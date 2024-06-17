Проживание. Двухместное размещение в отелях 4* с рейтингом не ниже 8,5 из 10 баллов. В Шанхае это «Primus Residence Shanghai Hongqiao», в Сиане — «Xi’ an Eastern House Boutique Hotel», в Пекине — «Howard Johnson Paragon Hotel Beijing».

Питание. В стоимость тура включены завтраки в отелях и обеды в ресторанах. Ужины и остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.

Виза. Однократная виза в Китай оформляется за месяц через визовый центр или консульство.