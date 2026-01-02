читать дальше

и современными технологическими продуктами, а в конце даже получили кофе, доставленный дроном - это было невероятно круто. Экскурсию однозначно рекомендую всем, кто интересуется будущим и высокими технологиями.

Отдельное спасибо гиду Аллену - он очень терпеливо всё объяснял, а его русский язык на отличном уровне, что сделало тур ещё более комфортным и приятным.