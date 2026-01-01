Найдено 3 экскурсии в категории « Шопинг » в Шэньчжэни на русском языке, цены от $190. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 3 часа Индивидуальная до 10 чел. Рынок модной одежды Нанью в Шэньчжэне Не потеряться в восхитительно хаотичном мире трендов и отыскать ту самую вещицу Начало: У метро «Наньоу» «Рынок Наньоу в Шэньчжэне — центр премиальной одежды Китая» от $255 за всё до 10 чел. Пешая 8 часов Индивидуальная до 6 чел. Шэнчжэнь: шаг в будущее Узнать, как город сочетает атмосферу технологического рынка и гармонию с природой «День — шопинг и современная архитектура Футяня» €190 за всё до 6 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 10 чел. Такой разный Шэньчжэнь: рынок электроники, старая улица и пограничный порт Ощутить энергетику города и увидеть его ключевые места Начало: У рынка электроники Huaqiangbei «прототипы, которые ещё не попали на мировой рынок» от $290 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Шэньчжэни

