читать дальше уменьшить

человек, в которой есть и мясоеды и вегетарианцы - тут получить один ответ вообще представляется невыполнимой задачей… Нам посчастливилось попробовать на вкус наш Шанхай на экскурсии с Еленой. Гастрономическое приключение началось у памятника Пушкину и продолжилось в Французской концессии дегустацией китайских «блинчиков» с оригинальной бобовой пастой и другими ингредиентами - потрясающими на вкус.

Далее после прогулки по очень красивому и уютному району мы попробовали невероятно вкусные лепешки. Была возможность выбрать: со свининой или овощами. Следующей остановкой в нашем путешествии стал аутентичный семейный ресторанчик, удостоенный звезды Мишлен и имеющий 18-ти летнюю историю. Здесь нас угощали «пельмешками» с крабом и другими начинками. Ну, а потом был ещё и полноценный обед из нескольких блюд. Даже не смотря на то, что перемещения между «станциями» гастрономического путешествия проходят пешком и есть возможность по дороге истратить часть калорий - всё равно порекомендую приходить на эту экскурсию очень голодным, иначе к её завершению у вас не останется места в желудке, а попробовать необходимо всё!

Хочу от всей нашей большой семьи поблагодарить Елену за увлекательное путешествие в очень разнообразный мир традиционной китайской гастрономии, сопровождающееся рассказами о культуре и традициях жителей Шанхая.