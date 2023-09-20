Индивидуальная
Вкусная Рига: кулинарное путешествие и историческая прогулка
Погрузитесь в мир латвийских вкусов и ароматов с экскурсией Вкусная Рига. Исследуйте исторические уголки города и насладитесь уникальными блюдами
Начало: Домская площадь у входа в Домский собор
Расписание: Каждый день. Возможно договориться о времени, но не позднее 15:00
6 июн в 10:00
9 июн в 12:00
€80 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Вечерняя Рига: историческая прогулка по живописным уголкам
Исследуйте вечернюю Ригу в компании опытного гида, который раскроет секреты и легенды старинных улиц
Начало: У памятника Свободы с тыльной стороны
Расписание: 14:00, 16:00
9 июн в 12:00
10 июн в 12:00
€80 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия: Юрмала - жемчужина курортной Риги
Погрузитесь в атмосферу Юрмалы, где каждый уголок наполнен историей и красотой прибрежного курорта
Начало: Рига, центральный ж/д вокзал
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Завтра в 09:00
6 июн в 09:00
€70 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Кемери - курорт с историей
Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Завтра в 17:00
6 июн в 09:00
€75 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Прогулка по бульварному кольцу Риги
Начало: Театр Национальной оперы, Аспазияс бульвар, 3
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Завтра в 09:00
6 июн в 09:00
€55 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- TTanya20 сентября 2023Гид замечательный, еда очень вкусная! Потрясающий рынок! Хотелось бы больше услышать о национальной кухне.
- JJevgenia27 марта 2022Отличные впечатления! Нам очень не повезло с погодой, но несмотря ни на что Лия провела с нами великолепную прогулку! Спасибо огромное!
- YYana8 февраля 2020Это лучшая экскурсия, которую я заказывала! Лия провела нас по старому городу, по моей просьбе мы посидели и погрелись в кафе,
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Музей оккупации Латвии»
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