места. Когда приехали на место, было уже много туристов.
    Храмовый комплекс очень красивый, все понравилось. Гид старался проводить по местам, где меньше народу. Подсказывал локации по фото и фотографировал.

    Когда заходили во внутрь храма в статую, были уже без гида. Она стояла в очереди,чтобы получить пожелание удачи из храма. Было бы здорово, если бы был путеводитель. Внутри храма много разных статуй, хотелось бы понять, что каждая означает.

    Внутри красиво,можно выйти на смотровую площадку. Экскурсией остались довольны, можно купить сувениры на выходе и оставить таблички с желаниями.

    Спасибо отдельно гиду, спросила куда еще мы хотим поехать в другие дни. В результате команда помогла организовать поездку на термальные источники и в океанариум. Поехали без толпы народу и прекрасно насладились поездкой.

  • Е
    Елена
    20 января 2026
    Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
    Экскурсия в храмовый комплекс Наньшань в Санье - это незабываемое погружение в буддийскую культуру, поражающее масштабом и величием, особенно статуей богини Гуаньинь, шикарными видами на море, спокойствием храма, где чувствуешь трепет и умиротворение. Нам очень понравилось, рекомендуем!
  • А
    Алла
    11 января 2026
    Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
    Большое спасибо, Кате за полезные советы вне рамок экскурсии)
  • Л
    Лилия
    10 января 2026
    Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
    Это была одна из самых интересных экскурсий по содержанию, впечатлениям и энергетике. Это своего рода место силы, куда люди съезжаются
    читать дальше

    со всего Китая. Андрей экскурсовод с тонким чувством юмора, рассказал много интересных фактов про этот центр, был внимателен к комфорту поездки. В автомобиле включалось по желаю массажное кресло и на протяжении всей поездки предлагалась вода. Также заехали в цент тибетской медицины, получили консультацию от мастера, это так называется у них человех, который по руке смотрит состояние здоровья, уехали оттуда под большим впечатлением. Очень рекомендую эту эускурсию.

  • Е
    Елена
    20 ноября 2025
    Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
    Гид очень понравилась посоветовала время, когда ещё не очень много людей. Рассказала про традиции, как правильно идти в храм, что желать. Она постаралась как для себя. Очень понравилось. Обязательно рекомендую индивидуальный тур в это красивейшее место.
  • Е
    Елена
    19 ноября 2025
    Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
    Ездили на экскурсию с Надей. Очень понравилось! Всё нам рассказала (очень интересно), показала, всё по порядку посмотрели. Большое спасибо, отлично провели время
  • А
    Александра
    3 октября 2025
    Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
    Брали экскурсию в храмовый комплекс Наньшань. Очень довольны, гиду Андрею огромная благодарность, настолько было интересно и познавательно, мне даже было мало ☺️
    На следующий год приедем за новыми экскурсиями ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Санье в категории «Буддистские храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санье
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи;
  2. Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи в группе;
  3. Центр буддизма Наньшань: духовное путешествие в сердце Хайнаня.
Какие места ещё посмотреть в Санье
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Остров обезьян;
  2. Самое главное;
  3. Мосты;
  4. Атлантис;
  5. Фруктовый рынок;
  6. Фольклорная деревня народности Ли и Мяо;
  7. Центр буддизма Наньшань;
  8. Ялонг Бэй (Ялунвань).
Сколько стоит экскурсия по Санье в апреле 2026
Сейчас в Санье в категории "Буддистские храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 92 до 187. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
Экскурсии на русском языке в Санье (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Буддистские храмы», 9 ⭐ отзывов, цены от $92. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь