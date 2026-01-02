Индивидуальная
до 10 чел.
Будущее уже в Шэньчжэне
Сесть в такси без водителя и попросить дрона принести попить
Начало: У банка China Merchants
«А после выпьете чай или кофе — услужливый дрон доставит вам его прямо с неба в парке Талент»
20 янв в 09:00
21 янв в 09:00
от $290 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Шэнчжэнь: шаг в будущее
Узнать, как город сочетает атмосферу технологического рынка и гармонию с природой
«При необходимости устроим перерыв на обед или кофе (еда и напитки оплачиваются дополнительно)»
Завтра в 10:00
20 янв в 10:00
€190 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Такой разный Шэньчжэнь: рынок электроники, старая улица и пограничный порт
Ощутить энергетику города и увидеть его ключевые места
Начало: У рынка электроники Huaqiangbei
«Проведём по легендарному рынку Huaqiangbei, покажем улицу с первым в стране рестораном McDonald’s и завершим маршрут у пограничного порта Луоху, где чувствуется соседство с Гонконгом»
Завтра в 10:00
20 янв в 09:00
от $290 за всё до 10 чел.
