Мои заказы

Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи в группе

Посетить центр на острове Хайнань, увидеть величественные статуи и увезти с собой «счастье»
Хайнань — это не только тропический остров с живописными пляжами, но и центр буддийской культуры.

Вы познакомитесь с историей развития этого учения в Китае и увидите впечатляющую статую Гуаньинь — богини милосердия и сострадания.

В спокойной, умиротворённой атмосфере гид расскажет, как философия буддизма повлияла на местных жителей и их мировосприятие.
Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи в группе
Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи в группе
Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи в группе

Описание экскурсии

  • Вы прогуляетесь по территории центра Наньшань — буддийского центра с крупными храмами и монастырями.
  • Познакомитесь со статуями, расшифруете их символику и рассмотрите каменные надписи.
  • Посетите главный храм — архитектурное чудо с традиционными деталями и священными реликвиями.
  • Подниметесь на смотровую площадку внутри статуи и полюбуетесь панорамой окрестностей.
  • Прикоснётесь к ногам богини Гуаньинь, чтобы загадать сокровенное желание.
  • Увезёте с собой священный платок с иероглифом «счастье».

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на минивэне Voyah, детскими креслами в Китае не пользуются.
  • Бесплатно заберём из бухт Саньявань и Дадунхай, за доплату $8 с чел.
  • из бухт Ялунвань или Хайтанвань, из других не забираем.
  • Гид встретит вас у отеля. Дорога до храмового комплекса займёт около 50 минут в одну сторону.
  • С вами будет специализированный гид нашей команды, хорошо знающий историю зарождения буддизма.

в пятницу в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный$92
Детский (рост от 120 до 140 см)$69
Детский (рост до 120 см)$9
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваша команда гидов в Санье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 3301 туриста
Мы команда русскоговорящих гидов в городе Санье. С радостью покажем вам главные достопримечательности и поделимся связанными с ними интересными фактами.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
Е
Были сегодня на экскурсии с Борисом. У нас была группа из 5 человек. Очень грамотный гид, вовремя забрал из отеля на комфортабельном автомобиле, по дороге расказывал на хорошем русском языке
читать дальшеуменьшить

о хайнане, о будизме. Ответил на все интересующие нас вопросы. Время экскурсии пролетело незаметно и неутомительно, хотя много ходили пешком. Помогал сделать красивые фото с разных локаций. Всем сделал маленькие подарки. Спасибо громное, Борис за отлично проведенный день! Однозначно рекомендую данную экскурсию с гидом Борисом.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Саньи

Похожие экскурсии на «Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи в группе»

Знакомьтесь, Санья
На машине
Сплавы и рафтинг
4 часа
202 отзыва
Индивидуальная
Знакомьтесь, Санья
Санья - это не только пляжи, но и уникальные достопримечательности. Посетите остров Феникс, парки и рынки, узнайте о местных традициях и секретах долголетия
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от $60 за человека
Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
Пешая
Сплавы и рафтинг
5 часов
19 отзывов
Индивидуальная
Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
Посетить центр на острове Хайнань, увидеть величественные статуи и увезти с собой «счастье»
Начало: У вашего отеля
7 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $187 за человека
Центр буддизма Наньшань: духовное путешествие в сердце Хайнаня
На машине
4 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Центр буддизма Наньшань: духовное путешествие в сердце Хайнаня
Отправиться из Саньи к статуе Гуаньинь и древним храмам, чтобы прикоснуться к вечным ценностям
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 09:00
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
$110 за человека
Центр буддизма Наньшань - из Саньи
На машине
7 часов
2 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Центр буддизма Наньшань - из Саньи
Провести день в умиротворении и созерцании
Начало: У вашего отеля. Возможно назначение места сбора. Н...
8 авг в 09:00
10 авг в 09:00
$47 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санье
$92 за человека