VIP-экскурсия по Шанхаю за 1 день - с трансфером из аэропорта или отеля
Увидеть контрасты мегаполиса - от древних садов до небоскрёбов - с комфортом и без суеты
Этот маршрут подойдёт, если у вас всего один день в Шанхае.
Вас встретят в аэропорту или у отеля, и дальше вы проведёте день в сопровождении опытного русскоязычного гида на автомобиле бизнес-класса.
Увидите ключевые достопримечательности, попробуете местную кухню и разберётесь, как Шанхай стал одним из главных мегаполисов мира.
10:00–11:00 — Шанхайская башня
Подъём на смотровую площадку самого высокого здания Китая (632 м). Вы увидите город с высоты и рассмотрите контрасты Шанхая — от старых кварталов до современных небоскрёбов.
11:00–12:00 — Шёлковая фабрика
Знакомство с традиционным ремеслом. Вы проследите путь шёлка — от кокона до готовой ткани.
12:00–13:00 — сад Юйюань
Прогулка по классическому саду эпохи Мин: павильоны, пруды и мост Девяти поворотов. Вы почувствуете атмосферу старого Шанхая.
13:00–14:30 — обед в районе старого города
Перерыв на местную кухню рядом с Храмом городского божества. Вы попробуете сяолунбао и жареные рёбрышки с рисовыми лепёшками.
14:30–15:30 — храм Нефритового Будды
Посещение одного из главных буддийских храмов города. Вы увидите нефритовую статую Будды и ощутите спокойную атмосферу среди городского шума.
15:30–16:30 — набережная Вайтань
Прогулка с видом на район Пудун. Здесь особенно ясно виден контраст между исторической и современной архитектурой.
После 17:00 — по желанию
Вечерний круиз по реке Хуанпу или ужин на борту с панорамой ночного Шанхая.
Организационные детали
Транспорт — комфортабельный Mercedes-Benz V-класса или аналогичный бизнес-автомобиль
Дополнительно оплачиваются входные билеты и питание
Ориентировочные цены: — Шанхайская башня — ~199 юаней — сад Юйюань — ~40 юаней (по понедельникам закрыт — маршрут скорректируют) — храм Нефритового Будды — ~20 юаней — вечерний круиз — от ~120 юаней
Продление программы — по запросу, за доплату: — гид: 200 юаней в час — автомобиль: 200 юаней в час
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из отеля или из аэропорта (без дополнительной платы)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Максим — ваша команда гидов в Шанхае
Провели экскурсии для 514 туристов
Я окончил факультет русского языка в Китае и работаю в сфере туризма с 2002 года. За эти годы я сопровождал множество российских путешественников, государственных делегаций и бизнес-групп.
У меня и моих
коллег богатый опыт организации приёма как путешественников, так и деловых представителей. Мы глубоко знаем традиционную китайскую культуру и историю. С нами вы погрузитесь в подлинную культуру Китая — мы поможем посетить достопримечательности с комфортом.
