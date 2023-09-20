Музей оккупации Латвии – экскурсии в Риге

Найдено 5 экскурсий в категории «Музей оккупации Латвии» в Риге на русском языке, цены от €55. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Вкусная Рига
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
Вкусная Рига: кулинарное путешествие и историческая прогулка
Погрузитесь в мир латвийских вкусов и ароматов с экскурсией Вкусная Рига. Исследуйте исторические уголки города и насладитесь уникальными блюдами
Начало: Домская площадь у входа в Домский собор
Расписание: Каждый день. Возможно договориться о времени, но не позднее 15:00
6 июн в 10:00
9 июн в 12:00
€80 за человека
Вечерняя Рига
Пешая
2 часа
10 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Вечерняя Рига: историческая прогулка по живописным уголкам
Исследуйте вечернюю Ригу в компании опытного гида, который раскроет секреты и легенды старинных улиц
Начало: У памятника Свободы с тыльной стороны
Расписание: 14:00, 16:00
9 июн в 12:00
10 июн в 12:00
€80 за человека
Город-курорт Юрмала
Пешая
На автобусе
3 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия: Юрмала - жемчужина курортной Риги
Погрузитесь в атмосферу Юрмалы, где каждый уголок наполнен историей и красотой прибрежного курорта
Начало: Рига, центральный ж/д вокзал
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Завтра в 09:00
6 июн в 09:00
€70 за экскурсию
Кемери - курорт с историей
Пешая
На автобусе
3 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Кемери - курорт с историей
Начало: По желанию туриста может быть Рига или Юрмала
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Завтра в 17:00
6 июн в 09:00
€75 за экскурсию
Прогулка по бульварному кольцу Риги
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Прогулка по бульварному кольцу Риги
Начало: Театр Национальной оперы, Аспазияс бульвар, 3
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Завтра в 09:00
6 июн в 09:00
€55 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tanya
    20 сентября 2023
    Вкусная Рига
    Гид замечательный, еда очень вкусная! Потрясающий рынок! Хотелось бы больше услышать о национальной кухне.
  • J
    Jevgenia
    27 марта 2022
    Вечерняя Рига
    Отличные впечатления! Нам очень не повезло с погодой, но несмотря ни на что Лия провела с нами великолепную прогулку! Спасибо огромное!
  • Y
    Yana
    8 февраля 2020
    Вкусная Рига
    Это лучшая экскурсия, которую я заказывала! Лия провела нас по старому городу, по моей просьбе мы посидели и погрелись в кафе,
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    она рассказывала настолько естественно и не «заучено», что это было похоже как-будто я приехала к подруге и она рассказывала про свой город))) История была живая, с вопросами-ответами-советами. Без сложных имён, как иногда рассказывают экскурсоводы с академической, лекционной подачей. Очень рекомендую! И все честно по цене (а то некоторые пишут типа 10€, а потом «то» не входит, водителю доплати 10€, вход платный, мы круг прошли больше, давайте ещё по 5€). Плюс с оплаты экскурсии она купила нам сыра, рыбу и пиво на дегустацию, а это по меньшей мере 5€!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Музей оккупации Латвии»

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  1. Вкусная Рига
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  4. Кемери - курорт с историей
  5. Прогулка по бульварному кольцу Риги
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Старый город
  4. Домский собор
  5. Турайда
  6. Домской Собор
  7. Дом Черноголовых
  8. Рижская Ратуша
  9. Домская площадь
  10. Видземская Швейцария
Сколько стоит экскурсия по Риге в июне 2025
Сейчас в Риге в категории "Музей оккупации Латвии" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 55 до 80. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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