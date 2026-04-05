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Шанхай на вкус: от стритфуда до Мишлена

Попробовать китайские гастрономические специалитеты в дружеской компании
Если вы увлекаетесь гастрономией и можете назвать себя «фуди» — моё предложение для вас! Вы попробуете китайские завтрак и ланч, паровые пельмени и традиционную лепёшку. Все организационные моменты с заказом, оплатой и уровнем остроты я возьму на себя. C вас — пустой желудок и открытость новым вкусовым сочетаниям.
5
41 отзыв
Шанхай на вкус: от стритфуда до Мишлена
Шанхай на вкус: от стритфуда до Мишлена
Шанхай на вкус: от стритфуда до Мишлена

Описание экскурсии

Вы попробуете:

  • Традиционный китайский завтрак: жареный хлеб «ютяо», который обычно идёт в паре с соевым молоком или рисовой кашей
  • Приготовленный у вас на глазах «цзяньбин». Это жареная на плоской сковороде лепёшка из теста, яиц, хрустящего жареного крекера, зелёного лука, кинзы и пикантного соуса из чёрных бобов
  • Паровые пельмени «сяу лун бао», которые готовятся в специальной бамбуковой корзине. Мы пойдём за ними в место, работающее с 1986 года
  • Ланч в традиционном ресторане с рекомендацией Мишлен, предлагающий кухню провинции Юнань. Вам подадут горячее мясо с лесными грибами, жареный козий сыр, томящийся 6 часов говяжий бульон и жареную рисовую лапшу с овощами

По пути я поделюсь интересными фактами о китайской кухне и местной жизни.

Организационные детали

  • Все описанные блюда включены в стоимость
  • Напитки оплачиваются дополнительно (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Во Французском квартале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 252 туристов
Я живу в Шанхае с 2018 года и значительную часть этого времени проработала в ресторанной сфере. Фанат еды, вина и китайской культуры. Уверена, что Шанхаю есть чем похвастаться в плане кулинарии. С радостью помогу вам в этом убедиться!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
41
4
3
2
1
А
Были семьей нам всем безумно понравилась экскурсия, все было нереально вкусно, самим было бы сложно составить такой маршрут и найти такие места! Было очень приятно познакомиться и общаться с Еленой много интересной информации про историю и современный быт Шанхая. Однозначно рекомендую для атмосферной прогулки и угощения! Будем рады увидеться снова❤️
Были семьей нам всем безумно понравилась экскурсия, все было нереально вкусно, самим было бы сложно составить
Были семьей нам всем безумно понравилась экскурсия, все было нереально вкусно, самим было бы сложно составить
Были семьей нам всем безумно понравилась экскурсия, все было нереально вкусно, самим было бы сложно составить
Были семьей нам всем безумно понравилась экскурсия, все было нереально вкусно, самим было бы сложно составить
Были семьей нам всем безумно понравилась экскурсия, все было нереально вкусно, самим было бы сложно составить
Были семьей нам всем безумно понравилась экскурсия, все было нереально вкусно, самим было бы сложно составить
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OKSANA
В Шанхае огромное изобилие еды и ты просто теряешься в выборе, особенно когда не знаком с национальными традициями и вариациями кухни. По экскурсии оправдались все ожидания и даже больше. Настоящее
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погружение в культуру через кухню. Нас водили по местам, где мы попробовали аутентичные блюда. Таких вкусных булочек я потом так и не нашла больше)) Огромное спасибо Елене за душевную атмосферу. Рекомендую всем любителям вкусно поесть и пообщаться!

В Шанхае огромное изобилие еды и ты просто теряешься в выборе, особенно когда не знаком с
В Шанхае огромное изобилие еды и ты просто теряешься в выборе, особенно когда не знаком с
В Шанхае огромное изобилие еды и ты просто теряешься в выборе, особенно когда не знаком с
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Аркадий
Какой Шанхай на вкус?
Думаю у каждого путешественника есть свой ответ на этот вопрос, причём он зависит от многих факторов и личных предпочтений. Но когда идет речь о семье из 5-ти
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человек, в которой есть и мясоеды и вегетарианцы - тут получить один ответ вообще представляется невыполнимой задачей… Нам посчастливилось попробовать на вкус наш Шанхай на экскурсии с Еленой. Гастрономическое приключение началось у памятника Пушкину и продолжилось в Французской концессии дегустацией китайских «блинчиков» с оригинальной бобовой пастой и другими ингредиентами - потрясающими на вкус.
Далее после прогулки по очень красивому и уютному району мы попробовали невероятно вкусные лепешки. Была возможность выбрать: со свининой или овощами. Следующей остановкой в нашем путешествии стал аутентичный семейный ресторанчик, удостоенный звезды Мишлен и имеющий 18-ти летнюю историю. Здесь нас угощали «пельмешками» с крабом и другими начинками. Ну, а потом был ещё и полноценный обед из нескольких блюд. Даже не смотря на то, что перемещения между «станциями» гастрономического путешествия проходят пешком и есть возможность по дороге истратить часть калорий - всё равно порекомендую приходить на эту экскурсию очень голодным, иначе к её завершению у вас не останется места в желудке, а попробовать необходимо всё!
Хочу от всей нашей большой семьи поблагодарить Елену за увлекательное путешествие в очень разнообразный мир традиционной китайской гастрономии, сопровождающееся рассказами о культуре и традициях жителей Шанхая.

Какой Шанхай на вкус?
Какой Шанхай на вкус?
Какой Шанхай на вкус?
Какой Шанхай на вкус?
Какой Шанхай на вкус?
Какой Шанхай на вкус?
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Л
Большое спасибо Елене за экскурсию! Брали в первый же день пребывания в Шанхае и абсолютно не прогадали)) Было очень познавательно и вкусно, что немаловажно для такого гастротура) Елена рассказала много интересного про культурные особенности быта китайцев, про их подход к еде. Помогла составить маршрут для других дней в Шанхае. Экскурсию рекомендую!
Большое спасибо Елене за экскурсию! Брали в первый же день пребывания в Шанхае и абсолютно не
Большое спасибо Елене за экскурсию! Брали в первый же день пребывания в Шанхае и абсолютно не
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Ирина
Познавательная и самая вкусная экскурсия. Полезна для тех, кто полагает, что в Шанхае нечего есть. Есть! Просто нужно знать что, где, как и с чем😉Спасибо Елене, она умничка!
Познавательная и самая вкусная экскурсия. Полезна для тех, кто полагает, что в Шанхае нечего есть. Есть!
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Ирина
Это была наша первая экскурсия по Шанхаю и это было великолепно! Познакомились с кухней, узнали много интересного о культуре и самом Шанхае и просто приятно провели время.
Это была наша первая экскурсия по Шанхаю и это было великолепно! Познакомились с кухней, узнали много
Это была наша первая экскурсия по Шанхаю и это было великолепно! Познакомились с кухней, узнали много
Это была наша первая экскурсия по Шанхаю и это было великолепно! Познакомились с кухней, узнали много
Это была наша первая экскурсия по Шанхаю и это было великолепно! Познакомились с кухней, узнали много
Это была наша первая экскурсия по Шанхаю и это было великолепно! Познакомились с кухней, узнали много
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