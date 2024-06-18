1 чел.
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Мини-группа
2 часа
Групповая прогулка по историческим достопримечательностям Риги
Вас ждет увлекательное путешествие по Старой Риге, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вместе мы раскроем великолепие латвийской столицы
Начало: В Старом городе, около Пороховой башни
Расписание: ежедневно в 15:15
6 июля в 15:15
7 июля в 15:15
€20 за человека
Индивидуальная
2 часа
Уникальный трансфер с экскурсией по Риге: история, архитектура и бальзам
Ваше короткое ожидание в Риге может превратиться в незабываемое приключение! Встреча в аэропорту, личная экскурсия по городу и возвращение обратно
Завтра в 07:30
6 июля в 06:30
€85 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Большая прогулка по Старой Риге: средневековье и модерн
Погрузитесь в атмосферу Риги: от средневековых башен до удивительных домов в стиле модерн. Индивидуальная экскурсия, которая запомнится надолго
Завтра в 08:00
6 июля в 08:30
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вкусные прогулки по Риге: погружение в мир гастрономии
Откройте вкус Риги через уникальные кафе и рестораны, которые скрыты от глаз туристов. Ваш личный гид покажет город с новой стороны
Начало: Aspazijas blv. 5
Завтра в 11:00
7 июля в 11:00
€79 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рига как на ладони: путешествие по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу Риги, исследуя её уникальные храмы и замки. Откройте для себя тайны города с высоты птичьего полета
Начало: ваш отель
Завтра в 15:00
6 июля в 09:00
€65 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в Видземскую Швейцарию. Сигулда и Турайда
Уважаемые гости Риги! Проведите несколько часов в Сигулде, познакомьтесь с её историческими достопримечательностями и насладитесь живописными видами
Завтра в 08:30
7 июля в 08:30
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса18 июня 2024Прогулка интересная но ее трудно назвать вкусной
- ЕЕкатерина3 мая 2024Была эпичная прогулка: ночью гулять по Риге
- ГГригорий25 октября 2023Спасибо большое Игорю за прекрасную экскурсию по Риге! Он - человек влюбленный в Ригу и частичку своей любви и энтузиазма
- MMiraval24 октября 2023Виктория не профессиональный, но универсальный гид:) Вы попробуете классическую латвийскую кухню, кондитерские изыски, рижский эликсир из керамической бутылки, деликатесы на
- ЕЕвгения23 октября 2023Благодарю за прекрасную экскурсию. После её завершения Рига предстала передо мной с новой стороны. Это было не первое мое посещение
- ООльга22 июля 2023Это была прекрасная экскурсия по историческому центру Риги! Виктория погрузила нас в историю создания и развития города, поделилась захватывающими историями
- ММарина15 июня 2023Экскурсия очень понравилась. Было очень интересно. Время пролетело быстро. Отдельное спасибо за советы что ещё посмотреть. Спасибо Виктория.
- ООльга23 мая 2023Очень приятно было общаться с гидом Викторией. Не заметили как пролетели 2 часа.
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Риге в июле 2024
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