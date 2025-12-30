читать дальше

до 5 часов. Мы на нее не успели, но все равно узнали про нее и потом вернулись сами. Возможно из-за небольшой спешки не чувствовалось сильной включенности гида. Арслан также ответил на вопросы по поводу Китая, его культуры и жителей. В целом, экскурсия понравилась. Также, людям не переносящим запах сигарет, рекомендую предупреждать гида и быть осторожнее с такси, так как китайцы курят везде. Арслан долго живёт в Китае, поэтому знает хорошо все на собственном опыте, поможет разобраться с возникшими сложностями и посоветовать места для отдыха. Также гид фотографировал рядом с достопримечательностями.