Мои заказы

Экскурсии на русском языке

Найдено 7 экскурсий в категории «Экскурсии на русском языке» в Шанхае на русском языке, цены от $200, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
На машине
8 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу: сады, пагоды и музей шёлка
Погрузитесь в атмосферу одного из самых красивых садов Китая и узнайте о его значении для китайской культуры
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
23 сен в 08:00
$375 за всё до 4 чел.
Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
Пешая
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
Прогулка по торговым рядам, посещение китайской аптеки и дегустация уличных закусок. Узнайте историю храма Хранителей города
8 окт в 09:30
15 окт в 09:30
от $200 за всё до 5 чел.
История и культура древнего Китая
Пешая
4 часа
68 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Шанхаю
Погружение в культуру и историю Китая через посещение Старого города, Сада радости и древних храмов. Узнайте о даосизме и буддизме в Шанхае
Начало: У станции метро Yuyuan Garden, 10/14 линии метро, ...
23 сен в 08:00
24 сен в 08:00
$250 за всё до 5 чел.
Шанхай для избранных: история, спрятанная за фасадом Английской набережной
Пешая
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Шанхай для избранных: история, спрятанная за фасадом Английской набережной
От роскошных особняков до тихих каналов, где время остановилось
Начало: У метро Peoples square
26 сен в 13:00
27 сен в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Шанхай - столица волшебства
Пешая
7 часов
-
5%
18 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Шанхай - столица волшебства
Начало: Шанхай
23 сен в 08:00
25 сен в 08:00
$319.20$336 за всё до 5 чел.
6 часов по Шанхаю в индивидуальной группе
6 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
6 часов по Шанхаю в индивидуальной группе
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 08:30
23 сен в 08:30
$330 за всё до 4 чел.
Русский Шанхай
Пешая
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по атмосферным уголкам Шанхая
Прогулка по русским местам Шанхая - уникальная возможность узнать историю русской эмиграции и увидеть необычные архитектурные памятники
Начало: Xintiandi
8 окт в 09:00
15 окт в 09:00
от $300 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    27 июля 2025
    6 часов по Шанхаю в индивидуальной группе
    Были на экскурсии семьей с детьми. Гид - Галина. Экскурсия понравилась, посетили Храм Нефритового Будды, старый город и смотровую площадку. Галина интересно рассказывает, хорошо знает русский и с удовольствием отвечает на все вопросы.
    После экскурсии остались позитивные впечатления. Благодарю и рекомендую
  • Д
    Дмитрий
    23 июля 2025
    Шанхай - столица волшебства
    Нам все понравилось
  • А
    Алексей
    22 июля 2025
    6 часов по Шанхаю в индивидуальной группе
    Замечательная эксеурсия! Благодарим за теплое и душевное отношение организаторов, гида и водителя!
  • О
    Олеся
    16 июля 2025
    Шанхай - столица волшебства
    Get App
    Отзыв на экскурсию по шанхаю. Экскурсовод Инна, все очень понравилось, очень информативно, очень интересно рассказывает, владеет информацией, хороший русский
    читать дальше

    язык
    Отзыв об экскурсии по Шанхаю с гидом Инной

    Остались в полном восторге от экскурсии! Инна – прекрасный гид: эрудированная, внимательная и увлечённая своим делом. Информация подавалась структурированно и интересно, без «воды», чувствовалась глубокая подготовка и знание темы.

    Особенно порадовал её русский язык – чистый, грамотный, с приятной манерой речи. Даже сложные исторические и культурные аспекты она объясняла доступно и увлекательно.

    Маршрут был продуман отлично: мы увидели и современный Шанхай, и его традиционную сторону, а Инна мастерски адаптировала рассказ под интересы группы. Остались не только яркие впечатления, но и желание вернуться снова!

    10/10, обязательно рекомендую Инну как гида в Шанхае!

    P.S. Если важно – экскурсия проходила в комфортном темпе, без спешки, с возможностью задавать вопросы и делать фото.

  • С
    Сергей
    13 июля 2025
    Шанхай - столица волшебства
    Экскурсия прошла отлично, все запланированные к осмотру объекты посмотрели. Гид охотно отвечала на вопросы, подсказала много моментов про Шанхай. Перемещения по городу были на очень комфортном автомобиле.
  • Л
    Любовь
    2 июля 2025
    Шанхай - столица волшебства
    Обзорная экскурсия очень понравилась, гид Ольга очень много рассказала,. За один раз смогли посмотреть много достопримечательностей, красиво.
  • И
    Ирина
    19 июня 2025
    6 часов по Шанхаю в индивидуальной группе
    Увидели все главные достопримечательности Шанхая - храм нефритового Будды, сад радости, набережную, поднимались на самый высокий небоскреб, шелковую фабрику и
    читать дальше

    церемонию чаепития, был сильный дождь, но экскурсия все равно состоялась. Экскурсия проходила на очень комфортабельном микроавтобусе Мерседес, довозили до каждой достопримечательности быстро и с удобствами. Гид хорошо говорит по русски, везде сопровождает, но практически ничего не рассказывает как экскурсовод

  • И
    Ирина
    13 июня 2025
    6 часов по Шанхаю в индивидуальной группе
    Наше путешествие в Шанхай стало незабываемым благодаря экскурсии с Антоном, которую мы заказали на Спутнике у Евгения! Антон – настоящий
    читать дальше

    профессионал и увлеченный своим городом человек.

