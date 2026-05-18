Шанхай — сочетание Востока и Запада, тихих чайных домиков и величественных небоскрёбов, древних традиций и цифровой эпохи.
Всё это вы увидите! А также узнаете, как город стал экономическим и финансовым центром страны, как с ним связаны опиумные войны, какую роль здесь играют драконы и львы, каковы особенности китайского сада и каких богов можно увидеть в даосских храмах.
Всё это вы увидите! А также узнаете, как город стал экономическим и финансовым центром страны, как с ним связаны опиумные войны, какую роль здесь играют драконы и львы, каковы особенности китайского сада и каких богов можно увидеть в даосских храмах.
Описание экскурсии
Сад Юй Юань. Это классический сад династии Мин, тихий оазис в большом городе. Вы оцените его главные достопримечательности. Например, «драконьи стены» с чешуёй из цветной керамики — такие в имперском Китае разрешалось строить только императорам.
Храм Городского бога. Мы посетим небольшой уютный даосский храм, где местные молятся богу города, отвечающему за богатство и процветание. Я помогу вам отыскать своего покровителя по году рождения и восточному гороскопу.
Набережная Вайтань. Это настоящий музей архитектуры под открытым небом, сочетающий традиционные пагоды и объекты в западном стиле. Я покажу здание, где в мраморных мозаиках пола сохранились тайные символы Британской империи.
Организационные детали
- Входные билеты оплачиваются дополнительно. Их общая стоимость — 50 юаней за чел.
- По запросу экскурсию можно провести в автопешеходном формате, стоимость и детали уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Важно! Доплата гиду наличными в китайских юанях по курсу на день экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 190 туристов
Я Анна, живу в Китае с 2015 года. Говорю на китайском, глубоко разбираюсь в местной истории и культуре. Провожу обзорные, гастрономические и культурологические экскурсии с дружной командой гидов.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
У экскурсовода Александра есть огромное преимущество перед экскурсоводами китайцами, даже которые изучали язык в школах, высших учебных заведениях. Экскурсия проводится на чистом русском языке, потому что Александр сам русский. В
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Д
Наш гид Александр-прекрасный рассказчик, отлично знает историю. Маршрут прекрасно выстроен, несмотря на толпы людей 1 мая Александру удалось вести нас так, чтобы народа было меньше. Александр поделился лайфхаками про город, заботливо подсказал, куда нам пойти дальше. Без гида мы бы точно не поняли города. Спасибо!
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М
Анна прекрасна, очень здорово. важно, что подстраивалась под наши интересы. Все гибко
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Большое спасибо Анне за прекрасно организованную и проведенную экскурсию! Анна охотно и подробно отвечала на все мои дополнительные вопросы, многое рассказала о жизни современного Шанхая. Внимательна к мелочам, отзывчивая, с готовностью откликалась на мои небольшие просьбы во время экскурсии. От души рекомендую!
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N
Отличная экскурсия по центру Шанхая, мы узнали много нового и интересного достаточно ускорились, чтобы и ноги не отваливались, но и достаточно для приятного отдыха в кафе после экскурсии, Спасибо большое Анне за проведенную экскурсию, очень рекомендуем!
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А
👍
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