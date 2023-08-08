59 отзывов оставили туристы

Эта индивидуальная экскурсия откроет вам мир легенд о Петре I, братстве Черноголовых и многих других. Вы увидите
6 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Вечерняя атмосфера Средневековья
- 🏰 Легенды о Петре I и братстве Черноголовых
- 🎶 Музыка городских колоколов
- 🐱 Истории о рижских кошках
- 🎥 Места съемок известных фильмов
- 🍻 Рекомендации по атмосферным заведениям
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Рижский замок
- Три брата
- Церковь Св. Якова
- Церковь Св. Петра
- Домская площадь
- Ратушная площадь
- Площадь Ливу
Описание экскурсии
Средневековая красавица в вечернем платье
Мы встретимся на берегу Даугавы, «реки судеб», где на фоне подсвеченных мостов я расскажу первую легенду Риги. Вы рассмотрите Рижский замок и узнаете о происхождении сооружения. Познакомитесь со средневековым архитектурным комплексом «Три брата». Тихая атмосфера церкви Св. Якова погрузит вас в небольшую историю о Бедном Грешнике. По пути покажу самую высокую башню Старого города и церковь Св. Петра, где расскажу о непростой судьбе этого особенного места, в котором можно забыть о времени в прямом и переносном смыслах. Под стенами церкви вы встретите Бременских музыкантов, а в скрытом от посторонних глаз лабиринте проходных дворов поймете, как Рига получила свое имя.
Рижские площади
Затем вы познакомитесь с главным лютеранским собором и Домской площадью, к которой стекаются рижские улочки. Поговорим о важных событиях крупнейшей площади Старого города. Затем, немного попетляв по узким улочкам, вы выйдете на Ратушную площадь, где послушаете мелодию колоколов, а заодно узнаете о деятельности знаменитых Черноголовых. Я расскажу, чем являлась площадь в прошлом, как открываются символические ворота и кто работает в Рижской Думе. А на площади Ливу, где всегда кипит жизнь, вам откроется множество городских легенд, и не только о людях, но и о кошках!
Рига и рижане
Нарядные здания столицы — это, конечно, объекты особого эстетического удовольствия и образцы стилей из разных эпох. Но в первую очередь, это истории о людях, которые ткали полотно городского облика. Вы узнаете, как жила Рига на протяжении своих почетных восьми столетий, кем были ее строители и простые жители. Я расскажу, почему Петр I так любил Ригу и какие известные личности называли этот город родным.
Кино и гастрономия
Рига весьма фотогенична. Этот эпитет наверняка сразу придет вам на ум — именно эта черта помогла городу стать звездой советского кино. На прогулке я помогу угадать, по каким улицам ходил агент Штирлиц, где ловил преступников Шерлок Холмс и какие еще фильмы снимали в латвийской столице. Прогулка завершится у в совершенно сказочном уголке вечернего города, где невозможно догадаться, какой век на дворе. А если возникнет желание, я отведу вас в замечательную кондитерскую, где глаза просто разбегаются от разнообразия, или в пивной бар, где вы сможете попробовать главный напиток нашей страны — пиво, сорт которого вы сможете выбрать на свой вкус.
В результате за 2 часа вы увидите самые яркие достопримечательности центра и получите общее представление об их истории и месте в жизни города.
Организационные детали
Дополнительных расходов по пути не предусмотрено.
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