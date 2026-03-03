Вас ждёт небольшое путешествие по живому, многослойному городу, где соседствуют старинные здания и небоскрёбы, тихие храмы и шумные рынки. Мы познакомим вас с настоящим Шанхаем: вы узнаете, кто его бог, почему здесь так много французских домов, чем город привлекает множество людей со всего мира — и не только!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $290 за экскурсию

Описание экскурсии

Набережная Вайтань с колониальными зданиями, яркой подсветкой и видом на новые небоскрёбы Пудуна. Здесь можно оценить контраст старого и нового Шанхая.

Сад Юй Юань эпохи Мин. В центре — озеро с мостом девяти поворотов, по которому нужно обязательно пройти, чтобы очиститься. А рядом — оживлённый рынок и даосский храм.

Храм Нефритового Будды — действующий буддийский храм. Здесь можно увидеть монахов за молитвой и ощутить спокойствие в центре шумного мегаполиса.

Французский квартал — один из самых атмосферных районов Шанхая, где сохранилась европейская архитектура. Когда-то здесь жили русские эмигранты и китайская элита.

Вы узнаете:

Какое влияние оказали опиумные войны на развитие Шанхая

Как из рыбацкого городка Шанхай превратился в Восточный Париж

Почему набережная Вайтань стала символом унижения и роскоши одновременно

Почему шанхайский диалект — один из самых уникальных в Китае

Как смешение языков создало «мягкий» язык, который теперь почти запрещён в школах

Где ещё можно услышать настоящий шанхайский говор и почему его носители гордятся им

Как живут настоящие шанхайцы в современном мегаполисе

Где искать аутентичный Шанхай среди небоскрёбов — от утреннего тайцзи в парке Фусин до ночных переулков Тяньцзыфан

И многое другое!

Организационные детали