Терракотовая армия: тайны древнего Китая
Путешествие в мир терракотовых воинов, где раскроются тайны великого императора Цинь Шихуана и его удивительного наследия. Уникальный опыт ждет вас
Начало: От места вашего проживания
28 сен в 14:00
1 окт в 08:00
$200 за всё до 5 чел.
Великая терракотовая армия
Погрузитесь в мир древнего Китая и узнайте историю терракотовой армии. Уникальные воины, философия и культура ждут вас на этой экскурсии
27 сен в 14:00
28 сен в 09:00
$190 за всё до 6 чел.
Мусульманский квартал + башни Сианя
Погрузитесь в атмосферу древнего Сианя, посетив Мусульманский квартал и исторические башни. Узнайте об их значении и роли в современном мире
28 сен в 14:00
1 окт в 08:00
$200 за всё до 5 чел.
Терракотовая армия в Сиане
Погрузитесь в мир древнего Китая и узнайте, как император Цинь Шихуан создавал свою армию для загробного мира. Уникальная экскурсия для всех возрастов
27 сен в 09:00
28 сен в 09:00
$200 за всё до 5 чел.
