читать дальше

из жизни города - особенно впечатлили история спасения церквей при бомбежке во время второй мировой войны благодаря башне на соборе св. Петра, которая будто бы приняла удар на себя, а также печальная история девушки, влюбленной в шведского солдата, в назидание гражданам замурованная в стену шведских ворот и после превратившуюся в призрак! Мы окунулись в мрачную атмосферу средневековья, очутившись в найденной таверне, где много столетий назад обедал магистрат города! Даже непостоянная погода Риги - за 2 часа дважды шёл дождь - добавила своеобразный колорит в ощущение Риги! Спасибо Виктории за столь увлекательное путешествие в историю! Мы обязательно ещё не раз вернёмся сюда!