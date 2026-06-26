Эта программа — тщательно выстроенное погружение в многослойную историю Сианя. От археологического величия Терракотовой армии до утончённой эстетики дворца Хуацин и масштабного театрального шоу «Песнь вечной печали» — каждый элемент маршрута раскрывает отдельный пласт китайской цивилизации. В результате формируется цельное впечатление о Сиане как о городе, где история, культура и современное искусство существуют в едином пространстве.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вы посетите Терракотовую армию — одно из величайших археологических открытий 20 века, увидите уникальных воинов, созданных более двух тысяч лет назад, и узнаете о личности Цинь Шихуанди и его грандиозном замысле.

Затем отправитесь во дворец Хуацин — бывшую императорскую резиденцию у подножия горы Лишань. Среди садов, павильонов и термальных источников вы погрузитесь в атмосферу эпохи Тан и услышите знаменитую историю любви императора Сюаньцзуна и Ян Гуйфэй.

Завершением дня станет масштабное шоу «Песнь вечной печали». На фоне исторического дворца и горных пейзажей древняя легенда оживёт благодаря музыке, танцам, световым проекциям и водным эффектам. Это не просто спектакль, а эмоциональное путешествие, которое поможет по-новому взглянуть на историю Китая и почувствовать связь между прошлым и настоящим.

Во время экскурсии вы узнаете, как создавалась Терракотовая армия, как был устроен императорский двор эпохи Тан, почему история Ян Гуйфэй стала одной из самых известных легенд Китая и как современные художники и режиссёры переосмысляют события многовековой давности языком театра и технологий.

Организационные детали