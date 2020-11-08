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Как добраться до Яньтая на самолёте

В Яньтае 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Yantai Laishan International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Яньтая

  1. Лайшань YNT
    Yantai Laishan International Airport

Самые дешёвые билеты в Яньтай из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
08.11.2020из 🇨🇳Нанкина3 0891ч 30м
10.11.2020из 🇨🇳Ханчжоу3 2902ч 10м
28.10.2020из 🇨🇳Иньчуани4 6862ч 45м
13.10.2020из 🇨🇳Шицзячжуана6 3661ч 30м
14.10.2020из 🇨🇳Хуха-Хото7 008
10.02.2021из 🇯🇵Токио24 16714ч 45м (⇵2)
02.11.2020из Сеула25 6071ч 20м
07.05.2021из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне43 77542ч 10м (⇵2)
29.10.2020из 🇷🇺Москвы146 25046ч 20м (⇵2)
01.11.2020из 🇧🇩Дакки187 48542ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

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