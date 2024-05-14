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отличные семейные фотографии! Решили заказать это "фотосвидание" в наш последний день в Риге, и прошлись мы как раз по тем замечательным местам старого города, которые хотелось бы сохранить в памяти надолго. Очень понравилось, что фотограф знает "правильный маршрут", какой ракурс наиболее удачный, подсказывала, как лучше двигаться или встать, очень профессионально! Когда получили снимки, были приятно удивлены, что так все здорово получилось. Фото очень живые, без позирования "на камеру", и в то же время фон - те самые знаковые места… Женя, еще раз спасибо, что сделали нам на память фото о чудесно проведенном времени в Риге!