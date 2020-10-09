13 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Феодосия в блеске 19 века

Наш маршрут начнется на обзорной площадке с чудесным видом на Феодосию: здесь я расскажу о зарождении города и именах, которые он сменил за тысячелетия своей истории 📖. Затем прогуляемся по проспекту Айвазовского — сосредоточению роскошных дач-дворцов рубежа 19 — 20 веков. Вы увидите изящные особняки, которые столетие назад были центром общественной и культурной жизни Феодосии: дачи «Вилла», «Стамболе», «Милос» и «Виктория». И, конечно, узнаете об их прежних владельцах: незаурядных фабрикантах и политиках, оставивших след в истории Крыма.

Следами Айвазовского

Ни один город 🏙️ не связан с именем великого мариниста так, как Феодосия. У Картинной галереи Айвазовского мы поговорим о детстве, становлении и творчестве легендарного художника, его пути к славе и жизни в городе. Увидим фонтан ⛲, названный в его честь, и посетим его могилу. Вы узнаете, откуда взялся творческий псевдоним мастера и почему именно Айвазовского можно считать главным меценатом Феодосии.

Распутать клубок эпох в Старом городе

Из начала 20 века мы отправимся в глубину истории Феодосии: ее итальянскую, генуэзскую, османскую и даже античную эпохи. Вы увидите оставленную генуэзцами башню Константина 14 века, поднимитесь на гору Митридат — высочайшую точку старой части города. Осмотрите наследие османов: единственную сохранившуюся в Феодосии мечеть Муфти Джами и рынок рабов «Кан», где продали легендарную Роксолану, ставшую любимой женой султана Сулеймана. А Генуэзская крепость Каффа откроет для вас новый уровень Феодосии, ведь в основе оборонительной постройки 14 века — стены времен Римской империи.