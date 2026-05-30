30 отзывов оставили туристы

Представьте себе прогулку по живописным улочкам Старой Риги, где каждый камень хранит истории известных фильмов.Вас ждет путешествие по местам съемок культовых советских и зарубежных кинолент, таких как "Семнадцать мгновений весны"

и версия "Снежной королевы". Вы узнаете, какие знаменитые актеры оставили свой след в истории Риги, и как город превращался из одного государства в другое всего за несколько шагов. Эта экскурсия позволит вам не только познакомиться с историей Риги, но и увидеть ее глазами режиссеров и актеров, сделавших ее знаменитой на весь мир

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Программа

Какое значение имеет место съемок? Может ли удачно подобранная улица или дом способствовать успеху фильма или, наоборот, удачная картина определяет популярность того или иного города? Почему туристы с таким упорством ищут дом с цветком, который не разглядел профессор Плейшнер, так долго стоят у входа в квартиру Шерлока Холмса? Что это праздное любопытство или любовь к искусству?

Все знают (или почти все), что в Риге снимали «Семнадцать мгновений весны» и «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». На прогулке по Старому городу мы посетим места съемок этих замечательных фильмов.

Удивительно, но мы даже попадем в другое измерение, побывав «в гостях у сказки», так как в нашем городе снимали одну из версий «Снежной королевы».

Также вы узнаете, какие еще фильмы снимали в Риге, роль каких городов доводилось играть столице Латвии, какие знаменитые актеры появлялись на рижских улицах, оставляя неизгладимое впечатление в сердцах рижан.

Мы посвятим часть нашей экскурсии разговору о том, как начиналась карьеры Риги-кинодивы в начале 20 века, какие фильмы снимают в Риге сегодня, и почему Старый город пользуется таким неизменным успехом.

Актер должен обладать изрядным чувством юмора. Мы вспомним забавные истории и анекдоты (как же без этого, если один из самых популярных героев рижской эпопеи профессор Плейшнер).

Так как наша прогулка будет пролегать на улицах Старой Риги, я не смогу не затронуть историю города. Таким образом, вы получите основную информацию о Риге и вместе с этим узнаете необычные подробности из ее кинематографической жизни.