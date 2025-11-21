Найдено 3 экскурсии в категории « Шанхайский зоопарк » в Шанхае на русском языке, цены от $44. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 2 отзыва Билеты Билет в шанхайский парк диких животных Погрузитесь в атмосферу сафари, наблюдая за жирафами и тиграми в Шанхайском парке диких животных. Незабываемые впечатления для всей семьи Начало: Shanghai Wild Animal Park Nanliu Road, 178 Расписание: Парк работает ежедневно с 9:00 до 22:00 $44.74 за билет Пешая 7 часов 3 отзыва Билеты Зоопарк и город Чжуцзяцзяо с прогулкой на лодке в Шанхае Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно $349 за билет Пешая 7 часов Билеты Тур по водному городу Чжуцзяцзяо Познакомьтесь с пандами в Шанхайском зоопарке и насладитесь прогулкой по каналам древнего Чжуцзяцзяо. Уникальная архитектура и водные рынки ждут вас Начало: Ваше место пребывания Расписание: Ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30. $349 за билет Другие экскурсии Шанхая

