Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Шанхае на русском языке, цены от $150. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 8 часов Индивидуальная до 5 чел. Венеция в пригороде Шанхая: Чжуцзяцзяо Погрузитесь в атмосферу старинного Чжуцзяцзяо, где каналы заменяют улицы, а храмы и мосты создают уникальный колорит. Идеально для любителей экзотики $360 за всё до 5 чел. Пешая 4 часа Индивидуальная до 3 чел. Колониальный шик Шанхая: от французского клуба до английской набережной Побывать в знаковых местах золотой эры мегаполиса Начало: Во французской концессии $390 за всё до 3 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная Гастрономическое путешествие в «маленькую Японию» Шанхая Не только суши: посетить аутентичные рестораны в японском квартале Начало: В районе Губей от $150 за человека Другие экскурсии Шанхая

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Городские экскурсии»

Экскурсии на русском языке в Шанхае (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», цены от $150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь