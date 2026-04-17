Билеты
Из Шэньчжэня - в Ганкэн, старинное поселение народа хакка
Прогуляться по колоритному городку и исследовать местную народную культуру (билеты включены)
24 июл в 09:00
25 июл в 09:00
от $370 за билет
Мини-группа
до 6 чел.
Крепость Дапэн и Грот Русалки: за пределами туристического Шэньчжэня
Пройти вдоль дикого побережья, побывать в средневековом укреплении и рифовой пещере в скале
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
24 июл в 11:00
25 июл в 11:00
$135 за человека
Индивидуальная
Шэньчжэнь от А до Я: от рыбацкой деревни до мегаполиса за 45 лет
Увидеть город, где прошлое и будущее существуют одновременно
Завтра в 15:30
24 июл в 10:00
от $255 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Очень симпатичное место! Живописные улочки, интересные мастер-классы. вкусная уличная еда. Лучше ехать вечером, когда зажигаются уличные фонарики.
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 1 отзыв в Шэньчжэни в категории "История и архитектура"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Шэньчжэни в категории «История и архитектура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шэньчжэни
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Шэньчжэни
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Шэньчжэни в июле 2026
Сейчас в Шэньчжэни в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 135 до 370. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Шэньчжэни (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «История и архитектура», 1 ⭐ отзыв, цены от $135. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь