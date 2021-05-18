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Местное время в Варадеро
16:4859
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇺 Куба
Название городаВарадеро
По-английскиVaradero
Статья о городеСтатья о Варадеро
Население города20 000 чел.
АэропортВарадеро VRA
Часовой поясAmerica/Havana
Средняя высота8 м. от уровня моря

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Варадеро
Варадеро — лучший курорт Кубы, не знающий плохой погоды

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Изучить все грани города на объемной экскурсии по ключевым памятникам и нетуристическим уголкам
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