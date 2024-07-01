Экскурсии выходного дня в Шанхае

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Шанхае на русском языке, цены от $365, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Шанхая - в древний Ситан
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Из Шанхая - в древний Ситан: музеи, сады, каналы и мосты
Ситан - поэтичный городок на воде с узкими улочками, изящными мостами и уникальными музеями. Погуляем по каналам, полюбуемся домиками и попробуем рисовое вино
Начало: В вашем отеле
Завтра в 12:00
7 июля в 08:00
$365 за всё до 4 чел.
Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
Погрузитесь в гармонию Ханчжоу на один день: озеро Сиху, храм Линъинь, чайная деревня Мэйцзяу. Индивидуальная экскурсия из Шанхая
Завтра в 07:00
8 июля в 07:00
567$539 за всё до 5 чел.
Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу: сады, пагоды и музей шёлка
Погрузитесь в атмосферу одного из самых красивых садов Китая и узнайте о его значении для китайской культуры
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
$375 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    1 июля 2024
    Из Шанхая - в древний Ситан
    Нашим гидом была веселая и жизнерадостная Ольга. Она провела нас по красивейшим уголкам Ситана, рассказала его историю. Мы обсуждали тонкости китайского языка, производство шелка и чая. Душевно и атмосферно.
  • Е
    Екатерина
    22 июня 2024
    Из Шанхая - в древний Ситан
    Мы приехали в Шанхай заранее оговорив стоимость всех экскурсий с турфирмой. Я смотрела на трипстере и цены +/- одинаковые. В
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    итоге, в первый же день нам радостно сообщают, что все частные экскурсии с гидом это на одного стоимость, а не на двоих. Мы были в шоке. Отказались от турфирмы и снова залезли на трипстер. Буквально за день до! заказали экскурсию в Ситан и не прогадали! Просто в восторге от Яны! Очень приятная девушка и классный гид. Чётко выстроила весь график, показывала интересные закоулки, в каждом месте рассказала кучу интересного. Умничка! Тур, кстати, реально крутой. До этого были в Сучжоу и там меньше понравилось. Прогуляли по старому городу, мостам, саду, музею пуговиц. Заглянули в те сувенирки, где нам надо было. Поплавали на лодочках и даже сами открыли ракушку, в которой была куча жемчуга. В общем рекомендую точно. И авто с водителем супер комфортное (кстати, за рулём была потрясающая дама)

    Мы приехали в Шанхай заранее оговорив стоимость всех экскурсий с турфирмой. Я смотрела на трипстере иМы приехали в Шанхай заранее оговорив стоимость всех экскурсий с турфирмой. Я смотрела на трипстере иМы приехали в Шанхай заранее оговорив стоимость всех экскурсий с турфирмой. Я смотрела на трипстере иМы приехали в Шанхай заранее оговорив стоимость всех экскурсий с турфирмой. Я смотрела на трипстере иМы приехали в Шанхай заранее оговорив стоимость всех экскурсий с турфирмой. Я смотрела на трипстере иМы приехали в Шанхай заранее оговорив стоимость всех экскурсий с турфирмой. Я смотрела на трипстере иМы приехали в Шанхай заранее оговорив стоимость всех экскурсий с турфирмой. Я смотрела на трипстере и
  • О
    Олег
    19 июня 2024
    Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
    В Сучжоу было три объекта к посещению: 1. Сад любимой девушки императора – и это … так себе идея его посетить…
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    Сад не аутентичен, маленький, такие же сады есть везде в любых других городах Китая - вот одним словом – не рекомендую посещает сад; 2. Завод по производству шелка - интересное - рассказ, как он производится, со всеми историческими и современными технологиями. Даже если ничего не будете покупать – его стоит посетить; 3. Самое ИНТЕРЕСНОЕ - каналы, напоминающую Венецию и катание на лодочках – это отлично!!!

