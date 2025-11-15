Мои заказы

В гости к даосам с комфортом: паломничество в священные горы Циюньшань и Лунхушань

Проникнуться китайским учением и сельским бытом, попрактиковать цигун, погулять по местной Венеции
Даосизм считается одной из древнейших исконно китайских философий, и мы отправимся к её истокам — на склоны священных гор Циюньшань и Лунхушань, где она зародилась и развивалась.

Мы погрузимся в основы
читать дальше

многовекового учения, посещая храмы и общаясь с монахами, попрактикуем цигун и каллиграфию, прочувствуем особую энергию и гармонию с природой.

А ещё увидим, как люди живут в глубинке вдали от популярных туристических маршрутов, познакомимся с сельчанами, попробуем домашнюю еду от хозяйки нашего гестхауза.

Также погуляем по динамичному Шанхаю и прекрасным садам Сучжоу, полюбуемся озером Сиху, не единожды воспетым поэтами, и каналами Учжэня, сравнимыми с венецианскими.

Будем ночевать с комфортом в 4–5-звёздочных отелях, где получится полноценно отдохнуть и восстановить силы между насыщенными дневными экскурсиями.

В гости к даосам с комфортом: паломничество в священные горы Циюньшань и Лунхушань
В гости к даосам с комфортом: паломничество в священные горы Циюньшань и Лунхушань
В гости к даосам с комфортом: паломничество в священные горы Циюньшань и Лунхушань

Описание тура

Организационные детали

Рекомендованные перелёты в Шанхай:
— «Аэрофлот», вылет из Москвы 15 ноября в 19:45, прилёт в Шанхай 16 ноября в 9:45
— любой другой перелёт из другого города с прилётом в Шанхай 16 ноября до 11:00

Рекомендованные перелёты в Москву:
— «Аэрофлот», вылет из Шанхая 23 ноября в 11:45, прилёт в Москву 21 ноября в 16:50
— любой другой перелёт с вылетом из Шанхая в любое время 23 ноября

Питание. Включены:

  • 1-й день — завтрак, ужин
  • 2-3 дни — завтраки, обеды, ужины
  • 4-8 дни — завтраки

Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Минивэн/автобус, скоростные поезда.

Возраст участников. 6+

Виза. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда).

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Шанхай: телебашня, французская концессия, чайная дегустация, ужин в историческом ресторане

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель, а потом пойдём гулять по Шанхаю. Поднимемся на телебашню — одну из самых узнаваемых достопримечательностей мегаполиса. Побываем во французской концессии со множеством зданий в европейском стиле. Продегустируем напитки в чайной лавке, а вечером поужинаем в ресторане, работающем с 19 века.

Шанхай: телебашня, французская концессия, чайная дегустация, ужин в историческом ресторанеШанхай: телебашня, французская концессия, чайная дегустация, ужин в историческом ресторанеШанхай: телебашня, французская концессия, чайная дегустация, ужин в историческом ресторанеШанхай: телебашня, французская концессия, чайная дегустация, ужин в историческом ресторане
2 день

Священные горы Циюньшань, даосские храмы, знакомство с сельчанами

Временно попрощаемся с Шанхаем и поедем в священные даосские горы Циюньшань. Сегодня и завтра будем жить в деревне, где всего 30 дворов, а главная улица буквально нависает над обрывом, из-за чего получила прозвище небесная. Классическая архитектура, ароматы благовоний и пряных блюд, величественные склоны создают невероятную атмосферу.

Мы остановимся в уютном гостевом доме, хозяйка которого будет готовить нам еду. Сегодня мы немного прогуляемся по горным тропам, зайдём в даосские храмы, пообщаемся с местными, а вечером попрактикуем цигун.

Священные горы Циюньшань, даосские храмы, знакомство с сельчанамиСвященные горы Циюньшань, даосские храмы, знакомство с сельчанамиСвященные горы Циюньшань, даосские храмы, знакомство с сельчанамиСвященные горы Циюньшань, даосские храмы, знакомство с сельчанами
3 день

Цигун и отдых в горах, урок каллиграфии, живописи и философских основ

Начнём день с цигуна. Это древняя китайская практика, включающая физические упражнения, дыхательные техники и медитацию и направленная на улучшение здоровья, эмоционального состояния и духовного равновесия.

После завтрака погуляем по удалённым горным склонам, посетим уединённые храмы и святилища, насладимся природой. Во второй половине дня сходим на урок каллиграфии и живописи, а также погрузимся в основы даосизма. Вечером — ужин и отдых в гостевом доме.

Цигун и отдых в горах, урок каллиграфии, живописи и философских основЦигун и отдых в горах, урок каллиграфии, живописи и философских основЦигун и отдых в горах, урок каллиграфии, живописи и философских основЦигун и отдых в горах, урок каллиграфии, живописи и философских основ
4 день

Лунхушань: горы, святыни, даосы

Движемся дальше, в Лунхушань (около 4 часов в пути). Этот горный массив считается родиной даосизма и с древних времён известен как божественная резиденция или рай на земле. Между живописными скалами и пещерами здесь рассыпаны многочисленные храмы и монастыри, как сохранившиеся, так и давно разрушенные. После размещения в отеле мы посетим некоторые из них и сходим в гости к даосам, где нас будут ждать чай и интересные беседы.

