4 отзыва оставили туристы

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Костюмированная фотопрогулка «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

Посетить места съёмок знаменитого телефильма и сфотографироваться в образе его героев

  • 📷Для любителей фотосессий
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 2 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в Старом городе
  • Договориться о времени

185 за экскурсию

У фотографа на этой прогулке4 отзыва
4.75
Dinara
Задать вопросОбычно отвечает за 21 ч.
Dinara – Гид в Риге
На улицах Риги, прямо в центре старого города снимали эпизоды советского телефильма про всеми любимого сыщика.

Поэтому Бейкер-стрит, где жили Холмс и Ватсон, находится именно здесь, как и многие другие места «викторианского Лондона», узнаваемые по кадрам киноленты.

Вы примерите на себя образы современников легендарного детектива или даже самого Шерлока, погуляете в самом сердце Риги, а я смогу запечатлеть вас на камеру.
Костюмированная фотопрогулка «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Костюмированная фотопрогулка «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

Что вас ожидает

По следам Шерлока Холмса
Вы прогуляетесь по рижской Бейкер-стрит и зайдёте во дворик, где прячется дверь в квартиру сыщика под номером 221B — я расскажу, что находится за ней на самом деле. Увидите, где обнаружили тело Стэнджерсона в серии «Знакомство», заглянете в сквер, где разоблачили героя Николая Караченцева в серии «Кровавая надпись», и попутно познакомитесь с самыми знаковыми местами старой Риги — посмотрите на Домский собор, Рижскую биржу, Памятник свободы и другие интересные достопримечательности.

Антуражные фото
Перед началом прогулки в настоящей костюмерной, расположенной в центре города, вы облачитесь в наряды викторианской эпохи и отправитесь гулять по старой Риге. Я профессионально занимаюсь фотографией и не только расскажу вам про места, связанные с телефильмом, но и всегда смогу подсказать вам, как лучше позировать. Если мы оговорим это заранее, фотопрогулка пройдёт не только на улицах города, но и в каком-нибудь из уютных рижских кафе, интерьер которых стилизован под нужную нам эпоху. Вы сможете погрузиться в мир Шерлока Холмса и капельку поиграть на камеру.

Организационные детали

В течении 10 рабочих дней после прогулки вы получите около 100 обработанных фотографий

Костюмированная фотопрогулка «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Костюмированная фотопрогулка «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Костюмированная фотопрогулка «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Костюмированная фотопрогулка «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Костюмированная фотопрогулка «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Костюмированная фотопрогулка «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Костюмированная фотопрогулка «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Костюмированная фотопрогулка «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Костюмированная фотопрогулка «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Костюмированная фотопрогулка «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Костюмированная фотопрогулка «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Костюмированная фотопрогулка «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Костюмированная фотопрогулка «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Костюмированная фотопрогулка «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала в Старом городе.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Dinara
Dinara
Я живу в Риге и люблю нестандартный отдых и интересные места. Я знаю много нетуристических мест. Я знаю, где вкусно поесть, что интересного посмотреть, куда поехать отдохнуть и что купить. Я помогу вам спланировать ваш отдых в Риге, Латвии и Прибалтике. Составлю подробный план поездки и подберу жилье, а, при необходимости, могу поехать вместе с вами. Найду, где провести веселый праздник; помогу с организацией. Я фотограф и могу делать для вас красивые живые фотографии вашего путешествия.
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4 отзыва оставили туристы

1 сентября 2019
Чудесная экскурсия для любителей фотосессии.
23 августа 2019
Динара просто сокровище !!! Для меня, обожающей Шерлока Холмса в постановке Масленникова, эта фото прогулка оказалась очень приятным подарком. Это не экскурсия - если вам нужны исторически факты, детали и подробности, то лучше выберите традиционный вариант экскурсии. А это - увлекательное путешествие, после которого остаются очень красивые фото как нельзя лучше передающие и атмосферу прекрасной Риги и наше настроение. Спасибо огромное, рекомендуем от всего сердца!
26 июня 2019
Великолепная экскурсия с замечательным гидом, необычные костюмы, интересные образы. Огромное спасибо Динаре за это путешествие. Узнала много нового и интересного. 👍👏
16 апреля 2019
Если Вы хотите не просто погулять по знаковым местам в Риге, но и получить на память красивые фото, то Динара - лучший мастер! Я искала что-то неординарное, необычное, нескучное для второго выходного дня в Риге и наткнулась на костюмированную фотопрогулку. Наша прогулка началась с костюмерной, где внимательная и увлечённая своим хобби миссис Хадсон подобрала нам образы. Динара рассказала нам о местах съёмок фильма и провела для нас красивую фотосессию. Я рекомендую! Скучно точно не будет!

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