Приглашаю на гастрономическую прогулку по району Губей вдали от туристических маршрутов. Исторически он стал домом для многочисленной японской диаспоры, что наложило отпечаток на его культуру и, конечно же, кухню. Этот район даже на первый взгляд отличается от других кварталов Шанхая. Однако его настоящая жизнь протекает за закрытыми дверями в кафе и ресторанах для своих.

Описание экскурсии

Аутентичное японское кафе. В нём не будет суши. Зато будет много маленьких закусок на красивых тарелочках, вкусный мисо-суп и небольшой кусочек рыбы. Японцы едят очень мало — так, чтобы после обеда оставалось ощущение, что можно съесть что-то ещё.

Суши-бар. А вот здесь на открытой кухне прямо перед вами приготовят божественные свежие суши. Те, кто попробовал их, говорят, что больше не могут есть суши в другом месте.

На экскурсии я расскажу:

в чём разница столового этикета в Японии и Китае

чем и почему отличаются палочки, которыми едят японцы, корейцы и китайцы

насколько важна эстетика подачи блюд, по мнению японцев

почему в Шанхае появилась «маленькая Япония» и стал ли этот район более открытым со временем

Организационные детали