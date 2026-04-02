читать дальше

места. Когда приехали на место, было уже много туристов.

Храмовый комплекс очень красивый, все понравилось. Гид старался проводить по местам, где меньше народу. Подсказывал локации по фото и фотографировал.



Когда заходили во внутрь храма в статую, были уже без гида. Она стояла в очереди,чтобы получить пожелание удачи из храма. Было бы здорово, если бы был путеводитель. Внутри храма много разных статуй, хотелось бы понять, что каждая означает.



Внутри красиво,можно выйти на смотровую площадку. Экскурсией остались довольны, можно купить сувениры на выходе и оставить таблички с желаниями.



Спасибо отдельно гиду, спросила куда еще мы хотим поехать в другие дни. В результате команда помогла организовать поездку на термальные источники и в океанариум. Поехали без толпы народу и прекрасно насладились поездкой.