    Программа была идеально сбалансирована: мы начали с атмосферного Старого района Шанхая, где ощутили дух истории и традиций. Затем прогулялись по элегантному Французскому кварталу, окунувшись в атмосферу европейского шарма.

    Кульминацией дня стало посещение Шанхайской башни. Вид с высоты птичьего полета просто захватывающий! Антон рассказывал интересные факты и делился любопытными историями о городе, делая экскурсию еще более увлекательной.

    И, конечно, ночная Набережная Вайтань! Это было волшебно! Шанхай в огнях – это зрелище, которое останется в памяти навсегда. Антон провел нас по лучшим местам, показал самые красивые ракурсы и помог сделать потрясающие фотографии.

    Спасибо Антону и Евгению за прекрасную организацию и незабываемые впечатления! Рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с Шанхаем!

  • З
    Зограб
    2 мая 2025
    6 часов по Шанхаю в индивидуальной группе
    Евгений! Спасибо огромное за твое внимание, чуткое и ответственное отношение к нам, за хорошо организованные экскурсии, за хороших гидов Саши и Андрея! Мы остались очень довольные! И мы к вам вернемся! Китай - рулит!
  • Г
    Гузель
    28 апреля 2025
    Шанхай - столица волшебства
    Заказала индивидуальные экскурсии по Шанхаю, Чжуцзяцзяо,и Сучжоу. все было проведено на высоком уровне,гид прибыл вовремя,был очень доброжелательным и знающим,подача информации
    читать дальше

    прекрасная,отличное знание русского языка,все прошло просто незабываемо! Весело, интересно и непринужденно. очень рекомендую это агенство. гиды помогли и в других вопросах,не связанных с экскурсией, спасибо вам огромное за чудесные впечатления об этой поездке! Успехов!

  • Е
    Евгений
    28 апреля 2025
    Шанхай - столица волшебства
    Отличная экскурсия! Спасибо гиду Андрею! Все было супер! Рекомендуем - не пожалеете!
  • S
    Svetlana
    18 апреля 2025
    6 часов по Шанхаю в индивидуальной группе
    Замечательный храм Нефритового Будды. В Шанхае у нас был только один день, поэтому мы просто чуть познакомились с городом. Но этого хватило для того, чтобы планировать длинную поездку в Китай.
  • Ф
    Фёдор
    3 апреля 2025
    6 часов по Шанхаю в индивидуальной группе
    Спасибо огромное за организацию экскурсии! Всё прошло на высоком уровне: хорошее планирование маршрута, информативный рассказ и приятный в общении гид.
    читать дальше

    Гид Мария, владеющая русским языком на очень достойном уровне, рассказала много об истории Китая и самого города Шанхай, а также по ходу экскурсии поясняла примечательные культурные аспекты и традиции. Хотелось бы отметить, что формат поездки и интенсивность маршрута подошли для трёх поколений семьи, включая восьмидесятилетнюю бабушку.

  • А
    Анна
    18 марта 2025
    Шанхай - столица волшебства
    Я хочу оставить отзыв об экскурсии, которая прошла в Шанхае 17 марта 2025 года с гидом Асей. Это была незабываемая
    читать дальше

    экскурсия. Ася очень эрудированная, любит и знает историю Шанхая и Китая вцелом. Очень интересная подача материала, душевная атмосфера и приятное общение с харизматичным и любящим свое дело человеком. У нас была вечерняя экскурсия по Шанхаю. В сад радости мы не попали, он в понедельник не работает. Но прогулка на теплоходе была незабываемой, виды ошеломительные. Спасибо большое, Ася, за экскурсию. Гида рекомендую, молодец девочка! Любе спасибо за организацию экскурсии. Всё чётко, вовремя, без проволочек и комфортно.

  • А
    Арина
    8 марта 2025
    6 часов по Шанхаю в индивидуальной группе
    Прекрасный гид Женя рассказала об истории Китая, провела по интересным и вкусным местам. Мы остались довольны!
  • Г
    Галина
    22 февраля 2025
    6 часов по Шанхаю в индивидуальной группе
    Очень интересная была экскурсия по Шанхаю. Мы погуляли по городу, побывали на башне "Жемчужина востока". Спасибо большое за проведённое время, и хорошо организованную программу для транзитных туристов.
  • Я
    Яна
    18 января 2025
    Шанхай - столица волшебства
    Экскурсия понравилась, гид большая умница, много интересных фактов, потрясающих видов, красивых фото. Прекрасное знание языка позволило в красках донести. Историю
    читать дальше

    этого удивительного города и страны. забота которую проявил гид выше всяких похвал. она помогла мне не только увидеть, услышать и почувствовать красоту города, но и не остаться голодной, проблемы со здоровьем в связи с местной едой, а также быстро добраться до аэропорта. всем рекомендую этого позитивного и интересного гида, а также экскурсию. спасибо огромное за праздник на целый потрясающий день

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Экскурсии на русском языке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шанхае
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
  2. Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
  3. История и культура древнего Китая
  4. Шанхай для избранных: история, спрятанная за фасадом Английской набережной
  5. Шанхай - столица волшебства
Какие места ещё посмотреть в Шанхае
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в сентябре 2025
Сейчас в Шанхае в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 200 до 375 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 164 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Шанхае (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 164 ⭐ отзыва, цены от $200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь