В мир традиций и древностей: путешествие из Шанхая в Пекин

Сравнить три города, пообедать в «мишленовском» ресторане и выпить чая у Великой Китайской стены
Отправляемся исследовать Поднебесную — древнюю страну, каждый уголок которой насыщен историей, культурой и традициями.

Вы посетите 3 города — Шанхай, Сиань и Пекин — и увидите главные локации, большинству из них
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уже тысячи лет. Например, осмотрите императорский мавзолей с Терракотовой армией и Великую Китайскую стену.

Вы прокатитесь на лодке по городу на воде, побываете на традиционной чайной церемонии и отведаете национальных блюд в ресторане, отмеченном звездой «Мишлена».

В мир традиций и древностей: путешествие из Шанхая в Пекин
В мир традиций и древностей: путешествие из Шанхая в Пекин
В мир традиций и древностей: путешествие из Шанхая в Пекин
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 10+

Проживание. Двухместное размещение в отелях 4* с рейтингом не ниже 8,5 из 10 баллов. В Шанхае это «Primus Residence Shanghai Hongqiao», в Сиане — «Xi’ an Eastern House Boutique Hotel», в Пекине — «Howard Johnson Paragon Hotel Beijing».

Питание. В стоимость тура включены завтраки в отелях и обеды в ресторанах. Ужины и остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.

Виза. Однократная виза в Китай оформляется за месяц через визовый центр или консульство.

Программа тура по дням

1 день

Шанхай: сад Юйюань и набережная Вайтань

Встретим вас в аэропорту Шанхая и отвезём в отель. После размещения отправимся исследовать город.

Заглянем в удивительно спокойный уголок шумного мегаполиса — классический сад Юйюань. Устроим променад по старейшей улице Шанхая и набережной Вайтань, называемой музеем мировой архитектуры благодаря разнообразию стилей зданий. Поужинать можем в видовом ресторане Шанхайской башни — третьего по высоте небоскрёба мира (за доплату).

Шанхай: сад Юйюань и набережная ВайтаньШанхай: сад Юйюань и набережная ВайтаньШанхай: сад Юйюань и набережная ВайтаньШанхай: сад Юйюань и набережная Вайтань
2 день

Город на воде Чжуцзяцзяо. Переезд в Сиань

После завтрака поедем на окраину Шанхая в город на воде Чжуцзяцзяо, основанный около 1700 лет назад. Покатаемся на лодке, рассмотрим колоритные чайные домики и сувенирные лавки. За доплату желающие смогут облачиться в традиционные костюмы и сделать фото. Вечером на скоростном поезде переместимся в Сиань.

Город на воде Чжуцзяцзяо. Переезд в СианьГород на воде Чжуцзяцзяо. Переезд в СианьГород на воде Чжуцзяцзяо. Переезд в СианьГород на воде Чжуцзяцзяо. Переезд в Сиань
3 день

Сиань: императорский мавзолей, Терракотовая армия, Соборная мечеть, городская стена

Погрузимся в 3000-летнюю историю Сианя — места назначения торговых караванов, шедших по Великому Шёлковому пути. Увидим мавзолей первого императора династии Цинь и его Терракотовую армию — более 8 тысяч полноразмерных статуй воинов и лошадей, похороненных вместе с правителем.

Посетим шумный мусульманский квартал, где царит атмосфера восточного базара, и старейшую в Сиане мечеть. Осмотрим впечатляющую городскую стену, опоясывающую исторический центр. Желающие за доплату смогут поужинать в ресторане в сопровождении шоу-программы.

Сиань: императорский мавзолей, Терракотовая армия, Соборная мечеть, городская стенаСиань: императорский мавзолей, Терракотовая армия, Соборная мечеть, городская стенаСиань: императорский мавзолей, Терракотовая армия, Соборная мечеть, городская стенаСиань: императорский мавзолей, Терракотовая армия, Соборная мечеть, городская стена
4 день

Большая пагода диких гусей и Лотосовый парк. Переезд в Пекин

Посвятим день окрестностям Сианя. Побываем у монументальной Большой пагоды диких гусей, построенной в 7 веке в индийском стиле. Пройдёмся по красивейшему Лотосовому парку, где сняли множество фильмов. Пообедав, на скоростном поезде поедем в Пекин.

Большая пагода диких гусей и Лотосовый парк. Переезд в ПекинБольшая пагода диких гусей и Лотосовый парк. Переезд в ПекинБольшая пагода диких гусей и Лотосовый парк. Переезд в ПекинБольшая пагода диких гусей и Лотосовый парк. Переезд в Пекин
5 день

Пекин: Запретный город Гугун, парк Цзиншань, площадь Тяньаньмэнь, обед в «мишленовском» ресторане

Позавтракав, исследуем столицу. Посетим Запретный город Гугун — дворцовый комплекс, где на протяжении веков жили правители Поднебесной. Прогуляемся по бывшему императорскому саду, который теперь называется общественным парком Цзиншань. Побываем у символического сердца китайской нации — площади Тяньаньмэнь.

Обедать традиционными блюдами будем в ресторане, имеющем звезду «Мишлен». Подкрепившись, вернёмся в отель.

Пекин: Запретный город Гугун, парк Цзиншань, площадь Тяньаньмэнь, обед в «мишленовском» ресторанеПекин: Запретный город Гугун, парк Цзиншань, площадь Тяньаньмэнь, обед в «мишленовском» ресторанеПекин: Запретный город Гугун, парк Цзиншань, площадь Тяньаньмэнь, обед в «мишленовском» ресторанеПекин: Запретный город Гугун, парк Цзиншань, площадь Тяньаньмэнь, обед в «мишленовском» ресторане
6 день

Окрестности Пекина: Великая Китайская стена, чайная церемония, летний императорский дворец, Длинный коридор

Сегодня изучим окрестности Пекина. Первым на нашем пути будет крупнейший памятник архитектуры — Великая Китайская стена, возведение которой началось в 3 веке до н. э. По легенде, направление и место постройки рабочим указал огромный дракон.

Вблизи этой достопримечательности нам проведут чайную церемонию. Эта традиция является важной составляющей культуры, её история насчитывает более 5 тысячелетий.

Затем посетим ещё одну императорскую резиденцию — летний дворец на окраине Пекина. Полюбуемся прилегающим парком, охраняемым ЮНЕСКО, и пройдёмся по Длинному коридору, внесённому в Книгу рекордов Гиннесса. После обеда прибудем в гостиницу.

Окрестности Пекина: Великая Китайская стена, чайная церемония, летний императорский дворец, Длинный коридорОкрестности Пекина: Великая Китайская стена, чайная церемония, летний императорский дворец, Длинный коридорОкрестности Пекина: Великая Китайская стена, чайная церемония, летний императорский дворец, Длинный коридорОкрестности Пекина: Великая Китайская стена, чайная церемония, летний императорский дворец, Длинный коридор
7 день

Храмы Неба и Юнхэгун, район Сичэн

Продолжим знакомиться с жемчужинами столицы. Побываем в величественном Храме Неба, символизирующем отношения между мирами людей и богов. Заглянем в буддистский храм Юнхэгун, в архитектуре которого сплелись китайский и тибетский стили. Прогуляемся по району Сичэн, где сохранились старинные хутуны (дома).

Храмы Неба и Юнхэгун, район СичэнХрамы Неба и Юнхэгун, район СичэнХрамы Неба и Юнхэгун, район СичэнХрамы Неба и Юнхэгун, район Сичэн
8 день

Завершающий день

После завтрака отвезём вас в аэропорт Пекина и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2 400
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы от/в аэропорт
  • Трансферы по маршруту на микроавтобусе
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Входные билеты по программе
  • Внутренние переезды на скоростных поездах
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Чайная церемония у подножия Великой Китайской стены
  • Катание на лодке
Что не входит в цену
  • Билеты в Шанхай и из Пекина
  • Ужины и питание вне программы
  • Виза - 28 $
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: аэропорт Шанхая, первая половина дня
Завершение: аэропорт Пекина, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Шанхая

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе турыПопулярные местаСвятые местаНабережная Вайтань (Бунд)Шанхайская башняСад Юй ЮаньПрирода и пейзажи

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