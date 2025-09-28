Индивидуальная
до 5 чел.
Терракотовая армия: тайны древнего Китая
Путешествие в мир терракотовых воинов, где раскроются тайны великого императора Цинь Шихуана и его удивительного наследия. Уникальный опыт ждет вас
Начало: От места вашего проживания
28 сен в 14:00
1 окт в 08:00
$200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сиань и его Терракотовая армия
Сиань - это место, где древняя история встречается с современностью. Прогуляйтесь по городской стене и откройте для себя тайны терракотовой армии
Начало: В центре города
6 ноя в 08:00
7 ноя в 08:00
$430 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Терракотовая армия в Сиане
Погрузитесь в мир древнего Китая и узнайте, как император Цинь Шихуан создавал свою армию для загробного мира. Уникальная экскурсия для всех возрастов
24 сен в 09:00
25 сен в 09:30
$200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Мусульманский квартал + башни Сианя
Погрузитесь в атмосферу древнего Сианя, посетив Мусульманский квартал и исторические башни. Узнайте об их значении и роли в современном мире
$200 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сиани в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиани
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Сиани в сентябре 2025
Сейчас в Сиани в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 4 экскурсии от 200 до 430. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Сиани (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 76 ⭐ отзывов, цены от $200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь