59 отзывов оставили туристы

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время Рига особенно красива в вечернем свете, а теплые вечера позволяют насладиться прогулкой в полной мере.

Представьте себе прогулку по вечерней Риге, где каждый уголок хранит свои тайны и истории.Эта индивидуальная экскурсия откроет вам мир легенд о Петре I, братстве Черноголовых и многих других. Вы увидите

знаменитые места, такие как Рижский замок, церковь Св. Петра и площадь Ливу, а также узнаете, как Рига получила свое имя. В завершение экскурсии вас ждут рекомендации по атмосферным заведениям, где можно насладиться местными напитками и провести остаток вечера

Описание экскурсии

Средневековая красавица в вечернем платье

Мы встретимся на берегу Даугавы, «реки судеб», где на фоне подсвеченных мостов я расскажу первую легенду Риги. Вы рассмотрите Рижский замок и узнаете о происхождении сооружения. Познакомитесь со средневековым архитектурным комплексом «Три брата». Тихая атмосфера церкви Св. Якова погрузит вас в небольшую историю о Бедном Грешнике. По пути покажу самую высокую башню Старого города и церковь Св. Петра, где расскажу о непростой судьбе этого особенного места, в котором можно забыть о времени в прямом и переносном смыслах. Под стенами церкви вы встретите Бременских музыкантов, а в скрытом от посторонних глаз лабиринте проходных дворов поймете, как Рига получила свое имя.

Рижские площади

Затем вы познакомитесь с главным лютеранским собором и Домской площадью, к которой стекаются рижские улочки. Поговорим о важных событиях крупнейшей площади Старого города. Затем, немного попетляв по узким улочкам, вы выйдете на Ратушную площадь, где послушаете мелодию колоколов, а заодно узнаете о деятельности знаменитых Черноголовых. Я расскажу, чем являлась площадь в прошлом, как открываются символические ворота и кто работает в Рижской Думе. А на площади Ливу, где всегда кипит жизнь, вам откроется множество городских легенд, и не только о людях, но и о кошках!

Рига и рижане

Нарядные здания столицы — это, конечно, объекты особого эстетического удовольствия и образцы стилей из разных эпох. Но в первую очередь, это истории о людях, которые ткали полотно городского облика. Вы узнаете, как жила Рига на протяжении своих почетных восьми столетий, кем были ее строители и простые жители. Я расскажу, почему Петр I так любил Ригу и какие известные личности называли этот город родным.

Кино и гастрономия

Рига весьма фотогенична. Этот эпитет наверняка сразу придет вам на ум — именно эта черта помогла городу стать звездой советского кино. На прогулке я помогу угадать, по каким улицам ходил агент Штирлиц, где ловил преступников Шерлок Холмс и какие еще фильмы снимали в латвийской столице. Прогулка завершится у в совершенно сказочном уголке вечернего города, где невозможно догадаться, какой век на дворе. А если возникнет желание, я отведу вас в замечательную кондитерскую, где глаза просто разбегаются от разнообразия, или в пивной бар, где вы сможете попробовать главный напиток нашей страны — пиво, сорт которого вы сможете выбрать на свой вкус.

В результате за 2 часа вы увидите самые яркие достопримечательности центра и получите общее представление об их истории и месте в жизни города.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предусмотрено.