30 отзывов оставили туристы

Представьте себе прогулку по живописным улочкам Старой Риги, где каждый камень хранит истории известных фильмов.
Вас ждет путешествие по местам съемок культовых советских и зарубежных кинолент, таких как "Семнадцать мгновений весны"
Вас ждет путешествие по местам съемок культовых советских и зарубежных кинолент, таких как "Семнадцать мгновений весны"
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная возможность увидеть места съемок культовых фильмов
- 🎬 Погружение в атмосферу кинематографической Риги
- 📸 Отличные фото на фоне знаменитых достопримечательностей
- 🎭 Интересные истории и анекдоты о съемках
- 🏰 Узнаете историю Старой Риги
Что можно увидеть
- Старая Рига
- Дом с цветком
- Квартира Шерлока Холмса
- Места съемок ’Снежной королевы’
Описание экскурсии
Программа
Какое значение имеет место съемок? Может ли удачно подобранная улица или дом способствовать успеху фильма или, наоборот, удачная картина определяет популярность того или иного города? Почему туристы с таким упорством ищут дом с цветком, который не разглядел профессор Плейшнер, так долго стоят у входа в квартиру Шерлока Холмса? Что это праздное любопытство или любовь к искусству?
- Все знают (или почти все), что в Риге снимали «Семнадцать мгновений весны» и «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». На прогулке по Старому городу мы посетим места съемок этих замечательных фильмов.
- Удивительно, но мы даже попадем в другое измерение, побывав «в гостях у сказки», так как в нашем городе снимали одну из версий «Снежной королевы».
- Также вы узнаете, какие еще фильмы снимали в Риге, роль каких городов доводилось играть столице Латвии, какие знаменитые актеры появлялись на рижских улицах, оставляя неизгладимое впечатление в сердцах рижан.
- Мы посвятим часть нашей экскурсии разговору о том, как начиналась карьеры Риги-кинодивы в начале 20 века, какие фильмы снимают в Риге сегодня, и почему Старый город пользуется таким неизменным успехом.
- Актер должен обладать изрядным чувством юмора. Мы вспомним забавные истории и анекдоты (как же без этого, если один из самых популярных героев рижской эпопеи профессор Плейшнер).
Так как наша прогулка будет пролегать на улицах Старой Риги, я не смогу не затронуть историю города. Таким образом, вы получите основную информацию о Риге и вместе с этим узнаете необычные подробности из ее кинематографической жизни.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3601 туриста
Мое увлечение путешествиями и историей со временем стало профессией. Я покажу Вам как самые известные места, так и романтические уголки, расскажу о богатой событиями истории города, поведаю захватывающие легенды, посоветую лучшие места для отдыха, покупок и развлечений. Помните, что восприятие города во многом зависит от того, кто тебя с ним знакомит!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 43 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
T
Отлично! Отлично! Отлично! Даже я удивилась, когда ей показывала некоторые скриншоты от старого азербайджанского фильма "На дальних берегах", спросила где были съёмки в Риге. Она нашла и рассказывала об этих зданий!! Экскурсия просто СУПЕР! Ей огромный привет из Баку, из Азербайджана! Огромное Вам спасибо!
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Очень содержательная экскурсия по Риге и её кино-секретам! Александра преподнесла материал с большой любовью к городу и огромной любовью к кино! Спасибо:)
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Если Вы гурман и сочетаете в своих интересах страсть к кино и желание лицезреть отражение прекрасной Риги в кинопроизводстве ушедшей и нынешней эпох, то предлагаемый Александрой экскурсионный коктейль «Рига —
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А
Благодарим Александру, прекрасно провели время и окунулись в атмосферу старой Риги и кинематографа! Рекомендуем!
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И
Александра провела экскурсию по Риге на высоком профессиональном уровне, с отличным знанием истории и культуры города.
Рассказы были интересными и увлекательными, с множеством познавательных фактов и забавных историй.
Маршрут был продуман до мелочей, что сделало прогулку комфортной и насыщенной.
Рекомендую этого гида всем, кто хочет по-настоящему открыть для себя Ригу!
Рассказы были интересными и увлекательными, с множеством познавательных фактов и забавных историй.
Маршрут был продуман до мелочей, что сделало прогулку комфортной и насыщенной.
Рекомендую этого гида всем, кто хочет по-настоящему открыть для себя Ригу!
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Э
Чудесная и очень необычная экскурсия, во время которой нашли подход к каждому. Много сопроводительных материалов. Однозначно рекомендую, особенно старшему поколению
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