Индивидуальная
до 4 чел.
Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу: сады, пагоды и музей шёлка
Погрузитесь в атмосферу одного из самых красивых садов Китая и узнайте о его значении для китайской культуры
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
23 сен в 08:00
$375 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
Прогулка по торговым рядам, посещение китайской аптеки и дегустация уличных закусок. Узнайте историю храма Хранителей города
8 окт в 09:30
15 окт в 09:30
от $200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Шанхаю
Погружение в культуру и историю Китая через посещение Старого города, Сада радости и древних храмов. Узнайте о даосизме и буддизме в Шанхае
Начало: У станции метро Yuyuan Garden, 10/14 линии метро, ...
23 сен в 08:00
24 сен в 08:00
$250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шанхай для избранных: история, спрятанная за фасадом Английской набережной
От роскошных особняков до тихих каналов, где время остановилось
Начало: У метро Peoples square
26 сен в 13:00
27 сен в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Шанхай - столица волшебства
Начало: Шанхай
23 сен в 08:00
25 сен в 08:00
$319.20
$336 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
6 часов по Шанхаю в индивидуальной группе
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 08:30
23 сен в 08:30
$330 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по атмосферным уголкам Шанхая
Прогулка по русским местам Шанхая - уникальная возможность узнать историю русской эмиграции и увидеть необычные архитектурные памятники
Начало: Xintiandi
8 окт в 09:00
15 окт в 09:00
от $300 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья27 июля 2025Были на экскурсии семьей с детьми. Гид - Галина. Экскурсия понравилась, посетили Храм Нефритового Будды, старый город и смотровую площадку. Галина интересно рассказывает, хорошо знает русский и с удовольствием отвечает на все вопросы.
После экскурсии остались позитивные впечатления. Благодарю и рекомендую
- ДДмитрий23 июля 2025Нам все понравилось
- ААлексей22 июля 2025Замечательная эксеурсия! Благодарим за теплое и душевное отношение организаторов, гида и водителя!
- ООлеся16 июля 2025Get App
Отзыв на экскурсию по шанхаю. Экскурсовод Инна, все очень понравилось, очень информативно, очень интересно рассказывает, владеет информацией, хороший русский
- ССергей13 июля 2025Экскурсия прошла отлично, все запланированные к осмотру объекты посмотрели. Гид охотно отвечала на вопросы, подсказала много моментов про Шанхай. Перемещения по городу были на очень комфортном автомобиле.
- ЛЛюбовь2 июля 2025Обзорная экскурсия очень понравилась, гид Ольга очень много рассказала,. За один раз смогли посмотреть много достопримечательностей, красиво.
- ИИрина19 июня 2025Увидели все главные достопримечательности Шанхая - храм нефритового Будды, сад радости, набережную, поднимались на самый высокий небоскреб, шелковую фабрику и
- ИИрина13 июня 2025Наше путешествие в Шанхай стало незабываемым благодаря экскурсии с Антоном, которую мы заказали на Спутнике у Евгения! Антон – настоящий
- ЗЗограб2 мая 2025Евгений! Спасибо огромное за твое внимание, чуткое и ответственное отношение к нам, за хорошо организованные экскурсии, за хороших гидов Саши и Андрея! Мы остались очень довольные! И мы к вам вернемся! Китай - рулит!
- ГГузель28 апреля 2025Заказала индивидуальные экскурсии по Шанхаю, Чжуцзяцзяо,и Сучжоу. все было проведено на высоком уровне,гид прибыл вовремя,был очень доброжелательным и знающим,подача информации
- ЕЕвгений28 апреля 2025Отличная экскурсия! Спасибо гиду Андрею! Все было супер! Рекомендуем - не пожалеете!
- SSvetlana18 апреля 2025Замечательный храм Нефритового Будды. В Шанхае у нас был только один день, поэтому мы просто чуть познакомились с городом. Но этого хватило для того, чтобы планировать длинную поездку в Китай.
- ФФёдор3 апреля 2025Спасибо огромное за организацию экскурсии! Всё прошло на высоком уровне: хорошее планирование маршрута, информативный рассказ и приятный в общении гид.
- ААнна18 марта 2025Я хочу оставить отзыв об экскурсии, которая прошла в Шанхае 17 марта 2025 года с гидом Асей. Это была незабываемая
- ААрина8 марта 2025Прекрасный гид Женя рассказала об истории Китая, провела по интересным и вкусным местам. Мы остались довольны!
- ГГалина22 февраля 2025Очень интересная была экскурсия по Шанхаю. Мы погуляли по городу, побывали на башне "Жемчужина востока". Спасибо большое за проведённое время, и хорошо организованную программу для транзитных туристов.
- ЯЯна18 января 2025Экскурсия понравилась, гид большая умница, много интересных фактов, потрясающих видов, красивых фото. Прекрасное знание языка позволило в красках донести. Историю
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шанхае
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Шанхае
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в сентябре 2025
Сейчас в Шанхае в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 200 до 375 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 164 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Шанхае (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 164 ⭐ отзыва, цены от $200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь