Всё самое новое — от свежих технологий до гаджетов, которых ещё нет на полках магазинов — ждёт вас в Шэньчжэне. Он известен как город, где рождаются идеи. Его называют местной кремниевой долиной, и это чувствуется на каждом шагу. Я проведу вас от торгового района к деловому центру Футянь. А завершим прогулку в одном из самых притягательных парков города.
Утро — царство электроники Хуацянбэй
Идеальное место для тех, кто любит технологии и хочет увидеть, где рождаются будущие тренды! Этот район называют первой электронной улицей Китая. Здесь вас ждут:
- новинки техники: от микрочипов и комплектующих до последних моделей смартфонов, пауэрбанков и умных часов
- сувениры и гаджеты, которые трудно найти где-либо ещё
- цены ниже, чем в интернет-магазинах
День — шопинг и современная архитектура Футяня
Отправляемся в деловой центр Шэньчжэня и одну из самых динамичных частей города. Здесь стоит увидеть:
- COCO Park — один из самых популярных торговых центров с международными брендами, уютными кафе и ресторанами
- футуристичные небоскрёбы и широкие проспекты
Вечер — необычные виды Парка Талантов
Лучшее время, чтобы посетить этот парк, — на закате. И вот почему:
- он расположен в одном из самых современных районов города
- отсюда открываются виды на небоскрёбы, включая знаменитую башню China Resources Tower
- гладь озера отражает башни и огни города, создавая по-настоящему кинематографичные кадры
Организационные детали
- Передвигаться будем пешком — объекты осмотра по большей части находятся в шаговой доступности — а также на метро или такси (по желанию, за доплату)
- При необходимости устроим перерыв на обед или кофе
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваш гид в Шэньчжэни
В Китае нахожусь 1.5 года: год проучился в Пекине на языковых курсах, сейчас переехал в Шэньчжэнь. Сдал жкзамен на знание китайского и провё несколько успешных экскурсий. Основной популярностью пользуются в основном торговые центры, также был опыт и с историческими местами. Общаюсь с людьми которые в городе с самого детсва, за счет чего, знаю много локальных мест.
