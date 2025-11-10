Путешествие начинается в Шанхайском зоопарке, где можно увидеть панд и других животных. Затем отправляйтесь в Чжуцзяцзяо, известный как «маленькая восточная Венеция».
Здесь вы сможете полюбоваться архитектурой Мин и Цин, прогуляться по водным рынкам и попробовать местные деликатесы. В завершение - расслабляющая поездка на гондоле, где открываются виды на древние резиденции и храмы
5 причин купить эту экскурсию
- 🐼 Увидеть гигантских панд
- 🏛️ Полюбоваться архитектурой Мин и Цин
- 🛶 Прогулка на гондоле по каналам
- 🛍️ Шоппинг на водных рынках
- 🍜 Попробовать местные деликатесы
Что можно увидеть
- Шанхайский зоопарк
- Чжуцзяцзяо
- Мост
- Водные рынки
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Начните своё увлекательное путешествие в Шанхайский зоопарк, чтобы познакомиться с животными: гигантские панды, павлины, тигры, обезьяны, слоны и многие другие будут ждать вас! После зоопарка вы отправитесь в водный город Чжуцзяцзяо, известный как «маленькая восточная Венеция» с 1700-летней историей. По прибытии подниметесь на самый высокий мост, полюбуетесь уникальной архитектурой Мин и Цин, а также прекрасными водными пейзажами. Продолжите исследовать местность вдоль вымощенных камнем водных рынков, посетите интересные места, где процветает искусство: ремёсла, безделушки, сувениры, — а также увидите аутентичные закусочные. Гид расскажет вам о местной культуре и обычаях. Вы сможете отправиться на увлекательный шоппинг или выбрать еду, которая удовлетворит ваши вкусовые рецепторы. Затем вы совершите живописную водную прогулку на гондоле, наслаждаясь очаровательными пейзажами с древними резиденциями, старыми храмами и деревьями, где в полной мере оцените очарование восточной Венеции.
Ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водный город Чжуцзяцзяо
- Шанхайский зоопарк
Что включено
- Услуги англоговорящего гида
- Трансфер с кондиционером из центра города
- Вход в водный город
- Билет на прогулку на лодке
- Входной билет в Шанхайский зоопарк
Что не входит в цену
- Еда и напитки/n
- Трансфер из районов Пудун/Диснейленда и т.д. - $45/группа (оплата гиду в день тура)
- Чаевые
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место пребывания
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Шанхая
