Хайнань — это не только тропический остров с живописными пляжами, но и центр буддийской культуры.
Вы познакомитесь с историей развития этого учения в Китае и увидите впечатляющую статую Гуаньинь — богини милосердия и сострадания.
В спокойной, умиротворённой атмосфере гид расскажет, как философия буддизма повлияла на местных жителей и их мировосприятие.
Вы познакомитесь с историей развития этого учения в Китае и увидите впечатляющую статую Гуаньинь — богини милосердия и сострадания.
В спокойной, умиротворённой атмосфере гид расскажет, как философия буддизма повлияла на местных жителей и их мировосприятие.
Описание экскурсии
- Вы прогуляетесь по территории центра Наньшань — буддийского центра с крупными храмами и монастырями.
- Познакомитесь со статуями, расшифруете их символику и рассмотрите каменные надписи.
- Посетите главный храм — архитектурное чудо с традиционными деталями и священными реликвиями.
- Подниметесь на смотровую площадку внутри статуи и полюбуетесь панорамой окрестностей.
- Прикоснётесь к ногам богини Гуаньинь, чтобы загадать сокровенное желание.
- Увезёте с собой священный платок с иероглифом «счастье».
Организационные детали
- Экскурсия проходит на минивэне Voyah, детскими креслами в Китае не пользуются.
- Бесплатно заберём из бухт Саньявань и Дадунхай, за доплату $8 с чел.
- из бухт Ялунвань или Хайтанвань, из других не забираем.
- Гид встретит вас у отеля. Дорога до храмового комплекса займёт около 50 минут в одну сторону.
- С вами будет специализированный гид нашей команды, хорошо знающий историю зарождения буддизма.
в пятницу в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|$92
|Детский (рост от 120 до 140 см)
|$69
|Детский (рост до 120 см)
|$9
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Санье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 3301 туриста
Мы команда русскоговорящих гидов в городе Санье. С радостью покажем вам главные достопримечательности и поделимся связанными с ними интересными фактами.
Отзывы и рейтинг
0
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Е
Были сегодня на экскурсии с Борисом. У нас была группа из 5 человек. Очень грамотный гид, вовремя забрал из отеля на комфортабельном автомобиле, по дороге расказывал на хорошем русском языке
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