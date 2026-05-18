Шанхай — сочетание Востока и Запада, тихих чайных домиков и величественных небоскрёбов, древних традиций и цифровой эпохи. Всё это вы увидите! А также узнаете, как город стал экономическим и финансовым центром страны, как с ним связаны опиумные войны, какую роль здесь играют драконы и львы, каковы особенности китайского сада и каких богов можно увидеть в даосских храмах.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сад Юй Юань. Это классический сад династии Мин, тихий оазис в большом городе. Вы оцените его главные достопримечательности. Например, «драконьи стены» с чешуёй из цветной керамики — такие в имперском Китае разрешалось строить только императорам.

Храм Городского бога. Мы посетим небольшой уютный даосский храм, где местные молятся богу города, отвечающему за богатство и процветание. Я помогу вам отыскать своего покровителя по году рождения и восточному гороскопу.

Набережная Вайтань. Это настоящий музей архитектуры под открытым небом, сочетающий традиционные пагоды и объекты в западном стиле. Я покажу здание, где в мраморных мозаиках пола сохранились тайные символы Британской империи.

Организационные детали