Будущее уже в Шэньчжэне
Сесть в такси без водителя и попросить дрона принести попить
Начало: У банка China Merchants
21 янв в 09:00
22 янв в 09:00
от $290 за всё до 10 чел.
Рынок модной одежды Нанью в Шэньчжэне
Не потеряться в восхитительно хаотичном мире трендов и отыскать ту самую вещицу
Начало: У метро «Наньоу»
21 янв в 11:00
22 янв в 11:00
от $255 за всё до 10 чел.
Будущее в Шэньчжэне: технологии, флагманские инновации и доставка дронами
Один день в городе, где уже живёт будущее
21 янв в 09:30
22 янв в 09:30
от $465 за человека
- ССергей2 января 2026Это был потрясающий технологический тур по Шэньчжэню! Всего за 3 часа мы успели попробовать беспилотное вождение, посетить магазины с 3D-печатью
