Эта прогулка соединит историю и повседневность Сианя.
Вы осмотрите городскую стену, Колокольную и Барабанную башни, пройдёте по Мусульманскому кварталу и узнаете, какие легенды, ремёсла и вкусы до сих пор хранят старые улицы.
Вы осмотрите городскую стену, Колокольную и Барабанную башни, пройдёте по Мусульманскому кварталу и узнаете, какие легенды, ремёсла и вкусы до сих пор хранят старые улицы.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- городскую стену
- Колокольную и Барабанную башни
- мусульманский квартал
Вы узнаете:
- каким Сиань был во времена династии Мин и почему башни играли важную роль в городской жизни
- чем уникальны старые укрепления
- какие легенды ходят вокруг достопримечательностей
А ещё:
- рассмотрите интересные детали, о которых знают только местные
- погрузитесь в историю народа хуэй
- сможете попробовать уличные закуски, ароматные лепёшки и знаменитую лапшу бианг-бианг
Организационные детали
Питание не входит в программу, но по желанию вы сможете попробовать местную кухню в мусульманском квартале
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мекан — ваш гид в Сиани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Привет! Я Мекан, гид по Сианю — городу, где оживает история Китая! Два года я живу в Китае, изучая его богатую культуру и древние традиции, и теперь с радостью делюсь
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия понравилась! Узнали много о китайской истории. Было интересно. Мекан хороший рассказчик, доброжелательный, пунктуальный и отзывчивый человек с прекрасным знанием русского языка Всем рекомендую.
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