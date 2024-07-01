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итоге, в первый же день нам радостно сообщают, что все частные экскурсии с гидом это на одного стоимость, а не на двоих. Мы были в шоке. Отказались от турфирмы и снова залезли на трипстер. Буквально за день до! заказали экскурсию в Ситан и не прогадали! Просто в восторге от Яны! Очень приятная девушка и классный гид. Чётко выстроила весь график, показывала интересные закоулки, в каждом месте рассказала кучу интересного. Умничка! Тур, кстати, реально крутой. До этого были в Сучжоу и там меньше понравилось. Прогуляли по старому городу, мостам, саду, музею пуговиц. Заглянули в те сувенирки, где нам надо было. Поплавали на лодочках и даже сами открыли ракушку, в которой была куча жемчуга. В общем рекомендую точно. И авто с водителем супер комфортное (кстати, за рулём была потрясающая дама)