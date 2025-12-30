Индивидуальная
до 7 чел.
Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути
Узнайте, как Сиань стал центром мира: от шумных караванов до храмовых колоколов. Погрузитесь в историю и культуру этого уникального города
«Он помнит шум караванов и звон храмовых колоколов»
Завтра в 15:00
28 янв в 08:00
$200 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Терракотовая армия, святыни и стена в Сиане
Увидеть главные сокровища города за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Храм Да Цыэнь и пагода Даянь (2 ч)»
28 янв в 08:00
29 янв в 08:00
от $525 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Сиань: улочки, вкусы и древние ремёсла
Прогуляться по городу, где прошлое живёт в настоящем
Начало: В пределах Второй кольцевой дороги Сианя
28 янв в 08:00
29 янв в 08:00
от $410 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис30 декабря 2025Хороший набор достопримечательностей, везде понемногу прошлись, узнали основные моменты. Советую начинать маршрут с пагоды диких гусей, так как работает всего
- ААнтон20 ноября 2025Огромная благодарность гиду Азиму за прекрасную экскурсию по Сианю и к терракотовой армии! Всё было организовано на высшем уровне: интересный рассказ, комфортная логистика и потрясающая атмосфера. Азим — настоящий профессионал и увлеченный своим делом человек. Однозначно рекомендую!
- ЛЛана9 ноября 2025Вчера Арсалан провел для нас экскурсию по городу Сиань. Впечатления самые хорошие. Замечательный рассказ, очень структурированная и информативная лекция. Подробно
- YYuriy8 ноября 2025Азим организовал нам (3-е взрослых и 2 подростка) 2 экскурсии: обзорную по городу Сиань, а также в музей Теракотовой армии.
Очень
- ЕЕкатерина27 октября 2025Стань-просто невероятный город, он остался в нашем сердцем и хотелось бы вернуться в него когда-нибудь еще. Влюбил нас в город
- ООлег21 октября 2025Мы были с Арсланом на 2 экскурсиях, по городу и терракотовая армия. Нам очень понравилось. Арслан идеально знает как русский
- ЕЕлизавета19 октября 2025Арслан очень интересно проводит и рассказывает экскурсию. Подробно рассказал про колокольную и барабанную башни. После сходили погуляли по мусульманской улице.
- ЮЮлия14 октября 2025Экскурсия превзошла наши ожидания. Гид был знающим, все организовано четко. Очень насыщенно и интересно. Арслан не просто зачитывал сухие факты, а со знанием дела рассказывал о культуре, традициях и истории каждого места. Однозначно рекомендуем данную экскурсию!
- ЕЕкатерина27 сентября 2025Очень рекомендую экскурсию к посещению, если хотите познакомиться с городом. Наш экскурсовод Азим прекрасный гид, рассказал нам об истории Китая и города, мы осмотрели основные достопримечательности и прекрасно провели время. Огромное спасибо за душевный прием и отличное чувство юмора:-)
Ответы на вопросы от путешественников по Сиани в категории «Монастыри, церкви, храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиани
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Сиани
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Сиани в январе 2026
Сейчас в Сиани в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 525. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Сиани (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 9 ⭐ отзывов, цены от $200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март