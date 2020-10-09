13 отзывов оставили туристы

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Мозаика Феодосии

Сложить цельный и яркий образ города и проникнуться его многогранной историей на обзорной прогулке

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13 отзывов
ilya
ilya – Гид из Феодосии
Феодосия — город 🏙️, где руины Древнего Рима встречаются с постройками Османской империи, а богемные дворцы конца 19 века окружены пейзажами, вдохновившими Айвазовского.

На прогулке 👣 вам откроются все культурные слои города: от изящного фасада дачи «Милос» до рынка рабов и древних стен Генуэзской крепости.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Мозаика Феодосии
Мозаика Феодосии

Что вас ожидает

Феодосия в блеске 19 века
Наш маршрут начнется на обзорной площадке с чудесным видом на Феодосию: здесь я расскажу о зарождении города и именах, которые он сменил за тысячелетия своей истории 📖. Затем прогуляемся по проспекту Айвазовского — сосредоточению роскошных дач-дворцов рубежа 19 — 20 веков. Вы увидите изящные особняки, которые столетие назад были центром общественной и культурной жизни Феодосии: дачи «Вилла», «Стамболе», «Милос» и «Виктория». И, конечно, узнаете об их прежних владельцах: незаурядных фабрикантах и политиках, оставивших след в истории Крыма.

Следами Айвазовского
Ни один город 🏙️ не связан с именем великого мариниста так, как Феодосия. У Картинной галереи Айвазовского мы поговорим о детстве, становлении и творчестве легендарного художника, его пути к славе и жизни в городе. Увидим фонтан ⛲, названный в его честь, и посетим его могилу. Вы узнаете, откуда взялся творческий псевдоним мастера и почему именно Айвазовского можно считать главным меценатом Феодосии.

Распутать клубок эпох в Старом городе
Из начала 20 века мы отправимся в глубину истории Феодосии: ее итальянскую, генуэзскую, османскую и даже античную эпохи. Вы увидите оставленную генуэзцами башню Константина 14 века, поднимитесь на гору Митридат — высочайшую точку старой части города. Осмотрите наследие османов: единственную сохранившуюся в Феодосии мечеть Муфти Джами и рынок рабов «Кан», где продали легендарную Роксолану, ставшую любимой женой султана Сулеймана. А Генуэзская крепость Каффа откроет для вас новый уровень Феодосии, ведь в основе оборонительной постройки 14 века — стены времен Римской империи.

Начало и место завершения
🚩 Пр. Айвазовского, 47 Дача Стамболли (вход)
Мозаика Феодосии
Мозаика Феодосии
Мозаика Феодосии
Мозаика Феодосии
Мозаика Феодосии
Мозаика Феодосии
Мозаика Феодосии
Мозаика Феодосии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
ilya
ilya
В 2014 году началась история, которая изменила мою жизнь. Я приехал в Крым и даже не мог подумать о том, что решу остаться здесь жить! Сейчас я работаю проректором по воспитательной работе и старшим преподавателем кафедры общественных наук и социально-культурного сервиса Феодосийской финансово-экономической академии. Буду рад открыть для вас древнюю и многогранную Феодосию.
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13 отзывов оставили туристы

9 октября 2020
Замечательная экскурсия. Разноплановая, увлекательная. Великолепный гид!
20 сентября 2020
Очень интересная, эмоционально окрашенная, насыщенная, включающая, экскурсия! Спасибо🙏
11 сентября 2020
Гид Илья любит Феодосию. Обладает хорошими знаниями по истории. Дружелюбен, речь поставлена. Немного патриотически предвзят, от этого снижается академичность, но все равно интересно!
1 сентября 2020
Мне понравилось.
27 августа 2020
Илья отличный рассказчик, экскурсия изумительная
23 августа 2020
Огромное спасибо Илье! Экскурсия была очень интересная . Время прошло незаметно, Феодосия для нас оказалась необычайно интересным городом с богатейшей историей. Илья- великолепный знаток и очень хороший рассказчик. Ничего пересказывать не буду- надо брать экскурсию, и вы полюбите этот город. Вас ждёт просто интеллектуальное наслаждение.
20 августа 2020
Очень понравилась экскурсия! Мы всегда в новых городах ищем именно пешие маршруты, так как интересно больше узнать о зданиях, тайных уголочках, куда туристов на автобусе не завезут. Очень рады, что нашли Илью. За три часа он рассказал столько всего и показал столько архивных фото, что трудно было поверить: все это - о небольшом городе. Советую!
15 августа 2020
Илья отлично провёл экскурсию. Получить проректора в качестве гида - большая удача. Богатые знания, легкая подача, интересные рассказы. Нам очень понравилось!
8 августа 2020
Захватывающее повествование ярких событий истории древнего города. Особенно приятно, что Илья-истинный патриот города, это всегда впечатляет. Интересно будет не только взрослым, но и детям.
31 июля 2020
Великолепная, интересная, насыщенная экскурсия! Замечательный гид, очень полная подача материала с показом фотографий объектов в разные времена. Маршрут экскурсии построен правильно, впечатления нарастают и внимание не теряется ни на минуту. Все прошло на "одном дыхании", 3, 5 часа и пройденные километры по городу Феодосии пролетели незаметно, только пожав руку нашему гиду по окончании экскурсии мы почувствовали усталость ))) Огромная благодарность Илье за его знания, эрудицию, погружение в материал, за желание его слушать еще и еще. СПАСИБО огромное. Обязательно воспользуемся вашими услугами в следующий раз, будем рекомендовать друзьям.
30 июля 2020
Глубокие знания. Материал насыщенный, подан легко и интересно. Экскурсию рекомендую и взрослым, и детям. Мы были группой с детьми 12-13 лет. 3 часа пролетели с удовольствием и пользой!
17 июля 2020
Интересно, познавательно, эмоционально. Твердая пятерка !
13 июля 2020
Спасибо Илье за прекрасный рассказ о Феодосии. Время пролетело незаметно, так как рассказ гида был увлекателен и познавателен. Интересный материал плюс хорошее настроение- и успех экскурсии обеспечен. Процветания Крыму! И удачи Вам, Илья!

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