Комфортабельная поездка в сафари-парк Шанхая предлагает уникальную возможность увидеть более 10 000 животных, включая редкие виды, в их естественной среде. На территории парка в 153 гектара можно провести день на

природе, наслаждаясь простором и зеленью. Путешествие проходит на удобных автомобилях, что делает его идеальным для семейного отдыха или индивидуальных поездок. В сафари-зоне вас ждёт автомобильный маршрут среди диких животных, а в пешеходной зоне - возможность близкого общения с обитателями парка

Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Зона сафари

Эта часть парка — для автомобильного маршрута. На закрытой машине вы проедете среди свободно разгуливающих гепардов, тигров, львов, медведей, волков, зебр, жирафов, верблюдов, белых носорогов и других диких обитателей. И увидите, как сотрудники парка кормят зверей.

Пешеходная зона

Здесь вас ждёт совсем другой формат общения с животными. Слоны, панды, шимпанзе, гиббоны, лемуры, фламинго и жирафы — к некоторым из них можно подойти близко, покормить и понаблюдать за выступлениями.

Организационные детали

Трансфер проходит на седане BYD, минивэне Honda/Buick или аналогичных автомобилях

Поездка не предполагает гида, вы самостоятельно погуляете по парку

Сопровождение русскоговорящего гида по запросу — подробности уточняйте в переписке

