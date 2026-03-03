Вас ждёт небольшое путешествие по живому, многослойному городу, где соседствуют старинные здания и небоскрёбы, тихие храмы и шумные рынки.
Мы познакомим вас с настоящим Шанхаем: вы узнаете, кто его бог, почему здесь так много французских домов, чем город привлекает множество людей со всего мира — и не только!
Мы познакомим вас с настоящим Шанхаем: вы узнаете, кто его бог, почему здесь так много французских домов, чем город привлекает множество людей со всего мира — и не только!
Описание экскурсии
Набережная Вайтань с колониальными зданиями, яркой подсветкой и видом на новые небоскрёбы Пудуна. Здесь можно оценить контраст старого и нового Шанхая.
Сад Юй Юань эпохи Мин. В центре — озеро с мостом девяти поворотов, по которому нужно обязательно пройти, чтобы очиститься. А рядом — оживлённый рынок и даосский храм.
Храм Нефритового Будды — действующий буддийский храм. Здесь можно увидеть монахов за молитвой и ощутить спокойствие в центре шумного мегаполиса.
Французский квартал — один из самых атмосферных районов Шанхая, где сохранилась европейская архитектура. Когда-то здесь жили русские эмигранты и китайская элита.
Вы узнаете:
- Какое влияние оказали опиумные войны на развитие Шанхая
- Как из рыбацкого городка Шанхай превратился в Восточный Париж
- Почему набережная Вайтань стала символом унижения и роскоши одновременно
- Почему шанхайский диалект — один из самых уникальных в Китае
- Как смешение языков создало «мягкий» язык, который теперь почти запрещён в школах
- Где ещё можно услышать настоящий шанхайский говор и почему его носители гордятся им
- Как живут настоящие шанхайцы в современном мегаполисе
- Где искать аутентичный Шанхай среди небоскрёбов — от утреннего тайцзи в парке Фусин до ночных переулков Тяньцзыфан
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия пешая, но между некоторыми локациями мы перемещаемся на такси и метро. Транспорт оплачивается дополнительно — около 100 юаней
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Баяна — ваша команда гидов в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 481 туриста
Нихао! Меня зовут Баяна, я долгое время изучаю культуру и историю Китая, а особенно — любимого города Шанхай. Получила высшее образование в Шанхае по специальности «Международный учитель китайского языка как
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Баяна прекрасно провела экскурсию, несмотря на то, что мы были в Шанхае в Новый год и везде были толпы туристов. Мы погуляли по городу, переправились на пароме на другой берег
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Очень довольны экскурсией и нашим гидом - Софьей! В Китае впервые, поэтому нам нужно было не только достопримечательности посмотреть, но и научиться пользоваться метро, и узнать как тут все устроено.
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Н
Мы были в Шанхае первый раз транзитом .Баяна организовала трансфер с аэропорта и это было очень удобно для тех кто в первый раз. С нами была гид Екатерина 💕. Очень
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Д
гид Пётр очень понравился. Составил под нас индивидуальный маршрут. показал крутые локации. интересно рассказывал.
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А
очень классная и живая экскурсия вышла!
брали гида на угад и как повезло с Баяной)
интересный, содержательный рассказ, который погружает в историю Китая. Важные и красивые локации, живое общение. все было супер, ходили часа 4, узнали много нового и ни о чем не пожалели. спасибо Баяне!
брали гида на угад и как повезло с Баяной)
интересный, содержательный рассказ, который погружает в историю Китая. Важные и красивые локации, живое общение. все было супер, ходили часа 4, узнали много нового и ни о чем не пожалели. спасибо Баяне!
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Нам очень понравился город,мы влюбились в Шанхай. Баяна нам в этом поспособствовала,рассказывая про город с пристрастием,интересно и познавательно. Мы увидели разный Шанхай.
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