Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Сиани

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Сиани на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на январь, март и апрель 2026 г.
Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути
Пешая
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути
Узнайте, как Сиань стал центром мира: от шумных караванов до храмовых колоколов. Погрузитесь в историю и культуру этого уникального города
«Он помнит шум караванов и звон храмовых колоколов»
Завтра в 15:00
28 янв в 08:00
$200 за всё до 7 чел.
Терракотовая армия, святыни и стена в Сиане
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Терракотовая армия, святыни и стена в Сиане
Увидеть главные сокровища города за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Храм Да Цыэнь и пагода Даянь (2 ч)»
28 янв в 08:00
29 янв в 08:00
от $525 за всё до 10 чел.
Сиань: улочки, вкусы и древние ремёсла
На машине
8 часов
Индивидуальная
Сиань: улочки, вкусы и древние ремёсла
Прогуляться по городу, где прошлое живёт в настоящем
Начало: В пределах Второй кольцевой дороги Сианя
28 янв в 08:00
29 янв в 08:00
от $410 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    30 декабря 2025
    Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути
    Хороший набор достопримечательностей, везде понемногу прошлись, узнали основные моменты. Советую начинать маршрут с пагоды диких гусей, так как работает всего
    до 5 часов. Мы на нее не успели, но все равно узнали про нее и потом вернулись сами. Возможно из-за небольшой спешки не чувствовалось сильной включенности гида. Арслан также ответил на вопросы по поводу Китая, его культуры и жителей. В целом, экскурсия понравилась. Также, людям не переносящим запах сигарет, рекомендую предупреждать гида и быть осторожнее с такси, так как китайцы курят везде. Арслан долго живёт в Китае, поэтому знает хорошо все на собственном опыте, поможет разобраться с возникшими сложностями и посоветовать места для отдыха. Также гид фотографировал рядом с достопримечательностями.

  • А
    Антон
    20 ноября 2025
    Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути
    Огромная благодарность гиду Азиму за прекрасную экскурсию по Сианю и к терракотовой армии! Всё было организовано на высшем уровне: интересный рассказ, комфортная логистика и потрясающая атмосфера. Азим — настоящий профессионал и увлеченный своим делом человек. Однозначно рекомендую!
  • Л
    Лана
    9 ноября 2025
    Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути
    Вчера Арсалан провел для нас экскурсию по городу Сиань. Впечатления самые хорошие. Замечательный рассказ, очень структурированная и информативная лекция. Подробно
    ответил на все вопросы, даже не связанные с основной темой экскурсии. Очень доброжелательный и широко информированный об истории города специалист. Будем с удовольствием рекомендовать его своим знакомым.

  • Y
    Yuriy
    8 ноября 2025
    Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути
    Азим организовал нам (3-е взрослых и 2 подростка) 2 экскурсии: обзорную по городу Сиань, а также в музей Теракотовой армии.

    Очень
    приятные положительные впечатления. Азим хорошо образован, свободно владеет русским, китайским и английским языками.
    Нам всем очень понравилось, как организационная часть, так и содержание.
    Экскурсии получились интересными, насыщенными, информативными.

    Лично у меня даже поменялось отношение к китайскому народу, осознала масштабы его страданий и корни присущих ему качеств: трудолюбия, терпения, эффективности и послушания.
    Искренняя благодарность Азиму.

    Гида рекомендуем.

  • Е
    Екатерина
    27 октября 2025
    Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути
    Стань-просто невероятный город, он остался в нашем сердцем и хотелось бы вернуться в него когда-нибудь еще. Влюбил нас в город
    гид из команды Арслана - Азим. Азим - кладец легенд о городе, его истории. Мы посетили основные исторические точки притяжения, прогулялись по аутентичному мусульманскому кварталу, где, благодаря Азиму побывали на чайной церемонии.
    Это была непросто экскурсия, а неспешная прогулка с другом, который погрузил не только в историю, но и влюбил в город!
    Азим, спасибо! ♥️

  • О
    Олег
    21 октября 2025
    Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути
    Мы были с Арсланом на 2 экскурсиях, по городу и терракотовая армия. Нам очень понравилось. Арслан идеально знает как русский
    так и китайский, что очень сильно упрощало любые взаимодействия. Было видно, что он отлично разбирается в своей теме. Знает практически все о местах которые мы посетили и их истории, вплоть до небольших музейных экспонатов. Всем рекомендую!

  • Е
    Елизавета
    19 октября 2025
    Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути
    Арслан очень интересно проводит и рассказывает экскурсию. Подробно рассказал про колокольную и барабанную башни. После сходили погуляли по мусульманской улице.
    Вкусно поели. Была интересная история про местную лапшу. Далее зашли в местные сувениры, где немного поторговались. Арслан предупредил, что можно сбивать цену. Так же сходили после к местной художнице. Разрешили покалиграфить на чем угодно. Было занимательно. Прогулялись по стене и посмотрели на фонтаны с пагодой гусей. Однозначно рекомендую. Арслан открытый и чуткий. Если что может помочь главное - это озвучить.

  • Ю
    Юлия
    14 октября 2025
    Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути
    Экскурсия превзошла наши ожидания. Гид был знающим, все организовано четко. Очень насыщенно и интересно. Арслан не просто зачитывал сухие факты, а со знанием дела рассказывал о культуре, традициях и истории каждого места. Однозначно рекомендуем данную экскурсию!
  • Е
    Екатерина
    27 сентября 2025
    Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути
    Очень рекомендую экскурсию к посещению, если хотите познакомиться с городом. Наш экскурсовод Азим прекрасный гид, рассказал нам об истории Китая и города, мы осмотрели основные достопримечательности и прекрасно провели время. Огромное спасибо за душевный прием и отличное чувство юмора:-)
Ответы на вопросы от путешественников по Сиани в категории «Монастыри, церкви, храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиани
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути;
  2. Терракотовая армия, святыни и стена в Сиане;
  3. Сиань: улочки, вкусы и древние ремёсла.
Какие места ещё посмотреть в Сиани
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Городская стена Сианя.
Сколько стоит экскурсия по Сиани в январе 2026
Сейчас в Сиани в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 525. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Сиани (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 9 ⭐ отзывов, цены от $200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март