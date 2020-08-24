30 отзывов оставили туристы

Какое значение имеет место съемок? Может ли удачно подобранная улица или дом способствовать успеху фильма или, наоборот, удачная картина определяет популярность того или иного города? Почему туристы с таким упорством ищут дом с цветком, который не разглядел профессор Плейшнер, так долго стоят у входа в квартиру Шерлока Холмса? Что это праздное любопытство или любовь к искусству?
Все знают (или почти все), что в Риге снимали «Семнадцать мгновений весны» и «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». На прогулке по Старому городу мы посетим места съемок этих замечательных фильмов.
Удивительно, но мы даже попадем в другое измерение, побывав «в гостях у сказки», так как в нашем городе снимали одну из версий «Снежной королевы».
Также вы узнаете, какие еще фильмы снимали в Риге, роль каких городов доводилось играть столице Латвии, какие знаменитые актеры появлялись на рижских улицах, оставляя неизгладимое впечатление в сердцах рижан.
Мы посвятим часть нашей экскурсии разговору о том, как начиналась карьеры Риги-кинодивы в начале 20 века, какие фильмы снимают в Риге сегодня, и почему Старый город пользуется таким неизменным успехом.
Актер должен обладать изрядным чувством юмора. Мы вспомним забавные истории и анекдоты (как же без этого, если один из самых популярных героев рижской эпопеи профессор Плейшнер).
Так как наша прогулка будет пролегать на улицах Старой Риги, я не смогу не затронуть историю города. Таким образом, вы получите основную информацию о Риге и вместе с этим узнаете необычные подробности из ее кинематографической жизни.
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Мое увлечение путешествиями и историей со временем стало профессией. Я покажу Вам как самые известные места, так и романтические уголки, расскажу о богатой событиями истории города, поведаю захватывающие легенды, посоветую лучшие места для отдыха, покупок и развлечений. Помните, что восприятие города во многом зависит от того, кто тебя с ним знакомит!
Большое спасибо Александре за очень содержательную и интересную экскурсию!
София
5 февраля 2020
Нам очень понравилась экскурсия! Ощущение, чтобы побывали в нескольких странах и эпохах. Несмотря на мокрый снег с дождем было интересно и хотелось продолжать. Спасибо большое, Александра!
Дмитрий
6 декабря 2019
Александра прекрасный рассказчик, экскурсионный маршрут составлен так, что за 2 часа обходишь весь центр и узнаешь много нового! Спасибо!
Руслан
1 июля 2019
Очень интересная экскурсия. Рекомендую эту экскурсию после ознакомления со старым городом, чтобы легче понимать где находишься. Александра отличный гид и великолепный рассказчик. Прошло на одном дыхании! Очень рекомендую
Виолетта
2 мая 2019
Интересная экскурсия по всем местам сьемок. Приятный гид. Интересные факты. Советую однозначно, как вторую экскурсию, если вы уже посмотрели Ригу историческую
Богдан
8 февраля 2019
Отличная тематическая экскурсия! Если вы любите кино - Александра раскроет вам все тайны киносъемок в Риге. Яркие впечатления и классные фото гарантированы! Отдельная благодарность гиду за гибкость расписания. Было холодно, и мы попросили погреться в кафе. Рассказ продолжился за чашкой горячего кофе.
Ольга
7 января 2019
Это абсолютно замечательная экскурсия для людей, которые знают и любят наше кино. Александра знает и очень любит свой город, поэтому слушать её сплошное удовольствие. После её рассказа сразу захотелось пересмотреть все фильмы, которые снимали в Риге и найти там те самые улочки, те самые дома и те самые окна (что мы и сделали). Обязательно посетите эту экскурсию и познакомьтесь с Александрой, удивительным рассказчиком и человеком.
Marina
6 января 2019
Все очень понравилось
Елена
31 декабря 2018
Большая благодарность Александре за нетривиальный материал экскурсии, глубокие знания и увлекательный рассказ. Столько любопытных фактов в одной прогулке и обаятельный гид. Экскурсия несомненно украсит пребывание в Риге, можно рекомендовать от всего сердца! :)
Марина
15 декабря 2018
Отлично провели время, узнали новое, очень приятная Александра!
Проследить эпохи развития города и его архитектуры на большой прогулке по центру
На этой длинной прогулке по центру Риги: району Старой Риги, знаменитым Рижским бульварам и по уникальным кварталам югендстиля — вы увидите и узнаете, как менялся город на протяжение веков. Мы погуляем по узким улочкам со своеобразными названиями, увидим крепостные стены, Пороховую башню, Шведские ворота, знаменитых на весь мир «Трех братьев», «Кошкин дом», Домский собор, Ратушную площадь, Дом Черноголовых, Церковь Святого Петра и многое другое.
Открыть все лучшие стороны Риги и полюбить ее по-настоящему
Эта экскурсия будет интересна тем, кто прежде никогда не был здесь. Рига — город с 800-летней историей. Чтобы полюбить ее по-настоящему, нужно открыть ее лучшие стороны: познакомиться с основными вехами истории города, узнать о ее замечательных жителях и, конечно, оценить особенности необыкновенной рижской архитектуры. И я вам в этом помогу.
Узнать о жизни средневековых рыцарей и впитать дух старины в окружении красивых ландшафтов
Эта экскурсия — для любителей средневековья и ценителей природы: необыкновенный ландшафт долины, чудом сохранившиеся руины средневековых замков и, конечно, легенды о грозных рыцарях, отважных вождях местных племен и величественных жрецах. Мы будем подниматься по крутым лестницам, спускаться по узким тропинкам, лазить по руинам и впитывать дух старины.
Величественное наследие и символы Латвии в обрамлении дивной природы — авто-путешествие
Сигулда — это обязательный пункт туристической программы. Но немногие догадываются, что всего в 40 км от Ливонской Швейцарии (как романтично называют Сигулду) находятся роскошные руины некогда грозного замка Венден, прославленного Бестужевым-Марлинским в одноименной повести. Я предлагаю совместить две поездки в одну и, насладившись дивными пейзажами долины реки Гауи, отправиться в замок магистра Ливонского ордена.
Окунуться в мир галантного века, вспомнить мифологические сюжеты и историю Государства Российского
Эта экскурсия — прекрасная возможность окунуться в мир галантного века, вспомнить мифологические сюжеты и историю Государства Российского, увидеть средневековый замок и барочный парк версальского типа.
Открыть богатое наследие изящного архитектурного стиля и разобраться в его чертах
На рубеже 19 и 20 веков Европу захватил изящный и утонченный стиль модерн. Югендстиль, сецессион, ар нуво — как ни называй, суть одна: современный и неповторимый. В Риге этот стиль просуществовал всего 15 лет, но оставил немалое наследие — более 700 каменных зданий. Вы познакомитесь с лучшими работами рижских и петербургских архитекторов в Старом городе, узнаете, почему застройка Бульварного кольца лишена зданий в стиле модерн и пройдетесь по знаменитым улицам «Тихого центра», разгадав не мало тайн легендарной архитектуры начала 20 века.
Раскрыть секреты и символы средневековых посланий в таинственных соборах Риги
Крестоносцы, монахи, алхимики, вольные каменщики — все эти ордены и тайные общества оставили интересные (но не всегда заметные непосвященным) знаки на наших домах. Мы посетим таинственные средневековые церкви Риги, включая, конечно, Домский собор, и я помогу вам разобраться в секретах и символах, которые они сохранили до наших дней.
Почувствовать себя романтиками 19 века на расслабленной прогулке по красотам знаменитого курорта
Кто не слышал про Юрмалу — балтийскую жемчужину? Но что вы знаете об этом городе? Это место стало популярным в начале 19 века, когда романтики придумали такие понятия, как отдых на природе, и пропагандировали принципы ухода от прозы жизни в мир природы. Эта экскурсия — возможность почувствовать себя одним из них — вы проведете день на курорте, слушая шорох сосен, шепот волн и оставляя легкие следы на песке, а я расскажу, как зарождалась курортная жизнь Рижского взморья.
Услышать старинные предания Риги и представить себя жителем средневекового города
Только представьте: на улицах, которые ручейками стекаются к Ратушной площади, раздается скрип колёс, ржание лошадей, мычание коров, крики торговцев. Важные купцы выкладывают свой товар, а ремесленники тут же изготавливают свои шедевры. А в Ратуше заседают самые богатые бюргеры — магистрат, они издают законы и вершат суд. На фронтоне Ратуши — слепая Фемида. Честно говоря, я не могу раскрыть вам содержание этой экскурсии! Ведь заявлена госпожа «Тайна»! Только чуть-чуть приоткрыть туманную вуаль…
Проникнуть в тайны площадей, подземелий и секретных уголков Старого города
Эта прогулка для тех, кто хочет исследовать закоулки старой Риги и на пару часов заблудиться в лабиринте улочек, наполненных загадочными сюжетами и легендами! Мы прогуляемся по важнейшим местам средневекового города от Ратушной площади до Шведских ворот, спустимся в подземелья и лабораторию алхимика, поговорим о братстве Черноголовых и отыщем золотых петушков на рижских соборах. Вы убедитесь, что многовековая история Риги не менее загадочна и удивительна, чем её колоритные предания.
Приглашаю вас на экскурсию по Старому городу! «Старушка» (именно так с любовью называют Старую Ригу сами рижане) запомнится вам благодаря неповторимому очарованию узких улочек, великолепным силуэтам средневековых церквей, деталям зданий, разноголосому хору уличных музыкантов и прекрасным ресторанчикам и кафе.
Увидеть всё самое главное в историческом центре, узнать его секреты и прокатиться на кораблике
Старая Рига — это островок, где сосредоточены интереснейшие места города. Я предлагаю отправиться на водную прогулку и рассмотреть их под нетипичным углом. Вы поймёте, как появился памятник Свободы и когда возвели Домский собор. Полюбуетесь средневековым Рижским замком и проникнетесь духом латвийской столицы.
О зарождении города, крестоносцах, войнах и прошлом быте рижан
Для человека, впервые прибывшего в Ригу, прогулка по старому городу неизбежна. Туда непременно заманят высокие башенки церквей, увенчанные золотыми петушками, которые как ориентир видны почти во всех районах города. Старая Рига — это не только центр города со всеми соблазнами столичной жизни, но и точка отсчёта в истории, с неё мы и начнём нашу прогулку.
Познакомиться с историей и городскими легендами средневековых зданий в сказочной подсветке
Прогулка по Риге прекрасна в любое время суток, но особое очарование она приобретает по вечерам, погружая в настоящее Средневековье. В свете зажигающихся огней и под музыку городских колоколов вы услышите рижские легенды о Петре I, братстве Черноголовых, Бедном Грешнике и даже о кошках. Пройдете по местам, где ходил сам Штирлиц и Шерлок; увидите старейшие площади и узнаете, из каких событий ткалось историческое полотно города. А в завершение я порекомендую атмосферные заведения, где вы сможете прекрасно провести остаток вечера за местными напитками.
Погулять по уютным мощеным улочкам и услышать об основных вехах развития города
Одна легенда гласит: «Рига никогда не будет готова и достроена до конца». И это чистая правда — латвийская столица не боится перемен и гордится амбициозными планами. Я расскажу, почему Ригу называют «маленьким Парижем», и покажу самые интересные места Старого города, некогда окруженного крепостными стенами.