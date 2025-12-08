Откройте волшебный мир Шанхайского Диснейленда с его уникальными аттракционами и тематическими зонами. Сочетание классики Disney и китайской культуры подарит незабываемые эмоции детям и взрослым. Погрузитесь в сказку, фантазию и приключения на каждом шагу.
Описание билетаВолшебный мир Шанхайского Диснейленда Шанхайский Диснейленд — крупнейший в Китае парк развлечений, который объединяет знаковые тематические зоны: Улица Микки, Сады Воображения, Остров Приключений, Земля Истории Игрушек, Фантазийная Земля, Земля Будущего, Пираты Карибского Моря и Город Зверополис. Каждая из них предлагает захватывающие аттракционы и шоу, сочетающие дух Disney с элементами китайской культуры. Уникальные развлечения и шоу Погрузитесь в мир приключений на скоростных горках, посетите интерактивные зоны и насладитесь впечатляющими представлениями, такими как парад «Волшебное шоу Микки» и ночное световое шоу «Мираж мечты». Самая известная достопримечательность парка — Замок Волшебных Историй, самый высокий и интерактивный замок Disney в мире. Проведите время в тематических отелях, загляните в Disneytown с магазинами и ресторанами. Шанхайский Диснейленд — идеальное место для семейного отдыха, где каждый найдёт радость и создаст незабываемые воспоминания. Важная информация:
- При входе в Шанхайский Диснейленд в день посещения каждый гость обязан предъявить действительный оригинал документа, удостоверяющего личность, который был указан при покупке билета.
- Гости до 16 лет допускаются в парк только в сопровождении гостя возрастом от 16 лет и старше.
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
4MV5+945, Pudong, Shanghai, Китай, 201205
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Шанхая
