59 отзывов оставили туристы

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Вечерняя Рига

Погрузитесь в атмосферу Средневековья, слушая рижские легенды и исследуя исторические площади и здания в свете вечерних огней
Представьте себе прогулку по вечерней Риге, где каждый уголок хранит свои тайны и истории.

Эта индивидуальная экскурсия откроет вам мир легенд о Петре I, братстве Черноголовых и многих других. Вы увидите
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знаменитые места, такие как Рижский замок, церковь Св. Петра и площадь Ливу, а также узнаете, как Рига получила свое имя.

В завершение экскурсии вас ждут рекомендации по атмосферным заведениям, где можно насладиться местными напитками и провести остаток вечера

5
75 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Вечерняя атмосфера Средневековья
  • 🏰 Легенды о Петре I и братстве Черноголовых
  • 🎶 Музыка городских колоколов
  • 🐱 Истории о рижских кошках
  • 🎥 Места съемок известных фильмов
  • 🍻 Рекомендации по атмосферным заведениям

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время Рига особенно красива в вечернем свете, а теплые вечера позволяют насладиться прогулкой в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Вечерняя Рига
Вечерняя Рига
Вечерняя Рига

Что можно увидеть

  • Рижский замок
  • Три брата
  • Церковь Св. Якова
  • Церковь Св. Петра
  • Домская площадь
  • Ратушная площадь
  • Площадь Ливу

Описание экскурсии

Средневековая красавица в вечернем платье

Мы встретимся на берегу Даугавы, «реки судеб», где на фоне подсвеченных мостов я расскажу первую легенду Риги. Вы рассмотрите Рижский замок и узнаете о происхождении сооружения. Познакомитесь со средневековым архитектурным комплексом «Три брата». Тихая атмосфера церкви Св. Якова погрузит вас в небольшую историю о Бедном Грешнике. По пути покажу самую высокую башню Старого города и церковь Св. Петра, где расскажу о непростой судьбе этого особенного места, в котором можно забыть о времени в прямом и переносном смыслах. Под стенами церкви вы встретите Бременских музыкантов, а в скрытом от посторонних глаз лабиринте проходных дворов поймете, как Рига получила свое имя.

Рижские площади

Затем вы познакомитесь с главным лютеранским собором и Домской площадью, к которой стекаются рижские улочки. Поговорим о важных событиях крупнейшей площади Старого города. Затем, немного попетляв по узким улочкам, вы выйдете на Ратушную площадь, где послушаете мелодию колоколов, а заодно узнаете о деятельности знаменитых Черноголовых. Я расскажу, чем являлась площадь в прошлом, как открываются символические ворота и кто работает в Рижской Думе. А на площади Ливу, где всегда кипит жизнь, вам откроется множество городских легенд, и не только о людях, но и о кошках!

Рига и рижане

Нарядные здания столицы — это, конечно, объекты особого эстетического удовольствия и образцы стилей из разных эпох. Но в первую очередь, это истории о людях, которые ткали полотно городского облика. Вы узнаете, как жила Рига на протяжении своих почетных восьми столетий, кем были ее строители и простые жители. Я расскажу, почему Петр I так любил Ригу и какие известные личности называли этот город родным.

Кино и гастрономия

Рига весьма фотогенична. Этот эпитет наверняка сразу придет вам на ум — именно эта черта помогла городу стать звездой советского кино. На прогулке я помогу угадать, по каким улицам ходил агент Штирлиц, где ловил преступников Шерлок Холмс и какие еще фильмы снимали в латвийской столице. Прогулка завершится у в совершенно сказочном уголке вечернего города, где невозможно догадаться, какой век на дворе. А если возникнет желание, я отведу вас в замечательную кондитерскую, где глаза просто разбегаются от разнообразия, или в пивной бар, где вы сможете попробовать главный напиток нашей страны — пиво, сорт которого вы сможете выбрать на свой вкус.

