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1 чел. По популярности Пешая 4 часа 9 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Обзорная экскурсия по Сианю: Мусульманский квартал и городская стена Погулять по колоритному исламскому кварталу и оценить важнейшие архитектурные сооружения города Начало: От отеля в пределах города «Это сердце исламской культуры Сианя, где переплетаются китайские традиции и мусульманские» от $215 за всё до 5 чел. Пешая 4 часа 5% 1 отзыв Индивидуальная до 5 чел. Пешком по Сианю: городская стена, башни и мусульманский квартал Пройти по главным местам древней столицы и разобраться, как жил город в эпоху династии Мин Начало: У вашего отеля «Питание не входит в программу, но по желанию вы сможете попробовать местную кухню в мусульманском квартале» от $186 $195 за всё до 5 чел. Пешая 4 часа Билеты Вечерний Сиань: два древних шоу в особняке и соборная мечеть Прогуляться по главной пешеходной улице, увидеть театр теней и послушать народную оперу Хуаинь Начало: У Барабанной башни «Вас ждёт погружение в особенности китайской школы ислама — лунный камень, драконы, императорские подарки, следы тысячелетнего взаимодействия ислама и философии» от $200 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Сиани Последние отзывы на экскурсии Евгений Пешком по Сианю: городская стена, башни и мусульманский квартал Экскурсия понравилась! Узнали много о китайской истории. Было интересно. Мекан хороший рассказчик, доброжелательный, пунктуальный и отзывчивый человек с прекрасным знанием русского языка Всем рекомендую. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Всего 10 отзывов в Сиани в категории "Мусульманские" Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

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