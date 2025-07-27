читать дальше

язык

Отзыв об экскурсии по Шанхаю с гидом Инной



Остались в полном восторге от экскурсии! Инна – прекрасный гид: эрудированная, внимательная и увлечённая своим делом. Информация подавалась структурированно и интересно, без «воды», чувствовалась глубокая подготовка и знание темы.



Особенно порадовал её русский язык – чистый, грамотный, с приятной манерой речи. Даже сложные исторические и культурные аспекты она объясняла доступно и увлекательно.



Маршрут был продуман отлично: мы увидели и современный Шанхай, и его традиционную сторону, а Инна мастерски адаптировала рассказ под интересы группы. Остались не только яркие впечатления, но и желание вернуться снова!



10/10, обязательно рекомендую Инну как гида в Шанхае!



P.S. Если важно – экскурсия проходила в комфортном темпе, без спешки, с возможностью задавать вопросы и делать фото.