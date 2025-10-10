Индивидуальная
до 5 чел.
Венеция в пригороде Шанхая: Чжуцзяцзяо
Погрузитесь в атмосферу старинного Чжуцзяцзяо, где каналы заменяют улицы, а храмы и мосты создают уникальный колорит. Идеально для любителей экзотики
10 окт в 09:00
11 окт в 09:00
$360 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Колониальный шик Шанхая: от французского клуба до английской набережной
Побывать в знаковых местах золотой эры мегаполиса
Начало: Во французской концессии
10 окт в 13:00
11 окт в 13:00
$390 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Гастрономическое путешествие в «маленькую Японию» Шанхая
Не только суши: посетить аутентичные рестораны в японском квартале
Начало: В районе Губей
10 окт в 12:00
20 окт в 12:00
от $150 за человека
