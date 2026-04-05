Если вы увлекаетесь гастрономией и можете назвать себя «фуди» — моё предложение для вас! Вы попробуете китайские завтрак и ланч, паровые пельмени и традиционную лепёшку. Все организационные моменты с заказом, оплатой и уровнем остроты я возьму на себя. C вас — пустой желудок и открытость новым вкусовым сочетаниям.
Описание экскурсии
Вы попробуете:
- Традиционный китайский завтрак: жареный хлеб «ютяо», который обычно идёт в паре с соевым молоком или рисовой кашей
- Приготовленный у вас на глазах «цзяньбин». Это жареная на плоской сковороде лепёшка из теста, яиц, хрустящего жареного крекера, зелёного лука, кинзы и пикантного соуса из чёрных бобов
- Паровые пельмени «сяу лун бао», которые готовятся в специальной бамбуковой корзине. Мы пойдём за ними в место, работающее с 1986 года
- Ланч в традиционном ресторане с рекомендацией Мишлен, предлагающий кухню провинции Юнань. Вам подадут горячее мясо с лесными грибами, жареный козий сыр, томящийся 6 часов говяжий бульон и жареную рисовую лапшу с овощами
По пути я поделюсь интересными фактами о китайской кухне и местной жизни.
Организационные детали
- Все описанные блюда включены в стоимость
- Напитки оплачиваются дополнительно (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Во Французском квартале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 252 туристов
Я живу в Шанхае с 2018 года и значительную часть этого времени проработала в ресторанной сфере. Фанат еды, вина и китайской культуры. Уверена, что Шанхаю есть чем похвастаться в плане кулинарии. С радостью помогу вам в этом убедиться!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 41 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Были семьей нам всем безумно понравилась экскурсия, все было нереально вкусно, самим было бы сложно составить такой маршрут и найти такие места! Было очень приятно познакомиться и общаться с Еленой много интересной информации про историю и современный быт Шанхая. Однозначно рекомендую для атмосферной прогулки и угощения! Будем рады увидеться снова❤️
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В Шанхае огромное изобилие еды и ты просто теряешься в выборе, особенно когда не знаком с национальными традициями и вариациями кухни. По экскурсии оправдались все ожидания и даже больше. Настоящее
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Какой Шанхай на вкус?
Думаю у каждого путешественника есть свой ответ на этот вопрос, причём он зависит от многих факторов и личных предпочтений. Но когда идет речь о семье из 5-ти
Думаю у каждого путешественника есть свой ответ на этот вопрос, причём он зависит от многих факторов и личных предпочтений. Но когда идет речь о семье из 5-ти
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Л
Большое спасибо Елене за экскурсию! Брали в первый же день пребывания в Шанхае и абсолютно не прогадали)) Было очень познавательно и вкусно, что немаловажно для такого гастротура) Елена рассказала много интересного про культурные особенности быта китайцев, про их подход к еде. Помогла составить маршрут для других дней в Шанхае. Экскурсию рекомендую!
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Познавательная и самая вкусная экскурсия. Полезна для тех, кто полагает, что в Шанхае нечего есть. Есть! Просто нужно знать что, где, как и с чем😉Спасибо Елене, она умничка!
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Это была наша первая экскурсия по Шанхаю и это было великолепно! Познакомились с кухней, узнали много интересного о культуре и самом Шанхае и просто приятно провели время.
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