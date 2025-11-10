Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Путешествие начинается в Шанхайском зоопарке, где можно увидеть панд и других животных. Затем отправляйтесь в Чжуцзяцзяо, известный как «маленькая восточная Венеция».



Здесь вы сможете полюбоваться архитектурой Мин и Цин, прогуляться по водным рынкам и попробовать местные деликатесы. В завершение - расслабляющая поездка на гондоле, где открываются виды на древние резиденции и храмы 5 причин купить эту экскурсию 🐼 Увидеть гигантских панд

🏛️ Полюбоваться архитектурой Мин и Цин

🛶 Прогулка на гондоле по каналам

🛍️ Шоппинг на водных рынках

🍜 Попробовать местные деликатесы

Что можно увидеть Шанхайский зоопарк

Чжуцзяцзяо

Мост

Водные рынки

Описание экскурсии Что вас ждёт? Начните своё увлекательное путешествие в Шанхайский зоопарк, чтобы познакомиться с животными: гигантские панды, павлины, тигры, обезьяны, слоны и многие другие будут ждать вас! После зоопарка вы отправитесь в водный город Чжуцзяцзяо, известный как «маленькая восточная Венеция» с 1700-летней историей. По прибытии подниметесь на самый высокий мост, полюбуетесь уникальной архитектурой Мин и Цин, а также прекрасными водными пейзажами. Продолжите исследовать местность вдоль вымощенных камнем водных рынков, посетите интересные места, где процветает искусство: ремёсла, безделушки, сувениры, — а также увидите аутентичные закусочные. Гид расскажет вам о местной культуре и обычаях. Вы сможете отправиться на увлекательный шоппинг или выбрать еду, которая удовлетворит ваши вкусовые рецепторы. Затем вы совершите живописную водную прогулку на гондоле, наслаждаясь очаровательными пейзажами с древними резиденциями, старыми храмами и деревьями, где в полной мере оцените очарование восточной Венеции.

