Шанхай невозможно понять по открыткам и небоскрёбам.
На этой прогулке вы увидите город таким, каким его знают местные жители: с атмосферными кварталами, уютными садами, колониальной архитектурой и историями, которые редко звучат на стандартных экскурсиях. Мы адаптируем маршрут под ваш темп и интересы. А ещё поможем разобраться в городе — от транспорта и гастрономии до бытовых нюансов.
На этой прогулке вы увидите город таким, каким его знают местные жители: с атмосферными кварталами, уютными садами, колониальной архитектурой и историями, которые редко звучат на стандартных экскурсиях. Мы адаптируем маршрут под ваш темп и интересы. А ещё поможем разобраться в городе — от транспорта и гастрономии до бытовых нюансов.
Описание экскурсии
Маршрут
- Старый город и традиционные кварталы;
- китайские сады и храмы;
- колониальный район;
- узнаете, чем Шанхай отличается от других городов Китая и как живут шанхайцы сегодня.
Темы
В отличие от стандартных экскурсий мой маршрут строится не по принципу «галочек», а по логике города. Мы поговорим о том, как Шанхай развивался от рыбацкой деревни до финансовой столицы Азии, а также посетим места, которые редко входят в классические туристические маршруты. Именно они помогают почувствовать атмосферу настоящего Китая.
Организационные детали
- Входные билеты оплачиваются отдельно, 40 юаней на человека.
- Возможен заказ трансфера на комфортной машине бизнес-класса.
- Если трансфер не подходит, передвижения осуществляются на такси, оплачиваются по факту. Зависит от класса выбранной машины.
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 186 туристов
Я Анна, живу в Китае с 2015 года. Говорю на китайском, глубоко разбираюсь в местной истории и культуре. Провожу обзорные, гастрономические и культурологические экскурсии с дружной командой гидов.
Входит в следующие категории Шанхая
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