Индивидуальная
до 3 чел.
Контрасты Шэньчжэня: история и инновации
Изучить прошлое, настоящее и будущее технологической столицы Китая
«Парк Шэньчжэньского залива: старт с видом на воду и первое знакомство с «зелёным» обликом мегаполиса»
8 авг в 10:00
10 авг в 10:00
от $298 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Шэнчжэнь: шаг в будущее
Узнать, как город сочетает атмосферу технологического рынка и гармонию с природой
«Вечер — необычные виды Парка Талантов»
9 авг в 10:00
10 авг в 10:00
от €190 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Из Шэньчжэня - в экопарк над ущельем Гулонг
Трансфер в знаменитый горный парк приключений со стеклянным мостом
Начало: У вашего отеля
«В зависимости от пакета билетов, который вы выберете, в парке вас ждёт:»
Расписание: ежедневно в 08:00
8 авг в 08:00
10 авг в 08:00
$210 за человека
Последние отзывы на экскурсии
С
Хочется присоединится ко всем замечательным отзывам о Полине. С Полиной мы в первый день полностью получили представление о городе. Полина
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Отличная экскурсия, полностью оправдала наши ожидания, прекрасное первое знакомство с этим интересным городом благодаря Полине!! Полина прекрасно владеет русским языком,что
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А
рекомендую, весь день, очень интересно
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С
Прекрасная экскурсия и замечательный гид Полина!
Мне все понравилось!
Мне все понравилось!
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Д
Отличная экскурсия, экскурсовод Полина умничка, показывала, рассказывала, отвечала на все вопросы про Китай.
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Нам понравилась прогулка по Шеньчженю вместе с Полиной: посетили все знаковые места города, узнали как живут местные, прогулялись в парке
+5
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Всего 6 отзывов в Шэньчжэни в категории "Парки"
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Ответы на вопросы от путешественников по Шэньчжэни в категории «Парки»
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