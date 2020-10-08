11 отзывов оставили туристы

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Семь чудес Киммерии

Исследовать из Феодосии самые интересные места Крыма с эстетических и исторических ракурсов

5
11 отзывов
ilya
ilya – Гид из Феодосии
Гора Узун-Сырт и вулкан Кара-Даг, храм Святого Ильи и виноградники, мыс Меганом, Судакская Генуэзская крепость и Новый Свет — вот семь сокровищ, которые украсят ваше путешествие по Крыму.

Я познакомлю вас с редкими природными памятниками и историей 📖 тысячелетней обители, объясню, в чем уникальность Судакской крепости, а также расскажу о винных традициях и загадочных местах силы.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 900 ₽ за экскурсию

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Семь чудес Киммерии
Семь чудес Киммерии

Что вас ожидает

Горы и вулканы Юго-Восточного Крыма
Рассматривая гору Узун-Сырт, или «Длинная спина», вы узнаете о редких аэродинамических условиях для полетов, благодаря которым она стала колыбелью отечественного планеризма. А затем оцените впечатляющие виды панорамы Коктебеля и потухшего вулкана Кара-Даг.

Тысячелетний храм и винная история 📖 края
По живописной горной дороге проедете мимо горного хребта Эчки-Дага, по Отузской и Айванской долинам в юго-восточном направлении — в Солнечную Долину, где посетите храм Святого Ильи и познакомитесь с его тысячелетней историей. Осмотрите знаменитые подвалы винзавода «Архадерессе». Кроме того, по пути вам встретятся славные виноградники, которые станут поводом поговорить об истории виноградарства и виноделия на крымской земле.

Место силы и средневековая крепость
На загадочном мысе Меганом вы услышите о засекреченном объекте во времена СССР и месте силы, о воздействии которого давно ходят легенды. Прикоснувшись к мистике, двинетесь в сторону Судака, где откроете историю его главной достопримечательности 🏛️ — Судакской Генуэзской крепости — и поймете, в чем уникальность этого монументального сооружения.

Новый Свет — жемчужина Киммерии
В завершение вы побываете в необыкновенном крымском уголке, где полюбуетесь причудливыми формами окружающих гор ⛰️ и прибрежными скалистыми мысами, омываемыми водами трёх живописных бухт. Бухты отличаются фантастической формой и кажутся разноцветными, за что и получили названия — Зелёная, Синяя, Голубая. Я расскажу о заводе игристых вин, основанном князем Галициным более 120 лет назад, напитке, получившем Гран-при на всемирной выставке в Париже в 1900 году и особой странице жизни Нового Света. И, конечно, вы пройдете по Царской тропе, или Тропе Галицына, с которой открываются фантастические панорамы.

Организационные детали

  • В программу можно добавить посещение некоторых объектов, продолжительность поездки при этом увеличится
  • Дополнительные расходы: аренда транспорта — 3600 р. ; входные билеты 🎫 в Генуэзскую крепость — 200 р. /человека, на тропу Галицина — 100 р., посещение завода Солнечная долина — 300 р., 350 р. за дегустацию обычных вин и 950 р. — за дегустацию марочных
Семь чудес Киммерии
Семь чудес Киммерии
Семь чудес Киммерии
Семь чудес Киммерии
Семь чудес Киммерии
Семь чудес Киммерии
Семь чудес Киммерии
Семь чудес Киммерии
Семь чудес Киммерии
Семь чудес Киммерии
Семь чудес Киммерии
Семь чудес Киммерии
Семь чудес Киммерии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
ilya
ilya
В 2014 году началась история, которая изменила мою жизнь. Я приехал в Крым и даже не мог подумать о том, что решу остаться здесь жить! Сейчас я работаю проректором по воспитательной работе и старшим преподавателем кафедры общественных наук и социально-культурного сервиса Феодосийской финансово-экономической академии. Буду рад открыть для вас древнюю и многогранную Феодосию.
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11 отзывов оставили туристы

8 октября 2020
Добрый день дорогие друзья! Гид у нас был просто великолепный! Хорошо знающий тему, широко эрудированный, увлеченный (а это много значит) и внимательный к своим экскурсантам. Илья из обычного будничного дня сделал нам праздник! Феодосию и её окрестности мы не знали совсем, т. к. приехали сюда впервые. Она оказалась для нас открытием. Несомненно приедем сюда еще не единожды. Феодосия и её окрестности удивительно красивы и осенью, а умение Ильи подать эту красоту, заострить наше внимание на самых выигрышных видах, обратить внимание на то, что без него могли бы пропустить, это дорогого стоит. Как уже написал выше, приедем сюда ещё не единожды. Так что спасибо Илье за полученную радость от встречи с семью чудесами Киммерией. И спасибо Команде Трипстера за то, что предоставили такую возможность. С уважением, Павел и Ольга
Илья
17 сентября 2020
Илья, спасибо Вам за прекрасную экскурсию по Крыму, за яркие впечатления, за очень интересный рассказ, за Ваш труд по подбору наглядных материалов к экскурсии, за доброе и ответственное отношение к клиентам! День, проведенный с Вами, был самым самым интересным и запоминающимся за весь отпуск! Спасибо Вам! Ярких и теплых воспоминаний хватит на весь год!
15 сентября 2020
Замечательный, знающий своё дело и историю гид. Интересный маршрут, охватывающий целый регион. Много для нас новых мест. Мы провели незабываемый день, обогатились знаниями и впечатлениями. Спасибо!
9 сентября 2020
Всем доброе время суток! Хотим сказать большое спасибо нашему гиду Илье! Он с любовью рассказывал о достопримечательностях Крыма. У него очень хорошо поставлена речь. Все услышанное доступно и понятно. Мы узнали много интересных исторических фактах. Побывали в сказочных уголках Крыма. Профессиональное отношение к своей работе и большая доброжелательность к нам клиентам делает путешествие незабываемым. Экскурсия прошла на ура!!! Большое ему спасибо еще раз!!!
8 сентября 2020
Отличная экскурсия, рекомендую
15 августа 2020
Потрясающая экскурсия! Илья — великолепный гид, чудесно знающий тему и умеющий ей увлечь, широко эрудированный, умеющий доступно подать материал. Не смотря на то, что в своё время мы не единожды бывали в Крыму, этот замечательный край в рассказах Ильи оказался открытием — столько новой информации получили. Экскурсия прекрасная! Логично выстроенный и разнообразный материал — от истоков Крыма к современности, умение выбрать локации с наиболее выигрышными пейзажами, ориентированность на комфорт экскурсанта, его желания и возможности. Всё это делает экскурсию незабываемой и позволяет влюбиться в Крым ещё раз!
12 августа 2020
Всё прошло великолепно. Всем советуем. Масса положительных эмоций!)))
31 июля 2020
Экскурсия 31 июля, контингент туристов не был в пределах нормы. Вывод: успешность экскурсии зависит от личности экскурсовода. Илья как человек - на 5!
30 июля 2020
Илья, спасибо! Отличная экскурсия. Очень увлекательно и познавательно.
21 июля 2020
Мы были на экскурсии «Семь чудес Киммерии» 20 июля 2020года с замечательным гидом Ильей, очень интересно, познавательно, увлекательно, узнали много интересных фактов для себя, по ходу экскурсии в связи с разными обстоятельствами вносились изменения, в том числе и по нашим пожеланиям, но Илья всё устроил максимально удобно и комфортно! Всем рекомендую! Путешествуйте по Крыму, открывайте для себя новые удивительные места, а Илья вам поможет максимально увлекательно!!!!
12 июля 2020
Прекрасный экскурсовод! Очень интересно рассказывал) места, в которых побывали, просто волшебные! Масса впечатлений! Огромное спасибо)

ilya проводит ещё 1 экскурсию

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