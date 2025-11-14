Приглашаю на гастрономическую прогулку по району Губей вдали от туристических маршрутов.
Исторически он стал домом для многочисленной японской диаспоры, что наложило отпечаток на его культуру и, конечно же, кухню. Этот район даже на первый взгляд отличается от других кварталов Шанхая. Однако его настоящая жизнь протекает за закрытыми дверями в кафе и ресторанах для своих.
Исторически он стал домом для многочисленной японской диаспоры, что наложило отпечаток на его культуру и, конечно же, кухню. Этот район даже на первый взгляд отличается от других кварталов Шанхая. Однако его настоящая жизнь протекает за закрытыми дверями в кафе и ресторанах для своих.
Описание экскурсии
Аутентичное японское кафе. В нём не будет суши. Зато будет много маленьких закусок на красивых тарелочках, вкусный мисо-суп и небольшой кусочек рыбы. Японцы едят очень мало — так, чтобы после обеда оставалось ощущение, что можно съесть что-то ещё.
Суши-бар. А вот здесь на открытой кухне прямо перед вами приготовят божественные свежие суши. Те, кто попробовал их, говорят, что больше не могут есть суши в другом месте.
На экскурсии я расскажу:
- в чём разница столового этикета в Японии и Китае
- чем и почему отличаются палочки, которыми едят японцы, корейцы и китайцы
- насколько важна эстетика подачи блюд, по мнению японцев
- почему в Шанхае появилась «маленькая Япония» и стал ли этот район более открытым со временем
Организационные детали
- В стоимость включены два полноценных обеда и напитки
- В одном из ресторанов нужно будет снять обувь. Если она у вас открытая, лучше взять с собой носки
- За дополнительную плату можно отправиться на чайный рынок
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Губей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гиляна — ваш гид в Шанхае
Провела экскурсии для 203 туристов
Окончила журфак МГУ, с 2023 года живу в Шанхае. Сейчас изучаю китайский язык в университете и рассказываю путешественникам захватывающие истории о колонизаторах, русских эмигрантах, шанхайской мафии и секретных агентах разных
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
14 ноя 2025
Идеальный вариант экскурсии для людей, котрые хотят узнать про гастрономические пристрастия жителей Шанхая.
Гиляна приятный собеседник и увлекательный рассказчик. Ответила на все мои бесконечные вопросы.
Спасибо ей огромное.
Гиляна приятный собеседник и увлекательный рассказчик. Ответила на все мои бесконечные вопросы.
Спасибо ей огромное.
Входит в следующие категории Шанхая
Похожие экскурсии из Шанхая
Индивидуальная
до 5 чел.
Шанхай: история и современность в одном туре
Уникальная экскурсия по Шанхаю: от древних улочек до современных небоскрёбов. Ощутите дух города и его культурное богатство
Начало: У вашего отеля в центре города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$280 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Три разных Шанхая
Увидеть знаковые места и познакомиться с многоликим городом - на экскурсии с китаеведом
Начало: У метро YuYuan Garden
Сегодня в 09:00
24 ноя в 09:00
$280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Шанхая
Путешествие в Шанхай начинается с комфортного трансфера из аэропорта. Вас встретят с табличкой, помогут с багажом и доставят в центр города. Забронируйте
Начало: У выхода из аэропорта
Завтра в 00:00
21 ноя в 00:00
$68 за всё до 3 чел.