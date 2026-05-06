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Последние отзывы на экскурсии
М
Отличный сервис. В аэропорт доставили быстро и с комфортом.
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Очень симпатичное место! Живописные улочки, интересные мастер-классы. вкусная уличная еда. Лучше ехать вечером, когда зажигаются уличные фонарики.
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Всего 4 отзыва в Шэньчжэни в категории "Выездные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Шэньчжэни в категории «Выездные»
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Сейчас в Шэньчжэни в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 59 до 370. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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