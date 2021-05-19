Полезная информация о Сиани
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Местное время в Сиани
04:4618
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇳 Китай
|Название города
|Сиань
|По-английски
|Xi'an
|Столица региона
|Сиань является столицей региона
|Население города
|6 501 190 чел.
|Аэропорты
|Сиань XIY, Сиань SIA
|Часовой пояс
|Asia/Shanghai
|Средняя высота
|416 м. от уровня моря
Где находится Сиань на карте
Сиань
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