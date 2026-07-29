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Экскурсии по паркам Шэньчжэни

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Шэньчжэни на русском языке, цены от $190. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Контрасты Шэньчжэня: история и инновации
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Контрасты Шэньчжэня: история и инновации
Изучить прошлое, настоящее и будущее технологической столицы Китая
«Парк Шэньчжэньского залива: старт с видом на воду и первое знакомство с «зелёным» обликом мегаполиса»
8 авг в 10:00
10 авг в 10:00
от $298 за всё до 3 чел.
Шэнчжэнь: шаг в будущее
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Шэнчжэнь: шаг в будущее
Узнать, как город сочетает атмосферу технологического рынка и гармонию с природой
«Вечер — необычные виды Парка Талантов»
9 авг в 10:00
10 авг в 10:00
от €190 за всё до 6 чел.
Из Шэньчжэня - в экопарк над ущельем Гулонг
На машине
9 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Из Шэньчжэня - в экопарк над ущельем Гулонг
Трансфер в знаменитый горный парк приключений со стеклянным мостом
Начало: У вашего отеля
«В зависимости от пакета билетов, который вы выберете, в парке вас ждёт:»
Расписание: ежедневно в 08:00
8 авг в 08:00
10 авг в 08:00
$210 за человека

Последние отзывы на экскурсии

С
Контрасты Шэньчжэня: история и инновации
Хочется присоединится ко всем замечательным отзывам о Полине. С Полиной мы в первый день полностью получили представление о городе. Полина
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на протяжении всей нашей поездки помогала с названиями локаций на китайском, организовала трансфер. Всегда быстро отвечает в переписке, очень заботливый и приятный человек.

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Надежда
Контрасты Шэньчжэня: история и инновации
Отличная экскурсия, полностью оправдала наши ожидания, прекрасное первое знакомство с этим интересным городом благодаря Полине!! Полина прекрасно владеет русским языком,что
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позволило получить непросто информацию о городе и его highlights, но и многое узнать о менталитете, мировоззрении китайцев, обсудить мифы и традиции! Полина, большое спасибо 🙏🙏🙏!

Отличная экскурсия, полностью оправдала наши ожидания, прекрасное первое знакомство с этим интересным городом благодаря Полине!! Полина
Отличная экскурсия, полностью оправдала наши ожидания, прекрасное первое знакомство с этим интересным городом благодаря Полине!! Полина
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А
Контрасты Шэньчжэня: история и инновации
рекомендую, весь день, очень интересно
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С
Контрасты Шэньчжэня: история и инновации
Прекрасная экскурсия и замечательный гид Полина!
Мне все понравилось!
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Д
Контрасты Шэньчжэня: история и инновации
Отличная экскурсия, экскурсовод Полина умничка, показывала, рассказывала, отвечала на все вопросы про Китай.
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Ольга
Контрасты Шэньчжэня: история и инновации
Нам понравилась прогулка по Шеньчженю вместе с Полиной: посетили все знаковые места города, узнали как живут местные, прогулялись в парке
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и поели в очень вкусной, но при этом бюджетной кафешке; пельмени и суп были на высоте. Вторую половину дня Полина сопровождала нас по индивидуальному маршруту, все переводила, подсказывала, искала необходимые локации, которые мы хотели посетить и товары, которые хотели приобрести. Потом посоветовала нам отличный ресторан со свежайшими морепродуктами и массажный салон с хорошими мастерами, которые работают в китайской технике. В день экскурсии мы не успели отправить открытки, почта уже закрылась, но Полина сказала, что зайдет на неделе на почту и отправит. Спасибо ей большое, теперь ждем весточки из Китая. Огромное спасибо гиду

Нам понравилась прогулка по Шеньчженю вместе с Полиной: посетили все знаковые места города, узнали как живут
Нам понравилась прогулка по Шеньчженю вместе с Полиной: посетили все знаковые места города, узнали как живут
Нам понравилась прогулка по Шеньчженю вместе с Полиной: посетили все знаковые места города, узнали как живут
Нам понравилась прогулка по Шеньчженю вместе с Полиной: посетили все знаковые места города, узнали как живут+5
Нам понравилась прогулка по Шеньчженю вместе с Полиной: посетили все знаковые места города, узнали как живут
Нам понравилась прогулка по Шеньчженю вместе с Полиной: посетили все знаковые места города, узнали как живут
Нам понравилась прогулка по Шеньчженю вместе с Полиной: посетили все знаковые места города, узнали как живут
Нам понравилась прогулка по Шеньчженю вместе с Полиной: посетили все знаковые места города, узнали как живут
Нам понравилась прогулка по Шеньчженю вместе с Полиной: посетили все знаковые места города, узнали как живут
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Всего 6 отзывов в Шэньчжэни в категории "Парки"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Шэньчжэни в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шэньчжэни
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Контрасты Шэньчжэня: история и инновации;
  2. Шэнчжэнь: шаг в будущее;
  3. Из Шэньчжэня - в экопарк над ущельем Гулонг.
Какие места ещё посмотреть в Шэньчжэни
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Хуацянбэй;
  2. Древний город Наньтоу;
  3. Парк «Лианхуашань»;
  4. Шэньчжэньский парк талантов;
  5. Набережная;
  6. Улица Дунмэнь.
Сколько стоит экскурсия по Шэньчжэни в августе 2026
Сейчас в Шэньчжэни в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 190 до 298. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Шэньчжэни (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Парки», 6 ⭐ отзывов, цены от $190. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь