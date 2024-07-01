1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Из Шанхая - в древний Ситан: музеи, сады, каналы и мосты
Ситан - поэтичный городок на воде с узкими улочками, изящными мостами и уникальными музеями. Погуляем по каналам, полюбуемся домиками и попробуем рисовое вино
Начало: В вашем отеле
Завтра в 12:00
7 июля в 08:00
$365 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
13 часов
Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
Погрузитесь в гармонию Ханчжоу на один день: озеро Сиху, храм Линъинь, чайная деревня Мэйцзяу. Индивидуальная экскурсия из Шанхая
Завтра в 07:00
8 июля в 07:00
567$539 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу: сады, пагоды и музей шёлка
Погрузитесь в атмосферу одного из самых красивых садов Китая и узнайте о его значении для китайской культуры
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
$375 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия1 июля 2024Нашим гидом была веселая и жизнерадостная Ольга. Она провела нас по красивейшим уголкам Ситана, рассказала его историю. Мы обсуждали тонкости китайского языка, производство шелка и чая. Душевно и атмосферно.
- ЕЕкатерина22 июня 2024Мы приехали в Шанхай заранее оговорив стоимость всех экскурсий с турфирмой. Я смотрела на трипстере и цены +/- одинаковые. В
- ООлег19 июня 2024В Сучжоу было три объекта к посещению: 1. Сад любимой девушки императора – и это … так себе идея его посетить…
- DDmitriy8 июня 2024Все было отлично организовано (трансфер, посещение достопримечательностей, ресторан). Спасибо гиду Асе за интересное сопровождение экскурсии.
- ММарина29 мая 2024Гид Ася провела замечательную экскурсию! Все организовано на высшем уровне – сама дорога до Хуанчжоу на комфортной машине, все организационные
- EElena10 мая 2024Нина организовала нам поездку с экскурсией удивительно оперативно и качественно. Все было четко и гид рассказал нам много интересного, грамотно
- AAlsu18 апреля 2024Нина взяла заказ, но, видимо, не смогла сама поехать с нами, отправила экскурсовода, которая не знает о месте буквально ничего.
- ЕЕлена20 марта 2024С нами ездила экскурсовод Настя, супер отзывчивый и опытный человек, который прекрасно говорит на русском языке. Очень приятно было пообщаться, послушать историю про Сучжоу и быт Шанхая в целом. Спасибо огромное!
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «На выходные»
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