Лунхушань: горы, святыни, даосыЛунхушань: горы, святыни, даосыЛунхушань: горы, святыни, даосыЛунхушань: горы, святыни, даосы
5 день

Отдых в горах Лунхушань

До обеда будем изучать горы Лунхушань. Ландшафт здесь отличается величием и обрывистостью: скалы и утёсы удивительных форм тянутся вдоль реки в окружении густых лесов и бамбуковых зарослей — очень живописно. К вечеру на поезде доберёмся в Ханчжоу.

Отдых в горах ЛунхушаньОтдых в горах ЛунхушаньОтдых в горах ЛунхушаньОтдых в горах Лунхушань
6 день

Озеро Сиху, китайская Венеция

Главная достопримечательность Ханчжоу — озеро Сиху в самом центре города, чьи прекрасные берега воспевались многими поэтами Китая. Тут мы немного прогуляемся и отправимся дальше, в Учжэнь. Вместо дорог и тротуаров он опутан водными каналами, из-за чего получил сравнение с Венецией. По прибытии мы пройдёмся среди колоритных домиков, галерей, каменных мостиков, а вечером заселимся в отель.

Озеро Сиху, китайская ВенецияОзеро Сиху, китайская ВенецияОзеро Сиху, китайская ВенецияОзеро Сиху, китайская Венеция
7 день

Сады и парки Сучжоу

Вновь сменим локацию и вскоре окажемся в древнем Сучжоу. Весь день посвятим прекрасным паркам, оформленным по лучшим канонам китайской садовой архитектуры прошлых веков: беседки, павильоны, цветы, деревья и другие элементы органично объединены в единое целое и создают неповторимые ландшафты.

Вечером вернёмся в Шанхай и проведём ночь в отеле рядом с аэропортом.

Сады и парки СучжоуСады и парки СучжоуСады и парки СучжоуСады и парки Сучжоу
8 день

Возвращение домой

После завтрака доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2490
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все завтраки, 2 обеда, 3 ужина
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все переезды по маршруту, билеты на поезда
  • Сопровождение русско - и англоговорящим турлидером
  • Сопровождение русскоязычным гидом, в некоторых локациях - вторым местным гидом
  • Все входные билеты, активности и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Шанхай и обратно в ваш город
  • Обеды (кроме двух) и ужины (кроме трёх)
  • Доплата за 1-местное размещение - $280
  • Виза
  • Медицинская страховка
  • Стоимость тура указана при группе из 11-12 участников (за 1 человека с 2-местным размещением). В ином случае стоимость тура составит (за человека):
  • 9-10 участников - $3690
  • 7-8 участников - $3890
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Шанхая, 9:45
Завершение: Аэропорт Шанхая, время зависит от времени вашего обратного рейса (утром)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Шанхае
Наша компания 7 лет назад началась с одного человека, который сделал свое хобби делом жизни. Его зовут Алексей, но мы называем его просто Мзунгу. Кстати на суахили это означает «белый бродяга»,
читать дальше

так нас называют и воспринимают во многих племенах, не только в Африке. Мзунгу обладает способностью объединять вокруг себя таких же увлеченных людей. Так появились наша команда и клуб продвинутых путешественников! Это уникальный опыт, наполненный духом приключений и открытий, который мы создаем в наших экспедициях в самые дальние и неизведанные уголки планеты. Затерянные племена и исчезающие культуры, древние традиции и шокирующие ритуалы, действующие вулканы и безжизненные пустыни, первозданные джунгли и дикие животные — с нами вы увидите всё разнообразие мира! Before they disappear!

Тур входит в следующие категории Шанхая

Похожие туры из Шанхая

К облакам на священную гору Хуаншань: индивидуальный тур
На машине
2 дня
4 отзыва
К облакам на священную гору Хуаншань: индивидуальный тур
Прогуляться среди пиков и скал, посетить аутентичную деревню и переночевать в горном отеле
Начало: Г. Шанхай, место по договорённости, 07:00
15 ноя в 08:00
16 ноя в 08:00
$550 за человека
Комфорт-тур в Китай с историком: горы, уроки каллиграфии, лекции, пленэры и цигун (всё включено)
На машине
10 дней
Комфорт-тур в Китай с историком: горы, уроки каллиграфии, лекции, пленэры и цигун (всё включено)
Практиковать цигун на рассвете, погрузиться в историю и философию, оздоровиться и обрести гармонию
Начало: Аэропорт Шанхая, до 14:00 (точное время зависит от...
10 окт в 08:00
$3000 за человека
Разнообразный Китай: Шанхай, древние деревушки и Жёлтая гора
8 дней
Разнообразный Китай: Шанхай, древние деревушки и Жёлтая гора
Посетить священные горы и храмы, проплыть по китайской Венеции, собрать чай и узнать о традициях
Начало: Шанхай, аэропорт Пудун (PVG), 10:45
3 мая в 08:00
$2360 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Шанхае
Все туры из Шанхая