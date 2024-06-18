Экскурсии выходного дня в Риге

Найдено 6 экскурсий в категории «На выходные» в Риге на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Риге
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
341 отзыв
Групповая прогулка по историческим достопримечательностям Риги
Вас ждет увлекательное путешествие по Старой Риге, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вместе мы раскроем великолепие латвийской столицы
Начало: В Старом городе, около Пороховой башни
Расписание: ежедневно в 15:15
6 июля в 15:15
7 июля в 15:15
20 за человека
Рига проездом
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
32 отзыва
Уникальный трансфер с экскурсией по Риге: история, архитектура и бальзам
Ваше короткое ожидание в Риге может превратиться в незабываемое приключение! Встреча в аэропорту, личная экскурсия по городу и возвращение обратно
Завтра в 07:30
6 июля в 06:30
85 за всё до 4 чел.
Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
16 отзывов
Большая прогулка по Старой Риге: средневековье и модерн
Погрузитесь в атмосферу Риги: от средневековых башен до удивительных домов в стиле модерн. Индивидуальная экскурсия, которая запомнится надолго
Завтра в 08:00
6 июля в 08:30
120 за всё до 4 чел.
Вкусные прогулки по Риге
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
161 отзыв
Вкусные прогулки по Риге: погружение в мир гастрономии
Откройте вкус Риги через уникальные кафе и рестораны, которые скрыты от глаз туристов. Ваш личный гид покажет город с новой стороны
Начало: Aspazijas blv. 5
Завтра в 11:00
7 июля в 11:00
79 за всё до 2 чел.
Рига как на ладони
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
Рига как на ладони: путешествие по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу Риги, исследуя её уникальные храмы и замки. Откройте для себя тайны города с высоты птичьего полета
Начало: ваш отель
Завтра в 15:00
6 июля в 09:00
65 за всё до 7 чел.
Путешествие в Видземскую Швейцарию. Сигулда и Турайда
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
38 отзывов
Путешествие в Видземскую Швейцарию. Сигулда и Турайда
Уважаемые гости Риги! Проведите несколько часов в Сигулде, познакомьтесь с её историческими достопримечательностями и насладитесь живописными видами
Завтра в 08:30
7 июля в 08:30
200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    18 июня 2024
    Вкусные прогулки по Риге
    Прогулка интересная но ее трудно назвать вкусной
  • Е
    Екатерина
    3 мая 2024
    Рига проездом
    Была эпичная прогулка: ночью гулять по Риге
  • Г
    Григорий
    25 октября 2023
    Рига проездом
    Спасибо большое Игорю за прекрасную экскурсию по Риге! Он - человек влюбленный в Ригу и частичку своей любви и энтузиазма
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    передал и нам! Провел по самым значимым достопримечательностям города. Мы ставим ему самую высокую оценку и советуем всем посетителям Трипстера в Риге воспользоваться его услугами!

  • M
    Miraval
    24 октября 2023
    Вкусные прогулки по Риге
    Виктория не профессиональный, но универсальный гид:) Вы попробуете классическую латвийскую кухню, кондитерские изыски, рижский эликсир из керамической бутылки, деликатесы на
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    рынке от производителей, узнаете много интересных фактов из истории города и архитектуры, много интересной общей информации от инсайдера, живущего много лет в Риге и который учтет ваши интересы и, соответсвенно этому, выстроит маршрут. Мы ходили-смотрели в удобном для нас темпе, все успевали фоткать и снимать на видео. Так, за короткое время мы успели посмотреть все, что хотели. Рига ❤️ мы не прощаемся, но говорим до встречи!

  • Е
    Евгения
    23 октября 2023
    Вкусные прогулки по Риге
    Благодарю за прекрасную экскурсию. После её завершения Рига предстала передо мной с новой стороны. Это было не первое мое посещение
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    города, но на этой экскурсии Рига раскрыла свою увлекательную гастрономическую сторону. Знакомые улицы и площади превратились в уникальные маршруты. Эта экскурсия оставила не только познавательные, но и вкусные впечатления. Спасибо.

  • О
    Ольга
    22 июля 2023
    Рига как на ладони
    Это была прекрасная экскурсия по историческому центру Риги! Виктория погрузила нас в историю создания и развития города, поделилась захватывающими историями
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    из жизни города - особенно впечатлили история спасения церквей при бомбежке во время второй мировой войны благодаря башне на соборе св. Петра, которая будто бы приняла удар на себя, а также печальная история девушки, влюбленной в шведского солдата, в назидание гражданам замурованная в стену шведских ворот и после превратившуюся в призрак! Мы окунулись в мрачную атмосферу средневековья, очутившись в найденной таверне, где много столетий назад обедал магистрат города! Даже непостоянная погода Риги - за 2 часа дважды шёл дождь - добавила своеобразный колорит в ощущение Риги! Спасибо Виктории за столь увлекательное путешествие в историю! Мы обязательно ещё не раз вернёмся сюда!

  • М
    Марина
    15 июня 2023
    Рига как на ладони
    Экскурсия очень понравилась. Было очень интересно. Время пролетело быстро. Отдельное спасибо за советы что ещё посмотреть. Спасибо Виктория.
  • О
    Ольга
    23 мая 2023
    Рига как на ладони
    Очень приятно было общаться с гидом Викторией. Не заметили как пролетели 2 часа.
    Очень приятно было общаться с гидом Викторией. Не заметили как пролетели 2 часа

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «На выходные»

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  4. Вкусные прогулки по Риге
  5. Рига как на ладони
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Старый город
  4. Домский собор
  5. Турайда
  6. Домская площадь
  7. Домской Собор
  8. Собор Святого Петра
  9. Церковь св. Яна
  10. Рундальский дворец
Сколько стоит экскурсия по Риге в июле 2024
Сейчас в Риге в категории "На выходные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 20 до 200. Туристы уже оставили гидам 635 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Риге (Латвия 🇱🇻) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год на выходные, 635 ⭐ отзывов, цены от €20. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Латвии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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