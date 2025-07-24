Мои заказы

Трансфер в сафари-парк Шанхая и обратно

Насладитесь поездкой в крупнейший сафари-парк Китая, где обитают редкие животные и царит природа. Удобный трансфер и незабываемые впечатления
Комфортабельная поездка в сафари-парк Шанхая предлагает уникальную возможность увидеть более 10 000 животных, включая редкие виды, в их естественной среде. На территории парка в 153 гектара можно провести день на
читать дальше

природе, наслаждаясь простором и зеленью.

Путешествие проходит на удобных автомобилях, что делает его идеальным для семейного отдыха или индивидуальных поездок.

В сафари-зоне вас ждёт автомобильный маршрут среди диких животных, а в пешеходной зоне - возможность близкого общения с обитателями парка

1 отзыв

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 🦁 Встреча с дикими животными
  • 🌿 Природная среда обитания
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Идеально для семей
  • 📸 Возможность сделать уникальные фото
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Что можно увидеть

  • Сафари-парк Шанхая

Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Зона сафари

Эта часть парка — для автомобильного маршрута. На закрытой машине вы проедете среди свободно разгуливающих гепардов, тигров, львов, медведей, волков, зебр, жирафов, верблюдов, белых носорогов и других диких обитателей. И увидите, как сотрудники парка кормят зверей.

Пешеходная зона

Здесь вас ждёт совсем другой формат общения с животными. Слоны, панды, шимпанзе, гиббоны, лемуры, фламинго и жирафы — к некоторым из них можно подойти близко, покормить и понаблюдать за выступлениями.

Организационные детали

  • Трансфер проходит на седане BYD, минивэне Honda/Buick или аналогичных автомобилях
  • Поездка не предполагает гида, вы самостоятельно погуляете по парку
  • Сопровождение русскоговорящего гида по запросу — подробности уточняйте в переписке

Отдельно оплачивается:

  • Входной билет — 165 юаней ($23) за чел.
  • Доплата за кормление животных (персонал парка кормит зверей из окна машины) — 50 юаней ($7) за чел.
  • Еда и напитки — по желанию

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина
Нина — ваша команда гидов в Шанхае
Провели экскурсии для 2646 туристов
Добрый день! Мы — команда лицензированных русскоговорящих гидов, работающая в Китае более 10 лет. С радостью покажем вам эту удивительную страну и раскроем её богатую историю, самобытную архитектуру и загадочную культуру. Надеемся на скорую встречу!
Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Руслан
24 июл 2025
Хороший зоопарк. Описание полностью соответствует факту.

