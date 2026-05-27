VIP-экскурсия по Шанхаю за 1 день - с трансфером из аэропорта или отеля

Увидеть контрасты мегаполиса - от древних садов до небоскрёбов - с комфортом и без суеты
Этот маршрут подойдёт, если у вас всего один день в Шанхае.

Вас встретят в аэропорту или у отеля, и дальше вы проведёте день в сопровождении опытного русскоязычного гида на автомобиле бизнес-класса.

Увидите ключевые достопримечательности, попробуете местную кухню и разберётесь, как Шанхай стал одним из главных мегаполисов мира.
Описание трансфер

10:00–11:00 — Шанхайская башня

Подъём на смотровую площадку самого высокого здания Китая (632 м). Вы увидите город с высоты и рассмотрите контрасты Шанхая — от старых кварталов до современных небоскрёбов.

11:00–12:00 — Шёлковая фабрика

Знакомство с традиционным ремеслом. Вы проследите путь шёлка — от кокона до готовой ткани.

12:00–13:00 — сад Юйюань

Прогулка по классическому саду эпохи Мин: павильоны, пруды и мост Девяти поворотов. Вы почувствуете атмосферу старого Шанхая.

13:00–14:30 — обед в районе старого города

Перерыв на местную кухню рядом с Храмом городского божества. Вы попробуете сяолунбао и жареные рёбрышки с рисовыми лепёшками.

14:30–15:30 — храм Нефритового Будды

Посещение одного из главных буддийских храмов города. Вы увидите нефритовую статую Будды и ощутите спокойную атмосферу среди городского шума.

15:30–16:30 — набережная Вайтань

Прогулка с видом на район Пудун. Здесь особенно ясно виден контраст между исторической и современной архитектурой.

После 17:00 — по желанию

Вечерний круиз по реке Хуанпу или ужин на борту с панорамой ночного Шанхая.

Организационные детали

  • Транспорт — комфортабельный Mercedes-Benz V-класса или аналогичный бизнес-автомобиль
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты и питание
  • Ориентировочные цены:
    — Шанхайская башня — ~199 юаней
    — сад Юйюань — ~40 юаней (по понедельникам закрыт — маршрут скорректируют)
    — храм Нефритового Будды — ~20 юаней
    — вечерний круиз — от ~120 юаней
  • Продление программы — по запросу, за доплату:
    — гид: 200 юаней в час
    — автомобиль: 200 юаней в час

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Из отеля или из аэропорта (без дополнительной платы)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 514 туристов
Я окончил факультет русского языка в Китае и работаю в сфере туризма с 2002 года. За эти годы я сопровождал множество российских путешественников, государственных делегаций и бизнес-групп. У меня и моих
коллег богатый опыт организации приёма как путешественников, так и деловых представителей. Мы глубоко знаем традиционную китайскую культуру и историю. С нами вы погрузитесь в подлинную культуру Китая — мы поможем посетить достопримечательности с комфортом.

