Всё самое новое — от свежих технологий до гаджетов, которых ещё нет на полках магазинов — ждёт вас в Шэньчжэне. Он известен как город, где рождаются идеи. Его называют местной кремниевой долиной, и это чувствуется на каждом шагу. Я проведу вас от торгового района к деловому центру Футянь. А завершим прогулку в одном из самых притягательных парков города.

Ваш гид в Шэньчжэни

Утро — царство электроники Хуацянбэй

Идеальное место для тех, кто любит технологии и хочет увидеть, где рождаются будущие тренды! Этот район называют первой электронной улицей Китая. Здесь вас ждут:

новинки техники: от микрочипов и комплектующих до последних моделей смартфонов, пауэрбанков и умных часов

сувениры и гаджеты, которые трудно найти где-либо ещё

цены ниже, чем в интернет-магазинах

День — шопинг и современная архитектура Футяня

Отправляемся в деловой центр Шэньчжэня и одну из самых динамичных частей города. Здесь стоит увидеть:

COCO Park — один из самых популярных торговых центров с международными брендами, уютными кафе и ресторанами

футуристичные небоскрёбы и широкие проспекты

Вечер — необычные виды Парка Талантов

Лучшее время, чтобы посетить этот парк, — на закате. И вот почему:

он расположен в одном из самых современных районов города

отсюда открываются виды на небоскрёбы, включая знаменитую башню China Resources Tower

гладь озера отражает башни и огни города, создавая по-настоящему кинематографичные кадры

Организационные детали