  • D
    Dmitriy
    8 июня 2024
    Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
    Все было отлично организовано (трансфер, посещение достопримечательностей, ресторан). Спасибо гиду Асе за интересное сопровождение экскурсии.
    Все было отлично организовано (трансфер, посещение достопримечательностей, ресторан). Спасибо гиду Асе за интересное сопровождение экскурсииВсе было отлично организовано (трансфер, посещение достопримечательностей, ресторан). Спасибо гиду Асе за интересное сопровождение экскурсииВсе было отлично организовано (трансфер, посещение достопримечательностей, ресторан). Спасибо гиду Асе за интересное сопровождение экскурсииВсе было отлично организовано (трансфер, посещение достопримечательностей, ресторан). Спасибо гиду Асе за интересное сопровождение экскурсии
  • М
    Марина
    29 мая 2024
    Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
    Гид Ася провела замечательную экскурсию! Все организовано на высшем уровне – сама дорога до Хуанчжоу на комфортной машине, все организационные
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    моменты продуманы до мелочей. Прогулка на лодке по озере впечатлила, красивые виды вокруг захватывают дух! Экскурсия в буддийский храм оставила просто незабываемые впечатления, такой красоты в своей жизни еще не видели! Ну и чайные плантации это тоже один большой восторг! Гид просто умничка, отлично владеет русским языком, очень приятная и доброжелательная, много знает и отвечает на все вопросы! Огромная благодарность за экскурсию!!!

  • E
    Elena
    10 мая 2024
    Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
    Нина организовала нам поездку с экскурсией удивительно оперативно и качественно. Все было четко и гид рассказал нам много интересного, грамотно
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    составил маршрут нашей поездки, мы успели посмотреть даже больше, чем ожидали. Игорь предложил нам пообедать в очень милом кафе, где при нас вручную делали лапшу, которую нам приготовили. Спасибо Трипстеру и, конечно, Нине! Желаем успехов и процветания.

    Нина организовала нам поездку с экскурсией удивительно оперативно и качественно. Все было четко и гид рассказалНина организовала нам поездку с экскурсией удивительно оперативно и качественно. Все было четко и гид рассказалНина организовала нам поездку с экскурсией удивительно оперативно и качественно. Все было четко и гид рассказалНина организовала нам поездку с экскурсией удивительно оперативно и качественно. Все было четко и гид рассказалНина организовала нам поездку с экскурсией удивительно оперативно и качественно. Все было четко и гид рассказалНина организовала нам поездку с экскурсией удивительно оперативно и качественно. Все было четко и гид рассказал
  • A
    Alsu
    18 апреля 2024
    Из Шанхая - в древний Ситан
    Нина взяла заказ, но, видимо, не смогла сама поехать с нами, отправила экскурсовода, которая не знает о месте буквально ничего.
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    Экскурсовод Катя сама фотографировала место, читала, что написано в музеях, чтобы хоть что-то нам рассказать, спрашивала местных, куда пройти. После экскурсии Нина не связалась с нами, чтобы уточнить, как все прошло, но деньги попросила заплатить заранее. 4 ставлю только из-за комфортного вождения и автомобиля, экскурсии как таковой не было. Не достаточно просто знать русский, чтобы вести экскурсию в любом месте Китая. Такой подход не показался мне уважительным. Само место интересное, но хотелось бы узнать о нем больше.

    Нина взяла заказ, но, видимо, не смогла сама поехать с нами, отправила экскурсовода, которая не знаетНина взяла заказ, но, видимо, не смогла сама поехать с нами, отправила экскурсовода, которая не знаетНина взяла заказ, но, видимо, не смогла сама поехать с нами, отправила экскурсовода, которая не знает
  • Е
    Елена
    20 марта 2024
    Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
    С нами ездила экскурсовод Настя, супер отзывчивый и опытный человек, который прекрасно говорит на русском языке. Очень приятно было пообщаться, послушать историю про Сучжоу и быт Шанхая в целом. Спасибо огромное!

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «На выходные»

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  1. Из Шанхая - в древний Ситан
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  3. Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
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Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в июле 2024
Сейчас в Шанхае в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 365 до 539 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Шанхае (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 14 ⭐ отзывов, цены от $365. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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