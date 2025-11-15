Даосизм считается одной из древнейших исконно китайских философий, и мы отправимся к её истокам — на склоны священных гор Циюньшань и Лунхушань, где она зародилась и развивалась.Мы погрузимся в основы

многовекового учения, посещая храмы и общаясь с монахами, попрактикуем цигун и каллиграфию, прочувствуем особую энергию и гармонию с природой. А ещё увидим, как люди живут в глубинке вдали от популярных туристических маршрутов, познакомимся с сельчанами, попробуем домашнюю еду от хозяйки нашего гестхауза. Также погуляем по динамичному Шанхаю и прекрасным садам Сучжоу, полюбуемся озером Сиху, не единожды воспетым поэтами, и каналами Учжэня, сравнимыми с венецианскими. Будем ночевать с комфортом в 4–5-звёздочных отелях, где получится полноценно отдохнуть и восстановить силы между насыщенными дневными экскурсиями.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание тура

Организационные детали

Рекомендованные перелёты в Шанхай:

— «Аэрофлот», вылет из Москвы 15 ноября в 19:45, прилёт в Шанхай 16 ноября в 9:45

— любой другой перелёт из другого города с прилётом в Шанхай 16 ноября до 11:00

Рекомендованные перелёты в Москву:

— «Аэрофлот», вылет из Шанхая 23 ноября в 11:45, прилёт в Москву 21 ноября в 16:50

— любой другой перелёт с вылетом из Шанхая в любое время 23 ноября