Сиань: мощь Терракотовой армии и романтика дворца Хуацин
Увидеть, понять и почувствовать историю Китая
Эта программа — тщательно выстроенное погружение в многослойную историю Сианя.
От археологического величия Терракотовой армии до утончённой эстетики дворца Хуацин и масштабного театрального шоу «Песнь вечной печали» — каждый элемент маршрута раскрывает отдельный пласт китайской цивилизации.
В результате формируется цельное впечатление о Сиане как о городе, где история, культура и современное искусство существуют в едином пространстве.
Описание экскурсии
Вы посетите Терракотовую армию — одно из величайших археологических открытий 20 века, увидите уникальных воинов, созданных более двух тысяч лет назад, и узнаете о личности Цинь Шихуанди и его грандиозном замысле.
Затем отправитесь во дворец Хуацин — бывшую императорскую резиденцию у подножия горы Лишань. Среди садов, павильонов и термальных источников вы погрузитесь в атмосферу эпохи Тан и услышите знаменитую историю любви императора Сюаньцзуна и Ян Гуйфэй.
Завершением дня станет масштабное шоу «Песнь вечной печали». На фоне исторического дворца и горных пейзажей древняя легенда оживёт благодаря музыке, танцам, световым проекциям и водным эффектам. Это не просто спектакль, а эмоциональное путешествие, которое поможет по-новому взглянуть на историю Китая и почувствовать связь между прошлым и настоящим.
Во время экскурсии вы узнаете, как создавалась Терракотовая армия, как был устроен императорский двор эпохи Тан, почему история Ян Гуйфэй стала одной из самых известных легенд Китая и как современные художники и режиссёры переосмысляют события многовековой давности языком театра и технологий.
Организационные детали
С вами будет один из гидов-переводчиков нашей команды, каждый из которых прекрасно знаком с историей и культурой Китая
Мы будем передвигаться на автомобиле бизнес-класса или минивэне
Гид принимает юани или доллары — за экскурсию и билеты (билеты в дворец Хуацин — 20 долларов, в Терракотовую армию — 20 долларов, шоу — 80 долларов)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ван — ваша команда гидов в Сиани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 284 туристов
Я живу в Шанхае с 2020 года, отлично знаю язык и местные особенности — от древних храмов до модных кварталов. Мы с командой коллег помогаем русским путешественникам открывать нашу удивительную читать дальшеуменьшить
страну — Китай.
С удовольствием познакомим вас с достопримечательностями, традициями и культурой города.
Создаём индивидуальные программы: от классических туров до необычных маршрутов за кулисами туристических троп.
Помогаем с логистикой: трансфер, отели, рестораны, билеты. А ещё делимся лайфхаками, где попробовать настоящую китайскую кухню, где купить китайский чай и сувениры и многое другое.
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