4 отзыва оставили туристы

Лучшее время для костюмированной фотопрогулки в Риге - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а световой день длинный, что позволяет сделать больше качественных фотографий. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, прогулка также будет приятной, хотя возможны дожди и прохладные дни. Зимой, с ноября по март, мероприятие можно провести, но стоит учитывать холод и короткий световой день, что может ограничить возможности для фотосессии.

На улицах Риги, в центре старого города, снимали эпизоды советского телефильма про знаменитого сыщика.Бейкер-стрит, где жили Холмс и Ватсон, находится именно здесь, как и многие другие места "викторианского Лондона", узнаваемые

по кадрам киноленты. Примерьте образы современников легендарного детектива или даже самого Шерлока, прогуляйтесь в самом сердце Риги, а профессиональный фотограф запечатлеет вас на камеру. Прогулка по рижской Бейкер-стрит, дворик с дверью в квартиру сыщика под номером 221B, места из серий "Знакомство" и "Кровавая надпись". Знакомство с Домским собором, Рижской биржей, Памятником свободы и другими достопримечательностями. Перед началом прогулки в костюмерной, расположенной в центре города, облачитесь в наряды викторианской эпохи и отправитесь гулять по старой Риге. Профессиональный фотограф не только расскажет про места, связанные с телефильмом, но и подскажет, как лучше позировать. Возможна фотосессия в уютных рижских кафе, стилизованных под нужную эпоху. Погружение в мир Шерлока Холмса и игра на камеру. В течение 10 рабочих дней после прогулки получите около 100 обработанных фотографий

Описание фото-прогулки

По следам Шерлока Холмса

Вы прогуляетесь по рижской Бейкер-стрит и зайдёте во дворик, где прячется дверь в квартиру сыщика под номером 221B — я расскажу, что находится за ней на самом деле. Увидите, где обнаружили тело Стэнджерсона в серии «Знакомство», заглянете в сквер, где разоблачили героя Николая Караченцева в серии «Кровавая надпись», и попутно познакомитесь с самыми знаковыми местами старой Риги — посмотрите на Домский собор, Рижскую биржу, Памятник свободы и другие интересные достопримечательности.

Антуражные фото

Перед началом прогулки в настоящей костюмерной, расположенной в центре города, вы облачитесь в наряды викторианской эпохи и отправитесь гулять по старой Риге. Я профессионально занимаюсь фотографией и не только расскажу вам про места, связанные с телефильмом, но и всегда смогу подсказать вам, как лучше позировать. Если мы оговорим это заранее, фотопрогулка пройдёт не только на улицах города, но и в каком-нибудь из уютных рижских кафе, интерьер которых стилизован под нужную нам эпоху. Вы сможете погрузиться в мир Шерлока Холмса и капельку поиграть на камеру.

Организационные детали

В течении 10 рабочих дней после прогулки вы получите около 100 обработанных фотографий и в качестве бонуса – короткое смонтированное видео для ваших соцсетей