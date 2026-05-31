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этим с вами. Я влюблён в Сиань — колыбель цивилизаций, столицу Шёлкового пути и дом Терракотовой армии. Свободно говорю на русском и с энтузиазмом проведу вас по знаковым местам: от величественной городской стены до Большой пагоды Дикого Гуся и колоритного Мусульманского квартала. Мои экскурсии — это не только факты, но и живые истории о династиях, легендах и современной жизни Сианя. Хотите открыть город с новой стороны или попробовать настоящую лапшу бианг-бианг? Свяжитесь со мной, и я организую незабываемое путешествие, полное открытий и впечатлений!