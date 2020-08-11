59 отзывов оставили туристы

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Вечерняя Рига

Познакомиться с историей и городскими легендами средневековых зданий в сказочной подсветке

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у памятника Свободы
  • Заказать экскурсию

От 27 за экскурсию

У этой экскурсии59 отзывов
4.97
Лия
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Лия – Гид в Риге
Прогулка 👣 по Риге прекрасна в любое время суток, но особое очарование она приобретает по вечерам, погружая в настоящее Средневековье.

В свете зажигающихся огней и под музыку городских колоколов вы услышите рижские легенды о Петре I, братстве Черноголовых, Бедном Грешнике и даже о кошках.

Пройдете по местам, где ходил сам Штирлиц и Шерлок; увидите старейшие площади и узнаете, из каких событий ткалось историческое полотно города.

А в завершение я порекомендую атмосферные заведения, где вы сможете прекрасно провести остаток вечера за местными напитками.
Вечерняя Рига
Вечерняя Рига

Что вас ожидает

Средневековая красавица в вечернем платье
Мы встретимся на берегу Даугавы, «реки судеб», где на фоне подсвеченных мостов я расскажу первую легенду Риги. Вы рассмотрите Рижский замок и узнаете о происхождении сооружения. Познакомитесь со средневековым архитектурным комплексом «Три брата». Тихая атмосфера церкви Св. Якова погрузит вас в небольшую историю о Бедном Грешнике. По пути покажу самую высокую башню Старого города и церковь Св. Петра, где расскажу о непростой судьбе этого особенного места, в котором можно забыть о времени в прямом и переносном смыслах. Под стенами церкви вы встретите Бременских музыкантов, а в скрытом от посторонних глаз лабиринте проходных дворов поймете, как Рига получила свое имя.

Рижские площади
Затем вы познакомитесь с главным лютеранским собором и Домской площадью, к которой стекаются рижские улочки. Поговорим о важных событиях крупнейшей площади Старого города. Затем, немного попетляв по узким улочкам, вы выйдете на Ратушную площадь, где послушаете мелодию колоколов, а заодно узнаете о деятельности знаменитых Черноголовых. Я расскажу, чем являлась площадь в прошлом, как открываются символические ворота и кто работает в Рижской Думе. А на площади Ливу, где всегда кипит жизнь, вам откроется множество городских легенд, и не только о людях, но и о кошках!

Рига и рижане
Нарядные здания столицы — это, конечно, объекты особого эстетического удовольствия и образцы стилей из разных эпох. Но в первую очередь, это истории о людях, которые ткали полотно городского облика. Вы узнаете, как жила Рига на протяжении своих почетных восьми столетий, кем были ее строители и простые жители. Я расскажу, почему Петр I так любил Ригу и какие известные личности называли этот город родным.

Кино и гастрономия
Рига весьма фотогенична. Этот эпитет наверняка сразу придет вам на ум — именно эта черта помогла городу стать звездой советского кино. На прогулке я помогу угадать, по каким улицам ходил агент Штирлиц, где ловил преступников Шерлок Холмс и какие еще фильмы снимали в латвийской столице. Прогулка завершится у в совершенно сказочном уголке вечернего города, где невозможно догадаться, какой век на дворе. А если возникнет желание, я отведу вас в замечательную кондитерскую, где глаза просто разбегаются от разнообразия, или в пивной бар, где вы сможете попробовать главный напиток нашей страны — пиво, сорт которого вы сможете выбрать на свой вкус.

В результате за 2 часа вы увидите самые яркие достопримечательности центра и получите общее представление об их истории и месте в жизни города.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предусмотрено.

Вечерняя Рига
Вечерняя Рига
Вечерняя Рига
Вечерняя Рига
Вечерняя Рига
Вечерняя Рига
Вечерняя Рига

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у памятника Свободы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Лия
Лия
Меня зовут Лия и я живу в Риге. Люблю свой город, горжусь его красотой и увлекаюсь историей. Мне нравится знакомить людей со столицей, отвечать на вопросы путешественников и создавать гостеприимную атмосферу. Добро пожаловать!
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59 отзывов оставили туристы

11 августа 2020
Экскурсия была в первый день прибывания в Риге. Было очень интересно и познавательно. Время пролетело не заметно. Всем советуем.
30 апреля 2020
Были с мамой в Риге в феврале, сразу же после прилета пошли на экскурсию с Лией. Она замечательный гид и хороший человек! Она интересно рассказывает и 2 часа экскурсии пройдут очень быстро и с пользой. Вы обойдете всю старую Ригу, узнаете много легенд и историй этого города, да и страны в целом, а так же Лия посоветует вам много вкусных мест, котрые вы сможете посетить во время вашего путешествия. Мы с мамой лично посетили большую часть мест, которые нам посоветовала Лия. Спасибо Вам огромное за ту экскурсию, которую вы провели для нас. Все было здорово! P. S. Сначала забыла написать вам отзыв, но уж лучше поздно, чем никогда ;)
1 марта 2020
Спасибо Лие за отличную экскурсионную прогулку и рекомендации по вкусным местам!
26 февраля 2020
Познавательная экскурсия по старой Риге, благодаря экскурсоводу узнал истории, которые обычно рассказывают туристам и сразу же факты, что это не полностью достоверная информация. Жаль, что погода в Риге меняется моментально и к сожалению вчера в худшую сторону, но это не мешало любоваться архитектурой города.
17 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась! Лия подробно отвечала на все возникающие вопросы! Рассказывала очень интересно! Показывала дополнительные материалы! Время пролетело незаметно! Большое спасибо)
16 февраля 2020
Лия грамотный, профессиональный гид. Любит свой город, ответила на все вопросы, дала хорошие рекомендации по дальнейшему знакомству с Ригой.
Антонина
14 февраля 2020
Спасибо этой великолепной девушке за экскурсию ! В Риге была первый раз накануне Дня Рождения : все посмотрела, узнала историю и даже по совету сходила на ужин в очень интересный и вкусный бар! С удовольствием обращусь снова
6 февраля 2020
Я советую всем однозначно и многократно! Сама работаю экскурсоводом и просто в восторге от подачи материала, грамотности, глубины изучения разных вопросов! Понравилось очень!!! Большое спасибо )))
25 января 2020
Тут даже и думать нечего... надо брать! Лия - идеальный гид. После её экскурсии ты начинаешь любить этот город и прикидывать варианты переезда в него. А ещё она отличный собеседник :) Очень всё понравилось :)
23 января 2020
Огромная благодарность за замечательную прогулку по городу! Гид интересно рассказывает и время пролетает очень быстро. Даже не совсем зимняя погода не испортила впечатлений о городе. Лия ответила на все интересующие вопросы и скоординировала по планам и маршрутам оставшихся дней отдыха! Где стоит попробовать Вицригу и на что не стоит тратить время)))Рекомендую и ещё раз спасибо!
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