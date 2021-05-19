Полезная информация о Сиани

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Местное время в Сиани
04:4618
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇳 Китай
Название городаСиань
По-английскиXi'an
Столица регионаСиань является столицей региона
Население города6 501 190 чел.
АэропортыСиань XIY, Сиань SIA
Часовой поясAsia/Shanghai
Средняя высота416 м. от уровня моря

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Сиань

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