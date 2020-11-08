Как добраться до Яньтая на самолёте
В Яньтае 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Yantai Laishan International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Яньтая
- Лайшань YNTYantai Laishan International Airport
Самые дешёвые билеты в Яньтай из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|08.11.2020
|из 🇨🇳Нанкина
|3 089
|1ч 30м
|10.11.2020
|из 🇨🇳Ханчжоу
|3 290
|2ч 10м
|28.10.2020
|из 🇨🇳Иньчуани
|4 686
|2ч 45м
|13.10.2020
|из 🇨🇳Шицзячжуана
|6 366
|1ч 30м
|14.10.2020
|из 🇨🇳Хуха-Хото
|7 008
|2ч
|10.02.2021
|из 🇯🇵Токио
|24 167
|14ч 45м (⇵2)
|02.11.2020
|из Сеула
|25 607
|1ч 20м
|07.05.2021
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|43 775
|42ч 10м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|146 250
|46ч 20м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇧🇩Дакки
|187 485
|42ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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