Билеты
Билет в шанхайский парк диких животных
Погрузитесь в атмосферу сафари, наблюдая за жирафами и тиграми в Шанхайском парке диких животных. Незабываемые впечатления для всей семьи
Начало: Shanghai Wild Animal Park Nanliu Road, 178
Расписание: Парк работает ежедневно с 9:00 до 22:00
Завтра в 09:00
22 ноя в 09:00
$44.74 за билет
Билеты
Зоопарк и город Чжуцзяцзяо с прогулкой на лодке в Шанхае
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:30
22 ноя в 08:30
$349 за билет
Билеты
Тур по водному городу Чжуцзяцзяо
Познакомьтесь с пандами в Шанхайском зоопарке и насладитесь прогулкой по каналам древнего Чжуцзяцзяо. Уникальная архитектура и водные рынки ждут вас
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: Ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30.
22 ноя в 08:30
23 ноя в 08:30
$349 за билет
