Мы погрузимся в основы
Описание тура
Организационные детали
Рекомендованные перелёты в Шанхай:
— «Аэрофлот», вылет из Москвы 15 ноября в 19:45, прилёт в Шанхай 16 ноября в 9:45
— любой другой перелёт из другого города с прилётом в Шанхай 16 ноября до 11:00
Рекомендованные перелёты в Москву:
— «Аэрофлот», вылет из Шанхая 23 ноября в 11:45, прилёт в Москву 21 ноября в 16:50
— любой другой перелёт с вылетом из Шанхая в любое время 23 ноября
Питание. Включены:
- 1-й день — завтрак, ужин
- 2-3 дни — завтраки, обеды, ужины
- 4-8 дни — завтраки
Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Минивэн/автобус, скоростные поезда.
Возраст участников. 6+
Виза. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда).
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
Шанхай: телебашня, французская концессия, чайная дегустация, ужин в историческом ресторане
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель, а потом пойдём гулять по Шанхаю. Поднимемся на телебашню — одну из самых узнаваемых достопримечательностей мегаполиса. Побываем во французской концессии со множеством зданий в европейском стиле. Продегустируем напитки в чайной лавке, а вечером поужинаем в ресторане, работающем с 19 века.
Священные горы Циюньшань, даосские храмы, знакомство с сельчанами
Временно попрощаемся с Шанхаем и поедем в священные даосские горы Циюньшань. Сегодня и завтра будем жить в деревне, где всего 30 дворов, а главная улица буквально нависает над обрывом, из-за чего получила прозвище небесная. Классическая архитектура, ароматы благовоний и пряных блюд, величественные склоны создают невероятную атмосферу.
Мы остановимся в уютном гостевом доме, хозяйка которого будет готовить нам еду. Сегодня мы немного прогуляемся по горным тропам, зайдём в даосские храмы, пообщаемся с местными, а вечером попрактикуем цигун.
Цигун и отдых в горах, урок каллиграфии, живописи и философских основ
Начнём день с цигуна. Это древняя китайская практика, включающая физические упражнения, дыхательные техники и медитацию и направленная на улучшение здоровья, эмоционального состояния и духовного равновесия.
После завтрака погуляем по удалённым горным склонам, посетим уединённые храмы и святилища, насладимся природой. Во второй половине дня сходим на урок каллиграфии и живописи, а также погрузимся в основы даосизма. Вечером — ужин и отдых в гостевом доме.
Лунхушань: горы, святыни, даосы
Движемся дальше, в Лунхушань (около 4 часов в пути). Этот горный массив считается родиной даосизма и с древних времён известен как божественная резиденция или рай на земле. Между живописными скалами и пещерами здесь рассыпаны многочисленные храмы и монастыри, как сохранившиеся, так и давно разрушенные. После размещения в отеле мы посетим некоторые из них и сходим в гости к даосам, где нас будут ждать чай и интересные беседы.
Отдых в горах Лунхушань
До обеда будем изучать горы Лунхушань. Ландшафт здесь отличается величием и обрывистостью: скалы и утёсы удивительных форм тянутся вдоль реки в окружении густых лесов и бамбуковых зарослей — очень живописно. К вечеру на поезде доберёмся в Ханчжоу.
Озеро Сиху, китайская Венеция
Главная достопримечательность Ханчжоу — озеро Сиху в самом центре города, чьи прекрасные берега воспевались многими поэтами Китая. Тут мы немного прогуляемся и отправимся дальше, в Учжэнь. Вместо дорог и тротуаров он опутан водными каналами, из-за чего получил сравнение с Венецией. По прибытии мы пройдёмся среди колоритных домиков, галерей, каменных мостиков, а вечером заселимся в отель.
Сады и парки Сучжоу
Вновь сменим локацию и вскоре окажемся в древнем Сучжоу. Весь день посвятим прекрасным паркам, оформленным по лучшим канонам китайской садовой архитектуры прошлых веков: беседки, павильоны, цветы, деревья и другие элементы органично объединены в единое целое и создают неповторимые ландшафты.
Вечером вернёмся в Шанхай и проведём ночь в отеле рядом с аэропортом.
Возвращение домой
После завтрака доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2490
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Все завтраки, 2 обеда, 3 ужина
- Трансферы от/до аэропорта
- Все переезды по маршруту, билеты на поезда
- Сопровождение русско - и англоговорящим турлидером
- Сопровождение русскоязычным гидом, в некоторых локациях - вторым местным гидом
- Все входные билеты, активности и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Шанхай и обратно в ваш город
- Обеды (кроме двух) и ужины (кроме трёх)
- Доплата за 1-местное размещение - $280
- Виза
- Медицинская страховка
- Стоимость тура указана при группе из 11-12 участников (за 1 человека с 2-местным размещением). В ином случае стоимость тура составит (за человека):
- 9-10 участников - $3690
- 7-8 участников - $3890