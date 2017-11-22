Варадеро — лучший курорт Кубы, не знающий плохой погоды

Варадеро – наиболее знаменитый курорт Кубы, который славится своими «белыми» пляжами, лазурными водами Атлантического океана. Именно за это местные пляжи почетно входят в тройку самых чистых пляжей мира. Песчаные пляжи, которые расположились на 20-километровой косе, богаты роскошными отелями от самых известных и почитаемых гостиничных сетей.

Приезжают сюда круглый год, ведь благодаря удачному расположению Варадеро не знает, что такое плохая погода. Коралловые рифы оберегают побережье от штормов.

Отели в Варадеро

Отели тут, как уже упоминалось, отличаются отличным сервисом. Тут несколько десятков гостиниц высшего уровня, а все местное население, такое ощущение, занято обслуживанием туристов. Люди приветливые и улыбчивые, создается приятное ощущение от гостеприимности.

Как добраться до курорта

Добираться в Варадеро не проблематично – он расположен в 120 км от столицы страны – Гаваны. От ближайшего аэропорта можно добраться сюда на такси.

Куда сходить и что посмотреть в Варадеро

Ночная жизнь на Кубе, и в частности в Варадео, бьет ключом – местные дискотеки и клубы приветливо открывают свои двери посетителям и готовы обслуживать их до самого утра.

Кроме пляжей и дискотек в Варадео доступно множество достопримечательностей. Для детей и молодежи самое популярное место – это дельфинарий. Он находится на окраине Варадеро, и тут можно быть не только зрителем, а и полноценным участником действа! После представления посетителям дается не менее 20 минут на то, чтоб поплавать и пофотографироваться вместе с дельфинами. А после этого можно еще прокататься верхом на лошадях.

Также можно сходить в парк Хосоне, который существует уже больше полувека и богат тропическими цветами и растениями. Помимо того, тут можно увидеть настоящих попугаев Ара. С берега на берег тут перекинуты мостики, а под ними плавают гуси.

Любителям сладкого и просто интересующимся туристам предложат посетить сахарную фабрику. Тут вам поведают историю культуры выращивания тростника, дадут попробовать напиток из него. Также вы побываете на плантациях и сможете сами посмотреть, как делается сахар.

Интересные факты в видео о Варадеро