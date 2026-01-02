Мои заказы

Уникальный опыт – экскурсии в Шэньчжэни

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Шэньчжэни на русском языке, цены от $255. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Будущее уже в Шэньчжэне
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Будущее уже в Шэньчжэне
Сесть в такси без водителя и попросить дрона принести попить
Начало: У банка China Merchants
21 янв в 09:00
22 янв в 09:00
от $290 за всё до 10 чел.
Рынок модной одежды Нанью в Шэньчжэне
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Рынок модной одежды Нанью в Шэньчжэне
Не потеряться в восхитительно хаотичном мире трендов и отыскать ту самую вещицу
Начало: У метро «Наньоу»
21 янв в 11:00
22 янв в 11:00
от $255 за всё до 10 чел.
Будущее в Шэньчжэне: технологии, флагманские инновации и доставка дронами
На машине
10 часов
Индивидуальная
Будущее в Шэньчжэне: технологии, флагманские инновации и доставка дронами
Один день в городе, где уже живёт будущее
21 янв в 09:30
22 янв в 09:30
от $465 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    2 января 2026
    Будущее уже в Шэньчжэне
    Это был потрясающий технологический тур по Шэньчжэню! Всего за 3 часа мы успели попробовать беспилотное вождение, посетить магазины с 3D-печатью
    читать дальше

    и современными технологическими продуктами, а в конце даже получили кофе, доставленный дроном - это было невероятно круто. Экскурсию однозначно рекомендую всем, кто интересуется будущим и высокими технологиями.
    Отдельное спасибо гиду Аллену - он очень терпеливо всё объяснял, а его русский язык на отличном уровне, что сделало тур ещё более комфортным и приятным.

    Это был потрясающий технологический тур по Шэньчжэню! Всего за 3 часа мы успели попробовать беспилотное вождениеЭто был потрясающий технологический тур по Шэньчжэню! Всего за 3 часа мы успели попробовать беспилотное вождениеЭто был потрясающий технологический тур по Шэньчжэню! Всего за 3 часа мы успели попробовать беспилотное вождениеЭто был потрясающий технологический тур по Шэньчжэню! Всего за 3 часа мы успели попробовать беспилотное вождениеЭто был потрясающий технологический тур по Шэньчжэню! Всего за 3 часа мы успели попробовать беспилотное вождение

Ответы на вопросы от путешественников по Шэньчжэни в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шэньчжэни
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Будущее уже в Шэньчжэне;
  2. Рынок модной одежды Нанью в Шэньчжэне;
  3. Будущее в Шэньчжэне: технологии, флагманские инновации и доставка дронами.
Сколько стоит экскурсия по Шэньчжэни в январе 2026
Сейчас в Шэньчжэни в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 255 до 465. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Шэньчжэни (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Уникальный опыт», 1 ⭐ отзыв, цены от $255. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март