В результате за 2 часа вы увидите самые яркие достопримечательности центра и получите общее представление об их истории и месте в жизни города.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предусмотрено.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лия
Лия — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 391 туриста
Меня зовут Лия и я живу в Риге. Люблю свой город, горжусь его красотой и увлекаюсь историей. Мне нравится знакомить людей со столицей, отвечать на вопросы путешественников и создавать гостеприимную атмосферу. Добро пожаловать!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 75 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
72
4
3
3
2
1
Михаил
Лия прекрасный знающий гид. Очень важно даже в дождливый день когда многие отменяли экскурсии она пришла и показала город с самой лучшей стороны. К сожалению у меня старая травма ноги но Лия была терпелива, никуда меня не торопила показала все что я хотел увидеть Конечно буду ее рекомендовать другим клиентам
Лия прекрасный знающий гид. Очень важно даже в дождливый день когда многие отменяли экскурсии она пришла
Лия прекрасный знающий гид. Очень важно даже в дождливый день когда многие отменяли экскурсии она пришла
Лия прекрасный знающий гид. Очень важно даже в дождливый день когда многие отменяли экскурсии она пришла
Лия прекрасный знающий гид. Очень важно даже в дождливый день когда многие отменяли экскурсии она пришла
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Julia
Моя, далеко не первая экскурсия в Риге, но, есть желание повторно встретиться именно с Лией. Маршрут интересный, подача материала легкая. Можно сравнить с посещением спектакля, после которого на лице улыбка и в сердце тепло❤️
Моя, далеко не первая экскурсия в Риге, но, есть желание повторно встретиться именно с Лией. Маршрут
Моя, далеко не первая экскурсия в Риге, но, есть желание повторно встретиться именно с Лией. Маршрут
Моя, далеко не первая экскурсия в Риге, но, есть желание повторно встретиться именно с Лией. Маршрут
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Евгения
Лия отлично познакомила нас с Ригой и рассказала много познавательных историй и фактов. Узнали как различать Арт Нуво в архитектуре и чем славится город. Все было отлично и подняться в башню церкви к колоколам тоже было приятным сюрпризом для нас и нашей дочери!
Спасибо!!!
Лия отлично познакомила нас с Ригой и рассказала много познавательных историй и фактов. Узнали как различать
Лия отлично познакомила нас с Ригой и рассказала много познавательных историй и фактов. Узнали как различать
Лия отлично познакомила нас с Ригой и рассказала много познавательных историй и фактов. Узнали как различать
Лия отлично познакомила нас с Ригой и рассказала много познавательных историй и фактов. Узнали как различать
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М
Были с мамой в Риге в феврале, сразу же после прилета пошли на экскурсию с Лией. Она замечательный гид и хороший человек! Она интересно рассказывает и 2 часа экскурсии пройдут
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очень быстро и с пользой. Вы обойдете всю старую Ригу, узнаете много легенд и историй этого города, да и страны в целом, а так же Лия посоветует вам много вкусных мест, котрые вы сможете посетить во время вашего путешествия. Мы с мамой лично посетили большую часть мест, которые нам посоветовала Лия. Спасибо Вам огромное за ту экскурсию, которую вы провели для нас. Все было здорово!
P. S. Сначала забыла написать вам отзыв, но уж лучше поздно, чем никогда;)

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Роман
Уверен, что если бы экскурсия проводилась утром или днем, то она тоже была бы великолепной. Основная причина - в профессиональном, тактичном и очень харизматичном гиде. Я всегда привожу один, но
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яркий пример: город, может не произвести впечатления на Вас, если Вы его не увидите с нужного ракурса. Лия 100 процентов в теме материала. Ни одного лишнего слова и ни одрой лишней информации. Вы в ходе экскурсии увидите много деталей, на которые бы сами бы никогда не обратили внимание. Не жалейте потраяенных денег. Это того стоит. Все бы так профессионально относились к своей работе, а не превращали бы это в бизнес и только. Однозначно рекомендую

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Антон
Были на выходных в Латвии, с утра гуляя по Юрмале уже намерзлись и поэтому на экскурсии вечером, было сложно. Наш совет, зимой одевайтесь как можно теплее и берите чай с
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бальзамом! Храмы, соборы закрываются в 18-19, а у нас начало было в 19, поэтому греться могли только в торговом центре и "знаковых" барах. Ходили с ребенком, всем понравилось, вот если бы не мороз;)
Но можем сказать в целом о Латвии, наверное лучшее время для приезда это поздняя весна, лето и бабье лето. Зимой в пасмурные дня, как то хмуро…

Но посмотрели весь старый город вдоль и поперек, все закоулочки и проулочки.

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