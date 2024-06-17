Вы посетите 3 города — Шанхай, Сиань и Пекин — и увидите главные локации, большинству из них
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 10+
Проживание. Двухместное размещение в отелях 4* с рейтингом не ниже 8,5 из 10 баллов. В Шанхае это «Primus Residence Shanghai Hongqiao», в Сиане — «Xi’ an Eastern House Boutique Hotel», в Пекине — «Howard Johnson Paragon Hotel Beijing».
Питание. В стоимость тура включены завтраки в отелях и обеды в ресторанах. Ужины и остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.
Виза. Однократная виза в Китай оформляется за месяц через визовый центр или консульство.
Программа тура по дням
Шанхай: сад Юйюань и набережная Вайтань
Встретим вас в аэропорту Шанхая и отвезём в отель. После размещения отправимся исследовать город.
Заглянем в удивительно спокойный уголок шумного мегаполиса — классический сад Юйюань. Устроим променад по старейшей улице Шанхая и набережной Вайтань, называемой музеем мировой архитектуры благодаря разнообразию стилей зданий. Поужинать можем в видовом ресторане Шанхайской башни — третьего по высоте небоскрёба мира (за доплату).
Город на воде Чжуцзяцзяо. Переезд в Сиань
После завтрака поедем на окраину Шанхая в город на воде Чжуцзяцзяо, основанный около 1700 лет назад. Покатаемся на лодке, рассмотрим колоритные чайные домики и сувенирные лавки. За доплату желающие смогут облачиться в традиционные костюмы и сделать фото. Вечером на скоростном поезде переместимся в Сиань.
Сиань: императорский мавзолей, Терракотовая армия, Соборная мечеть, городская стена
Погрузимся в 3000-летнюю историю Сианя — места назначения торговых караванов, шедших по Великому Шёлковому пути. Увидим мавзолей первого императора династии Цинь и его Терракотовую армию — более 8 тысяч полноразмерных статуй воинов и лошадей, похороненных вместе с правителем.
Посетим шумный мусульманский квартал, где царит атмосфера восточного базара, и старейшую в Сиане мечеть. Осмотрим впечатляющую городскую стену, опоясывающую исторический центр. Желающие за доплату смогут поужинать в ресторане в сопровождении шоу-программы.
Большая пагода диких гусей и Лотосовый парк. Переезд в Пекин
Посвятим день окрестностям Сианя. Побываем у монументальной Большой пагоды диких гусей, построенной в 7 веке в индийском стиле. Пройдёмся по красивейшему Лотосовому парку, где сняли множество фильмов. Пообедав, на скоростном поезде поедем в Пекин.
Пекин: Запретный город Гугун, парк Цзиншань, площадь Тяньаньмэнь, обед в «мишленовском» ресторане
Позавтракав, исследуем столицу. Посетим Запретный город Гугун — дворцовый комплекс, где на протяжении веков жили правители Поднебесной. Прогуляемся по бывшему императорскому саду, который теперь называется общественным парком Цзиншань. Побываем у символического сердца китайской нации — площади Тяньаньмэнь.
Обедать традиционными блюдами будем в ресторане, имеющем звезду «Мишлен». Подкрепившись, вернёмся в отель.
Окрестности Пекина: Великая Китайская стена, чайная церемония, летний императорский дворец, Длинный коридор
Сегодня изучим окрестности Пекина. Первым на нашем пути будет крупнейший памятник архитектуры — Великая Китайская стена, возведение которой началось в 3 веке до н. э. По легенде, направление и место постройки рабочим указал огромный дракон.
Вблизи этой достопримечательности нам проведут чайную церемонию. Эта традиция является важной составляющей культуры, её история насчитывает более 5 тысячелетий.
Затем посетим ещё одну императорскую резиденцию — летний дворец на окраине Пекина. Полюбуемся прилегающим парком, охраняемым ЮНЕСКО, и пройдёмся по Длинному коридору, внесённому в Книгу рекордов Гиннесса. После обеда прибудем в гостиницу.
Храмы Неба и Юнхэгун, район Сичэн
Продолжим знакомиться с жемчужинами столицы. Побываем в величественном Храме Неба, символизирующем отношения между мирами людей и богов. Заглянем в буддистский храм Юнхэгун, в архитектуре которого сплелись китайский и тибетский стили. Прогуляемся по району Сичэн, где сохранились старинные хутуны (дома).
Завершающий день
После завтрака отвезём вас в аэропорт Пекина и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2 400
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Что включено
- Трансферы от/в аэропорт
- Трансферы по маршруту на микроавтобусе
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Входные билеты по программе
- Внутренние переезды на скоростных поездах
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Чайная церемония у подножия Великой Китайской стены
- Катание на лодке
Что не входит в цену
- Билеты в Шанхай и из Пекина
- Ужины и питание вне программы
- Виза - 28 $
- Медицинская страховка