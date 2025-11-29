Добро пожаловать в будущее — оно удивительное! Сначала вы проедете по улицам Шэньчжэня на беспилотном автомобиле. Потом увидите, как с помощью 3D-печати слой за слоем создают реальные объекты. А после выпьете чай или кофе — услужливый дрон доставит вам его прямо с неба в парке Талент. Футуристично, технологично, впечатляюще.

Описание экскурсии

Беспилотный автомобиль

Встретимся у банка в районе Сили — и поедем на беспилотном автомобиле до торгового центра MixC Shenzhen Bay. Вы оцените, как автомобиль считывает дорожную ситуацию и уверенно движется без участия человека.

Вся поездка — от вызова машины до конечной остановки — займёте около 45 минут.

Магазин 3D-печати

Вы увидите, как работает потребительский уровень аддитивного производства — от сканирования до формирования объекта слой за слоем. И узнаете, как ведут себя в процессе печати разные материалы.

Доставка напитков дроном

В парке Талент через специальное приложение вы закажете любимый напиток — и через 30 минут он буквально спустится с неба. Эта футуристическая технология в Шэньчжэне давно стала частью повседневности — вы почувствуете, что будущее наступило.

