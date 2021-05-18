Полезная информация о Варадеро
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Местное время в Варадеро
16:4859
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇺 Куба
|Название города
|Варадеро
|По-английски
|Varadero
|Статья о городе
|Статья о Варадеро
|Население города
|20 000 чел.
|Аэропорт
|Варадеро VRA
|Часовой пояс
|America/Havana
|Средняя высота
|8 м. от уровня моря
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