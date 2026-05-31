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Пешком по Сианю: городская стена, башни и мусульманский квартал

Пройти по главным местам древней столицы и разобраться, как жил город в эпоху династии Мин
Эта прогулка соединит историю и повседневность Сианя.

Вы осмотрите городскую стену, Колокольную и Барабанную башни, пройдёте по Мусульманскому кварталу и узнаете, какие легенды, ремёсла и вкусы до сих пор хранят старые улицы.
5
1 отзыв
Пешком по Сианю: городская стена, башни и мусульманский квартал
Пешком по Сианю: городская стена, башни и мусульманский квартал
Пешком по Сианю: городская стена, башни и мусульманский квартал

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • городскую стену
  • Колокольную и Барабанную башни
  • мусульманский квартал

Вы узнаете:

  • каким Сиань был во времена династии Мин и почему башни играли важную роль в городской жизни
  • чем уникальны старые укрепления
  • какие легенды ходят вокруг достопримечательностей

А ещё:

  • рассмотрите интересные детали, о которых знают только местные
  • погрузитесь в историю народа хуэй
  • сможете попробовать уличные закуски, ароматные лепёшки и знаменитую лапшу бианг-бианг

Организационные детали

Питание не входит в программу, но по желанию вы сможете попробовать местную кухню в мусульманском квартале

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мекан
Мекан — ваш гид в Сиани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Привет! Я Мекан, гид по Сианю — городу, где оживает история Китая! Два года я живу в Китае, изучая его богатую культуру и древние традиции, и теперь с радостью делюсь
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этим с вами. Я влюблён в Сиань — колыбель цивилизаций, столицу Шёлкового пути и дом Терракотовой армии. Свободно говорю на русском и с энтузиазмом проведу вас по знаковым местам: от величественной городской стены до Большой пагоды Дикого Гуся и колоритного Мусульманского квартала. Мои экскурсии — это не только факты, но и живые истории о династиях, легендах и современной жизни Сианя. Хотите открыть город с новой стороны или попробовать настоящую лапшу бианг-бианг? Свяжитесь со мной, и я организую незабываемое путешествие, полное открытий и впечатлений!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Евгений
Экскурсия понравилась! Узнали много о китайской истории. Было интересно. Мекан хороший рассказчик, доброжелательный, пунктуальный и отзывчивый человек с прекрасным знанием русского языка Всем рекомендую.
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