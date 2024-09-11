8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИз Шанхая - в прекрасный Сучжоу: сады, пагоды и музей шёлка
Погрузитесь в атмосферу одного из самых красивых садов Китая и узнайте о его значении для китайской культуры
Начало: В вашем отеле
«Вам наверняка понравится самый старый городской парк Сучжоу»
6 ноя в 08:00
7 ноя в 08:00
$375 за всё до 4 чел.
скидка
10%
13 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Шанхай и Ханчжоу за 2 дня: индивидуальная экскурсия с гидом
Проведите два незабываемых дня в Шанхае и Ханчжоу! Посетите телебашню, сады, храмы и чайные террасы. Комфортное путешествие с русскоязычным гидом
Начало: В центральной части города
«Билет в парк Юйюань — $6 за чел»
Завтра в 08:00
24 окт в 08:00
943$849 за всё до 5 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В живописный Сучжоу из Шанхая
Сучжоу, известный как «рай на земле», приглашает вас насладиться его садами и каналами. Узнайте историю города и почувствуйте его атмосферу
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 08:00
24 окт в 08:00
$420 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий11 сентября 2024Отлично прошла экскурсия. Гид Ася очень помогла сориентироваться в Китае. Увлеченно рассказала экскурсионный материал. Спасибо.
- ВВладимир27 июля 2024Все четко организовано, гиды и водители очень приветливы и доброжелательные.
- ООлег19 июня 2024В Сучжоу было три объекта к посещению: 1. Сад любимой девушки императора – и это … так себе идея его посетить…
- EElena10 мая 2024Нина организовала нам поездку с экскурсией удивительно оперативно и качественно. Все было четко и гид рассказал нам много интересного, грамотно
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Парки»
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