Фотосессии в Риге с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Риге на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотосвидание с Ригой
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
7 отзывов
Фотосвидание с Ригой: ваша уникальная фотоистория в сердце Прибалтики
Откройте для себя красоту Старой Риги во время индивидуальной фото-прогулки, где каждый снимок расскажет свою историю
«Мы заранее обсудим ваш образ и элементы декора, чтобы фотографии как можно лучше раскрыли вас, а во время съемки я помогу подобрать выгодный ракурс и позы»
Завтра в 11:00
15 июня в 10:00
90 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка по Старой Риге
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
31 отзыв
Фотопрогулка по Старой Риге: погружение в историю и красоту
Познакомьтесь с живописными уголками Риги и запечатлейте моменты на профессиональные фотографии во время уникальной фотопрогулки
«Через 7-10 дней вы получите 50-70 обработанных фотографий в электронном варианте, подготовленных к печати, и уменьшенные копии для интернета»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
120 за всё до 4 чел.
Костюмированная фотопрогулка «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
6 отзывов
Костюмированная фотопрогулка «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Погрузитесь в атмосферу викторианской эпохи на костюмированной фотопрогулке по Риге, следуя по стопам Шерлока Холмса и доктора Ватсона
Начало: в Старом городе
«Если мы оговорим это заранее, фотопрогулка пройдёт не только на улицах города, но и в каком-нибудь из уютных рижских кафе, интерьер которых стилизован под нужную нам эпоху»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
185 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    14 мая 2024
    Фотопрогулка по Старой Риге
    Очень замечательная получилась прогулка по старой Риге. Татьяна очень душевный и добрый человек. С первых минут встречи было это понятно))) Погуляли, пофотографировались 🤤 надеюсь, что снимки получаться такие же теплые и душевные, как наша встреча!
    Очень замечательная получилась прогулка по старой Риге. Татьяна очень душевный и добрый человек. С первых минут встречи было это понятно)))
  • N
    Natalia
    29 октября 2023
    Фотосвидание с Ригой
    Спасибо Евгении за приятную прогулку и хорошие фотографии на память!
  • К
    Ксения
    11 октября 2023
    Фотопрогулка по Старой Риге
    Фотопрогулка по Риге с Татьяной понравилась! Было сделано очень много фотографий на небанальных фонах и с достопримечательностями Старого города. Также
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    Татьяна рассказывала интересные подробности про Ригу. А примерно через 10 дней я получила шикарные фотографии! Очень довольна и рекомендую данную экскурсию тем, кто хочет иметь удачные фотографии и узнать некоторые факты о Старой Риге.

  • A
    Alex
    9 сентября 2023
    Фотопрогулка по Старой Риге
    Мы сделали фото сессию с Татьяной в начале Августа. Погода была отличная, но северное солнце рано встает летом и поэтому
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    условия съемки были неидеальными, но Татьяна отлично справилась со своей задачей! Мы получили 131 готовую обработанную фотографию, за полтора часа гуляния с Татьяной, при том что некоторые фотографы присылают только 20-30 готовых снимков, а тут получилось больше ста и все хорошие или очень хорошие. Татьяна прислала готовые фотографии очень быстро, буквально через 7-10 дней после съемки. Цвета, резкость, контрастность - все технические элементы получились хорошо. Композиции, ракурсы и позы вышли спокойными, нейтральным и невызывающими. Нам понравился стиль Татьяны - он не отвлекает от главного на снимках. Татьяна отлично знает город и фотогеничные места. С ней было приятно и легко работать. Полтора часа фотосъемки не оказались утомительными для детей и взрослых. Мы остались довольны и всем рекомендуем Татьяну чтобы сделать легкую, ненавязчивую фотопрогулку.

  • Ю
    Юлия
    26 апреля 2023
    Костюмированная фотопрогулка «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
    Это просто нечто! Обожаю Шерлока Холмса и не думала что смогу прочувствовать эту эпоху реально на себе) Но с костюмированной фотосессией от Динары - это вышло даже круче мне ожидалось) Рекомендую однозначно!)
  • Е
    Екатерина
    2 сентября 2022
    Фотосвидание с Ригой
    Хотелось бы сказать большое спасибо Евгении, и за полученное удовольствие от прогулки в прекрасной компании по прекрасному городу, и за
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    отличные семейные фотографии! Решили заказать это "фотосвидание" в наш последний день в Риге, и прошлись мы как раз по тем замечательным местам старого города, которые хотелось бы сохранить в памяти надолго. Очень понравилось, что фотограф знает "правильный маршрут", какой ракурс наиболее удачный, подсказывала, как лучше двигаться или встать, очень профессионально! Когда получили снимки, были приятно удивлены, что так все здорово получилось. Фото очень живые, без позирования "на камеру", и в то же время фон - те самые знаковые места… Женя, еще раз спасибо, что сделали нам на память фото о чудесно проведенном времени в Риге!

  • Л
    Люда
    24 августа 2021
    Костюмированная фотопрогулка «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
    Экскурсия очень необычная!! Мы познакомились с чудесными людьми! С Надей -дизайнером по историческим костюмам и совершенным профессионалом в своём деле.
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    И конечно с Динарой-нашим гидом и замечательным фотографом. Переодевались шумно и очень весело. За несколько минут наша небольшая группа из 6 человек превратилась из обычных туристов в шортах и с рюкзаками в леди и джентельменов. Движения стали элегантнее, голоса тише… Обмахиваясь веерами стали флиртовать с собственными мужьями)) Это было полное погружение в другую эпоху. Мы гуляли по городу и парку, сидели в кафе, слушали интересные истории!! Невероятное ощущение!! Мы получили массу удовольствия и просто супер классные фотографии!!! Советую всем!

  • О
    Ольга
    23 января 2020
    Фотосвидание с Ригой
    Мы брали экскурсию в последний день пребывания в городе, чтобы на память остался фотоальбом из Риги, поэтому все отведенное время посвятили фотосессии. Фото получились отличные, очень довольны.
  • С
    Софья
    21 января 2020
    Фото-квест в Старой Риге
    Фото- квест просто супер, мы с подругами получили массу удовольствия и позитива от выполнения, нахохотались от души при выполнении дополнительных
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    заданий. Из пожеланий на будущее-хотелось бы карту с более крупными названиями улиц, так как почти все в нашей компании подслеповаты, а шрифт был мелковат. Рекомендую к посещению всем, кто будет в Риге или уже был, полученные эмоции абсолютно стоят того.

  • N
    Nataliya
    1 сентября 2019
    Костюмированная фотопрогулка «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
    Чудесная экскурсия для любителей фотосессии.

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Фотопрогулки»

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  3. Костюмированная фотопрогулка «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
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  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Старый город
  4. Домский собор
  5. Домской Собор
  6. Домская площадь
  7. Турайда
  8. Церковь св. Яна
  9. Собор Святого Петра
  10. Памятник Свободы
Сколько стоит экскурсия по Риге в июне 2024
Сейчас в Риге в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 185. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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