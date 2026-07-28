Нетуристический Сиань: аутентичные памятники и кварталы
Погрузиться в историю древней столицы Китая и познакомиться с её религиями
Есть китайская мудрость: «Лучше один раз пройти тысячу шагов, чем тысячу раз услышать рассказ». Мы пройдём по Сианю именно так — шаг за шагом открывая его историю.
Вас ждут городская стена, музей каллиграфии, старинные кварталы, мечеть, тибетский монастырь и знакомство с кухней Шэньси — без суеты и вдали от людных мест.
Описание экскурсии
8:30–9:30 — городская стена Сианя. Вы увидите панорамы города и услышите историю крепости эпохи Мин
10:00–11:30 — музей стел Бэйлинь. Посетите крупнейшее в Китае собрание каменных стел с древними надписями. Мы расскажем, как развивалась китайская письменность, познакомим с произведениями каллиграфов Янь Чжэньцина и Лю Гунцюаня и покажем памятники «Шитай Сяоцзин» и «Кайчэн Шицзин»
11:30–12:00 — улица Шуюаньмэнь. Прогуляемся по старинной улице с книжными лавками, мастерскими каллиграфии и магазинами художественных принадлежностей
12:00–13:30 — гастрономические кварталы. Вы сможете попробовать традиционные блюда кухни провинции Шэньси: суп с бараниной, лепёшки с говядиной, кунжутную лапшу и десерт цзэнгао
14:00–15:00 — мечеть Хуацзюэсян. Здесь исламская архитектура сочетается с традиционными китайскими павильонами и садами. Поговорим о распространении ислама по Великому шёлковому пути и роли мусульманской общины в истории Сианя
15:30–16:00 — монастырь Гуаньжэньсы. Вас ждут истории взаимодействия тибетской и ханьской культур
Организационные детали
Экскурсия проходит пешком и на метро
Включена страховка
С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Билет на городскую стену Сианя — 54 юаней (~$8) для взрослых, 27 юаней (~$4) для детей и студентов
Билет музей стел Бэйлинь — 65–85 юаней (~$9–$12)
Билет в мечеть Хуацзюэсян — 15–25 юаней (~$3–$4)
Питание и напитки
ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30 и 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
$237
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции метро «Юннинмэн»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30 и 10:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шура — ваша команда гидов в Сиани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 28 туристов
Я опытный русскоязычный и китайский гид, работаю с 2018 года. За это время я обслужил почти 2000 туристов из России и других стран. Я окончил университет иностранных языков, свободно говорю читать дальшеуменьшить
как на русском, так и на китайском языках. Составляю индивидуальный маршрут для каждого гостя, позволяя не только увидеть самые знаковые достопримечательности, но и глубже понять культуру и историю. Будь то групповой тур или индивидуальный маршрут, я предоставляю профессиональных русскоязычных гидов и организую эффективную и комфортную поездку.
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