Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Сианю: Мусульманский квартал и городская стена
Погулять по колоритному исламскому кварталу и оценить важнейшие архитектурные сооружения города
Начало: От отеля в пределах города
«Это сердце исламской культуры Сианя, где переплетаются китайские традиции и мусульманские»
Завтра в 21:00
30 июл в 08:00
от $215 за всё до 5 чел.
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5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешком по Сианю: городская стена, башни и мусульманский квартал
Пройти по главным местам древней столицы и разобраться, как жил город в эпоху династии Мин
Начало: У вашего отеля
«Питание не входит в программу, но по желанию вы сможете попробовать местную кухню в мусульманском квартале»
Завтра в 09:00
30 июл в 09:00
от $186
$195 за всё до 5 чел.
Билеты
Вечерний Сиань: два древних шоу в особняке и соборная мечеть
Прогуляться по главной пешеходной улице, увидеть театр теней и послушать народную оперу Хуаинь
Начало: У Барабанной башни
«Вас ждёт погружение в особенности китайской школы ислама — лунный камень, драконы, императорские подарки, следы тысячелетнего взаимодействия ислама и философии»
Завтра в 17:30
30 июл в 17:30
от $200 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Экскурсия понравилась! Узнали много о китайской истории. Было интересно. Мекан хороший рассказчик, доброжелательный, пунктуальный и отзывчивый человек с прекрасным знанием русского языка Всем рекомендую.
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Всего 10 отзывов в Сиани в категории "Мусульманские"
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Ответы на вопросы от путешественников по Сиани в категории «Мусульманские»
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