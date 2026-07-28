Есть китайская мудрость: «Лучше один раз пройти тысячу шагов, чем тысячу раз услышать рассказ». Мы пройдём по Сианю именно так — шаг за шагом открывая его историю. Вас ждут городская стена, музей каллиграфии, старинные кварталы, мечеть, тибетский монастырь и знакомство с кухней Шэньси — без суеты и вдали от людных мест.

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Можно с детьми

Описание экскурсии

8:30–9:30 — городская стена Сианя. Вы увидите панорамы города и услышите историю крепости эпохи Мин

10:00–11:30 — музей стел Бэйлинь. Посетите крупнейшее в Китае собрание каменных стел с древними надписями. Мы расскажем, как развивалась китайская письменность, познакомим с произведениями каллиграфов Янь Чжэньцина и Лю Гунцюаня и покажем памятники «Шитай Сяоцзин» и «Кайчэн Шицзин»

11:30–12:00 — улица Шуюаньмэнь. Прогуляемся по старинной улице с книжными лавками, мастерскими каллиграфии и магазинами художественных принадлежностей

12:00–13:30 — гастрономические кварталы. Вы сможете попробовать традиционные блюда кухни провинции Шэньси: суп с бараниной, лепёшки с говядиной, кунжутную лапшу и десерт цзэнгао

14:00–15:00 — мечеть Хуацзюэсян. Здесь исламская архитектура сочетается с традиционными китайскими павильонами и садами. Поговорим о распространении ислама по Великому шёлковому пути и роли мусульманской общины в истории Сианя

15:30–16:00 — монастырь Гуаньжэньсы. Вас ждут истории взаимодействия тибетской и ханьской культур

Организационные детали

Экскурсия проходит пешком и на метро

Включена страховка

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы