Рынок Наньоу в Шэньчжэне — центр премиальной одежды Китая.
Идём туда — трогать, примерять и выбирать дизайнерские вещи из топовых тканей по доступной стоимости.
Вы погрузитесь в шумную, яркую и энергичную атмосферу торговли, а мы поможем сориентироваться в материалах, крое, стиле и ценах.
Описание экскурсии
Наньоу — это:
- узкие коридоры, наполненные стеллажами с одеждой.
- владельцы точек, что мастерски ведут торги.
- представители бутиков и OEM-заводов, что пришли сюда за новыми закупками.
- и покупатели, которые охотятся за последними новинками.
Идём — вместе с нами вы:
- исследуете самые популярные переулки и шоурумы с одеждой высочайшего класса.
- разберётесь в премиальных материалах, которые в розничных магазинах стоят сотни долларов, а здесь доступны по приятной цене.
- узнаете, как выбирать качественные вещи и избегать распространённых ошибок.
- научитесь правильно и дружелюбно сбивать цену.
- найдёте то, что ищете — пальто из шерсти, элегантную блузку, минималистичное платье или любой другой предмет гардероба уровня люкс.
Организационные детали
- Покупки оплачиваются дополнительно и по желанию.
- Экскурсию можно организовать без доплаты для большего количества человек — до 12.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Наньоу»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Шэньчжэни
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 534 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
