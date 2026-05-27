Этот маршрут подойдёт, если у вас всего один день в Шанхае. Вас встретят в аэропорту или у отеля, и дальше вы проведёте день в сопровождении опытного русскоязычного гида на автомобиле бизнес-класса. Увидите ключевые достопримечательности, попробуете местную кухню и разберётесь, как Шанхай стал одним из главных мегаполисов мира.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $445 за экскурсию

10:00–11:00 — Шанхайская башня

Подъём на смотровую площадку самого высокого здания Китая (632 м). Вы увидите город с высоты и рассмотрите контрасты Шанхая — от старых кварталов до современных небоскрёбов.

11:00–12:00 — Шёлковая фабрика

Знакомство с традиционным ремеслом. Вы проследите путь шёлка — от кокона до готовой ткани.

12:00–13:00 — сад Юйюань

Прогулка по классическому саду эпохи Мин: павильоны, пруды и мост Девяти поворотов. Вы почувствуете атмосферу старого Шанхая.

13:00–14:30 — обед в районе старого города

Перерыв на местную кухню рядом с Храмом городского божества. Вы попробуете сяолунбао и жареные рёбрышки с рисовыми лепёшками.

14:30–15:30 — храм Нефритового Будды

Посещение одного из главных буддийских храмов города. Вы увидите нефритовую статую Будды и ощутите спокойную атмосферу среди городского шума.

15:30–16:30 — набережная Вайтань

Прогулка с видом на район Пудун. Здесь особенно ясно виден контраст между исторической и современной архитектурой.

После 17:00 — по желанию

Вечерний круиз по реке Хуанпу или ужин на борту с панорамой ночного Шанхая.

Организационные детали