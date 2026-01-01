Индивидуальная
до 10 чел.
Рынок модной одежды Нанью в Шэньчжэне
Не потеряться в восхитительно хаотичном мире трендов и отыскать ту самую вещицу
Начало: У метро «Наньоу»
«Рынок Наньоу в Шэньчжэне — центр премиальной одежды Китая»
21 янв в 11:00
22 янв в 11:00
от $255 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Шэнчжэнь: шаг в будущее
Узнать, как город сочетает атмосферу технологического рынка и гармонию с природой
«День — шопинг и современная архитектура Футяня»
Завтра в 10:00
21 янв в 10:00
€190 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Такой разный Шэньчжэнь: рынок электроники, старая улица и пограничный порт
Ощутить энергетику города и увидеть его ключевые места
Начало: У рынка электроники Huaqiangbei
«прототипы, которые ещё не попали на мировой рынок»
Завтра в 11:00
21 янв в 09:00
от $290 за всё до 10 чел.
