4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

По следам Шерлока Холмса

Вы прогуляетесь по рижской Бейкер-стрит и зайдёте во дворик, где прячется дверь в квартиру сыщика под номером 221B — я расскажу, что находится за ней на самом деле. Увидите, где обнаружили тело Стэнджерсона в серии «Знакомство», заглянете в сквер, где разоблачили героя Николая Караченцева в серии «Кровавая надпись», и попутно познакомитесь с самыми знаковыми местами старой Риги — посмотрите на Домский собор, Рижскую биржу, Памятник свободы и другие интересные достопримечательности.

Антуражные фото

Перед началом прогулки в настоящей костюмерной, расположенной в центре города, вы облачитесь в наряды викторианской эпохи и отправитесь гулять по старой Риге. Я профессионально занимаюсь фотографией и не только расскажу вам про места, связанные с телефильмом, но и всегда смогу подсказать вам, как лучше позировать. Если мы оговорим это заранее, фотопрогулка пройдёт не только на улицах города, но и в каком-нибудь из уютных рижских кафе, интерьер которых стилизован под нужную нам эпоху. Вы сможете погрузиться в мир Шерлока Холмса и капельку поиграть на камеру.