Индивидуальная
Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
Посетить центр на острове Хайнань, увидеть величественные статуи и увезти с собой «счастье»
Начало: У вашего отеля
12 апр в 08:00
14 апр в 08:00
от $187 за человека
Индивидуальная
Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи в группе
Начало: У вашего отеля
Расписание: в пятницу в 08:00
17 апр в 08:00
24 апр в 08:00
$92 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Центр буддизма Наньшань: духовное путешествие в сердце Хайнаня
Отправиться из Саньи к статуе Гуаньинь и древним храмам, чтобы прикоснуться к вечным ценностям
Начало: У вашего места проживания
«особенностях проектирования буддийских храмов»
Расписание: ежедневно в 09:00
9 апр в 09:00
10 апр в 09:00
$110 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья2 апреля 2026С гидом Надеждой путешествовать комфортно и интересно, много рассказывала о буддизме и истории острова Хайнань, сам храмовый комплекс очень величественное зрелище.
- ННаталья3 февраля 2026Очень рекомендуем данную экскурсию и данного организатора! Нашим экскурсоводом была милейшая девушка Катя. Все было прекрасно организовано, во время экскурсии
- ННаталья20 января 2026Приехала комфортная машина. Лучше договариваться выезжать в 7 утра, мы выехали в 8, захотели спокойно позавтракать. Примерно час ехать до
- ЕЕлена20 января 2026Экскурсия в храмовый комплекс Наньшань в Санье - это незабываемое погружение в буддийскую культуру, поражающее масштабом и величием, особенно статуей богини Гуаньинь, шикарными видами на море, спокойствием храма, где чувствуешь трепет и умиротворение. Нам очень понравилось, рекомендуем!
- ААлла11 января 2026Большое спасибо, Кате за полезные советы вне рамок экскурсии)
- ЛЛилия10 января 2026Это была одна из самых интересных экскурсий по содержанию, впечатлениям и энергетике. Это своего рода место силы, куда люди съезжаются
- ЕЕлена20 ноября 2025Гид очень понравилась посоветовала время, когда ещё не очень много людей. Рассказала про традиции, как правильно идти в храм, что желать. Она постаралась как для себя. Очень понравилось. Обязательно рекомендую индивидуальный тур в это красивейшее место.
- ЕЕлена19 ноября 2025Ездили на экскурсию с Надей. Очень понравилось! Всё нам рассказала (очень интересно), показала, всё по порядку посмотрели. Большое спасибо, отлично провели время
- ААлександра3 октября 2025Брали экскурсию в храмовый комплекс Наньшань. Очень довольны, гиду Андрею огромная благодарность, настолько было интересно и познавательно, мне даже было мало ☺️
На следующий год приедем за новыми экскурсиями ❤️
Ответы на вопросы от путешественников по Санье в категории «Буддистские храмы»
Сейчас в Санье в категории "Буддистские храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 92 до 187. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
