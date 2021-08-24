4 отзыва оставили туристы

Костюмированная фотопрогулка «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Погрузитесь в атмосферу викторианской эпохи на костюмированной фотопрогулке по Риге, следуя по стопам Шерлока Холмса и доктора Ватсона
На улицах Риги, в центре старого города, снимали эпизоды советского телефильма про знаменитого сыщика.
Бейкер-стрит, где жили Холмс и Ватсон, находится именно здесь, как и многие другие места "викторианского Лондона", узнаваемые читать дальшеуменьшить
по кадрам киноленты.
Примерьте образы современников легендарного детектива или даже самого Шерлока, прогуляйтесь в самом сердце Риги, а профессиональный фотограф запечатлеет вас на камеру.
Прогулка по рижской Бейкер-стрит, дворик с дверью в квартиру сыщика под номером 221B, места из серий "Знакомство" и "Кровавая надпись". Знакомство с Домским собором, Рижской биржей, Памятником свободы и другими достопримечательностями.
Перед началом прогулки в костюмерной, расположенной в центре города, облачитесь в наряды викторианской эпохи и отправитесь гулять по старой Риге.
Профессиональный фотограф не только расскажет про места, связанные с телефильмом, но и подскажет, как лучше позировать. Возможна фотосессия в уютных рижских кафе, стилизованных под нужную эпоху. Погружение в мир Шерлока Холмса и игра на камеру. В течение 10 рабочих дней после прогулки получите около 100 обработанных фотографий
📸 Уникальные фотографии в костюмах викторианской эпохи
🏙 Прогулка по историческим местам Риги
🎬 Посещение мест съёмок культового фильма
🕵️♂️ Погружение в атмосферу Шерлока Холмса
📚 Интересные истории и факты о Риге
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для костюмированной фотопрогулки в Риге - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а световой день длинный, что позволяет сделать больше качественных фотографий. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, прогулка также будет приятной, хотя возможны дожди и прохладные дни. Зимой, с ноября по март, мероприятие можно провести, но стоит учитывать холод и короткий световой день, что может ограничить возможности для фотосессии.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Домский собор
Рижская биржа
Памятник свободы
Бейкер-стрит
Сквер
Описание фото-прогулки
По следам Шерлока Холмса
Вы прогуляетесь по рижской Бейкер-стрит и зайдёте во дворик, где прячется дверь в квартиру сыщика под номером 221B — я расскажу, что находится за ней на самом деле. Увидите, где обнаружили тело Стэнджерсона в серии «Знакомство», заглянете в сквер, где разоблачили героя Николая Караченцева в серии «Кровавая надпись», и попутно познакомитесь с самыми знаковыми местами старой Риги — посмотрите на Домский собор, Рижскую биржу, Памятник свободы и другие интересные достопримечательности.
Антуражные фото
Перед началом прогулки в настоящей костюмерной, расположенной в центре города, вы облачитесь в наряды викторианской эпохи и отправитесь гулять по старой Риге. Я профессионально занимаюсь фотографией и не только расскажу вам про места, связанные с телефильмом, но и всегда смогу подсказать вам, как лучше позировать. Если мы оговорим это заранее, фотопрогулка пройдёт не только на улицах города, но и в каком-нибудь из уютных рижских кафе, интерьер которых стилизован под нужную нам эпоху. Вы сможете погрузиться в мир Шерлока Холмса и капельку поиграть на камеру.
Организационные детали
В течении 10 рабочих дней после прогулки вы получите около 100 обработанных фотографий и в качестве бонуса – короткое смонтированное видео для ваших соцсетей
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старом городе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Динара — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 4 часа 50 минут
Провела экскурсии для 22 туристов
Я живу в Риге и люблю нестандартный отдых и интересные места. Я знаю много нетуристических мест. Я знаю, где вкусно поесть, что интересного посмотреть, куда поехать отдохнуть и что купить. читать дальшеуменьшить
Я помогу вам спланировать ваш отдых в Риге, Латвии и Прибалтике. Составлю подробный план поездки и подберу жилье, а, при необходимости, могу поехать вместе с вами. Найду, где провести веселый праздник; помогу с организацией. Я фотограф и могу делать для вас красивые живые фотографии вашего путешествия.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
2
3
–
2
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1
–
Л
Люда
Экскурсия очень необычная!! Мы познакомились с чудесными людьми! С Надей -дизайнером по историческим костюмам и совершенным профессионалом в своём деле. И конечно с Динарой-нашим гидом и замечательным фотографом. Переодевались шумно читать дальшеуменьшить
и очень весело. За несколько минут наша небольшая группа из 6 человек превратилась из обычных туристов в шортах и с рюкзаками в леди и джентельменов. Движения стали элегантнее, голоса тише… Обмахиваясь веерами стали флиртовать с собственными мужьями)) Это было полное погружение в другую эпоху. Мы гуляли по городу и парку, сидели в кафе, слушали интересные истории!! Невероятное ощущение!! Мы получили массу удовольствия и просто супер классные фотографии!!! Советую всем!
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М
Марина
Если Вы хотите не просто погулять по знаковым местам в Риге, но и получить на память красивые фото, то Динара - лучший мастер! Я искала что-то неординарное, необычное, нескучное для второго читать дальшеуменьшить
выходного дня в Риге и наткнулась на костюмированную фотопрогулку. Наша прогулка началась с костюмерной, где внимательная и увлечённая своим хобби миссис Хадсон подобрала нам образы. Динара рассказала нам о местах съёмок фильма и провела для нас красивую фотосессию. Я рекомендую! Скучно точно не будет!
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А
Анастасия
Динара просто сокровище!!! Для меня, обожающей Шерлока Холмса в постановке Масленникова, эта фото прогулка оказалась очень приятным подарком. Это не экскурсия - если вам нужны исторически факты, детали и подробности, читать дальшеуменьшить
то лучше выберите традиционный вариант экскурсии. А это - увлекательное путешествие, после которого остаются очень красивые фото как нельзя лучше передающие и атмосферу прекрасной Риги и наше настроение. Спасибо огромное, рекомендуем от всего сердца!
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Ю
Юлия
Это просто нечто! Обожаю Шерлока Холмса и не думала что смогу прочувствовать эту эпоху реально на себе) Но с костюмированной фотосессией от Динары - это вышло даже круче мне ожидалось) Рекомендую однозначно!)
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О
Ольга
Великолепная экскурсия с замечательным гидом, необычные костюмы, интересные образы. Огромное спасибо Динаре за это путешествие. Узнала много нового и интересного. 👍👏
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T
Tatjana.Smeretkina
Откровенно говоря лично мне бонус в качестве видеонарезки понравился больше чем сами фотографии. Хотя, наверное, стоит сделать скидку на ливень во время прогулки. Эту съемку заказывала не для себя, так что моё мнение здесь второстепенно. Связь с организатором, подготовка для костюмированной прогулки, общение во время фотосессии, рассказы о местах съемок и фрагменты из "Шерлока" на месте- 100% хорошо.
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