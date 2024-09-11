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Сад не аутентичен, маленький, такие же сады есть везде в любых других городах Китая - вот одним словом – не рекомендую посещает сад; 2. Завод по производству шелка - интересное - рассказ, как он производится, со всеми историческими и современными технологиями. Даже если ничего не будете покупать – его стоит посетить; 3. Самое ИНТЕРЕСНОЕ - каналы, напоминающую Венецию и катание на лодочках – это отлично!!!