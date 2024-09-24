Откройте для себя красоту и утонченность классического сада Юй в стиле Цзяннань.
Прогуляйтесь среди рокариев, прудов и изящных павильонов, познакомьтесь с историей династий Мин и Цин и насладитесь атмосферой уединения и гармонии в самом сердце Шанхая.
Описание билетаИстория и архитектура сада Юй Сад Юй — один из самых известных классических садов Шанхая, построенный в эпоху династии Мин высокопоставленным чиновником Пань Юндуанем как место уединения для своего отца. Этот частный сад отражает элегантность утончённого стиля Цзяннань и когда-то считался лучшим садом на юго-востоке Китая. Полюбуйтесь замысловатыми каменными рокариями, тихими прудами и изысканными павильонами, которые раскрывают красоту и гармонию традиционной китайской архитектуры и ландшафтного дизайна. Пройдитесь по извилистым дорожкам, осмотрите исторические реликвии, включая хорошо сохранившуюся мебель и каллиграфию времён династий Мин и Цин. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт, удобную обувь и карту или мобильную навигацию.
- Не допускается: оружие и острые предметы, домашние животные (кроме собак-поводырей), алкоголь, наркотики и взрывчатые вещества.
- Часы работы: с 9:00 до 12:30 (утренний билет) и с 12:30 до 16:00 (дневной билет).
- Поскольку сад Юй — исторический памятник, необходимо соблюдать тишину и уважать культурное наследие.
- Планировка сада может быть сложной, рекомендуется взять карту или воспользоваться мобильной навигацией.
- Также, позаботьтесь о сохранности своих личных вещей, так как в парке нет камер хранения.
Ответы на вопросы
Что включено
- Входные билеты в сад Юй
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Услуги гида
Место начала и завершения?
279 Yu Yuan Lao Jie, Huang Pu Qu, Shang Hai Shi, China
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Агапов
24 сен 2024
Перед мероприятием мы отлично обсудили, как добраться и что ещё посмотреть в садах. Я получил именно тот входной билет, который бронировал, и не волновался в день посещения
А
Амир
17 сен 2024
Мы замечательно провели время в Yu Garden! Огромное спасибо!!!!:)
м
матвей
24 июл 2024
Процесс от бронирования до получения билета был простым и понятным. Мне не пришлось дополнительно запрашивать билет — получил его за пару дней до поездки. Сад восхитителен, обязательно стоит посетить его в Шанхае!
