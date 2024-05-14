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Фотопрогулка
1 час
Фотосвидание с Ригой: ваша уникальная фотоистория в сердце Прибалтики
Откройте для себя красоту Старой Риги во время индивидуальной фото-прогулки, где каждый снимок расскажет свою историю
«Мы заранее обсудим ваш образ и элементы декора, чтобы фотографии как можно лучше раскрыли вас, а во время съемки я помогу подобрать выгодный ракурс и позы»
Завтра в 11:00
15 июня в 10:00
€90 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по Старой Риге: погружение в историю и красоту
Познакомьтесь с живописными уголками Риги и запечатлейте моменты на профессиональные фотографии во время уникальной фотопрогулки
«Через 7-10 дней вы получите 50-70 обработанных фотографий в электронном варианте, подготовленных к печати, и уменьшенные копии для интернета»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€120 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Костюмированная фотопрогулка «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Погрузитесь в атмосферу викторианской эпохи на костюмированной фотопрогулке по Риге, следуя по стопам Шерлока Холмса и доктора Ватсона
Начало: в Старом городе
«Если мы оговорим это заранее, фотопрогулка пройдёт не только на улицах города, но и в каком-нибудь из уютных рижских кафе, интерьер которых стилизован под нужную нам эпоху»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€185 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина14 мая 2024Очень замечательная получилась прогулка по старой Риге. Татьяна очень душевный и добрый человек. С первых минут встречи было это понятно))) Погуляли, пофотографировались 🤤 надеюсь, что снимки получаться такие же теплые и душевные, как наша встреча!
- NNatalia29 октября 2023Спасибо Евгении за приятную прогулку и хорошие фотографии на память!
- ККсения11 октября 2023Фотопрогулка по Риге с Татьяной понравилась! Было сделано очень много фотографий на небанальных фонах и с достопримечательностями Старого города. Также
- AAlex9 сентября 2023Мы сделали фото сессию с Татьяной в начале Августа. Погода была отличная, но северное солнце рано встает летом и поэтому
- ЮЮлия26 апреля 2023Это просто нечто! Обожаю Шерлока Холмса и не думала что смогу прочувствовать эту эпоху реально на себе) Но с костюмированной фотосессией от Динары - это вышло даже круче мне ожидалось) Рекомендую однозначно!)
- ЕЕкатерина2 сентября 2022Хотелось бы сказать большое спасибо Евгении, и за полученное удовольствие от прогулки в прекрасной компании по прекрасному городу, и за
- ЛЛюда24 августа 2021Экскурсия очень необычная!! Мы познакомились с чудесными людьми! С Надей -дизайнером по историческим костюмам и совершенным профессионалом в своём деле.
- ООльга23 января 2020Мы брали экскурсию в последний день пребывания в городе, чтобы на память остался фотоальбом из Риги, поэтому все отведенное время посвятили фотосессии. Фото получились отличные, очень довольны.
- ССофья21 января 2020Фото-квест в Старой РигеФото- квест просто супер, мы с подругами получили массу удовольствия и позитива от выполнения, нахохотались от души при выполнении дополнительных
- NNataliya1 сентября 2019Чудесная экскурсия для любителей фотосессии.
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Фотопрогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Риге в июне 2024
Сейчас в Риге в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 185. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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