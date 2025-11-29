Добро пожаловать в будущее — оно удивительное! Сначала вы проедете по улицам Шэньчжэня на беспилотном автомобиле. Потом увидите, как с помощью 3D-печати слой за слоем создают реальные объекты. А после выпьете чай или кофе — услужливый дрон доставит вам его прямо с неба в парке Талент. Футуристично, технологично, впечатляюще.
Беспилотный автомобиль
Встретимся у банка в районе Сили — и поедем на беспилотном автомобиле до торгового центра MixC Shenzhen Bay. Вы оцените, как автомобиль считывает дорожную ситуацию и уверенно движется без участия человека.
Вся поездка — от вызова машины до конечной остановки — займёте около 45 минут.
Магазин 3D-печати
Вы увидите, как работает потребительский уровень аддитивного производства — от сканирования до формирования объекта слой за слоем. И узнаете, как ведут себя в процессе печати разные материалы.
Доставка напитков дроном
В парке Талент через специальное приложение вы закажете любимый напиток — и через 30 минут он буквально спустится с неба. Эта футуристическая технология в Шэньчжэне давно стала частью повседневности — вы почувствуете, что будущее наступило.
Организационные детали
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — детали уточняйте в переписке
- Поездка на такси и напиток включены в стоимость
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У банка China Merchants
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Шэньчжэни
Провёл экскурсии для 14 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
